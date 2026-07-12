ఖతార్‌ మాజీ రూలర్‌ షేక్ హమద్ కన్నుమూత

దోహా: ఖతార్ మాజీ అమీర్, ఆధునిక ఖతార్ నిర్మాణ శిల్పిగా గుర్తింపు పొందిన షేక్ హమద్ బిన్ ఖలీఫా అల్ థానీ ఆదివారం (జూలై 12) 74 ఏళ్ల వయస్సులో కన్నుమూశారు. ఈ విషయాన్ని ఖతార్ అమిరి దివాన్ (రాజ కార్యాలయం) అధికారికంగా ప్రకటించింది. అయితే ఆయన మరణానికి గల కారణాన్ని వెల్లడించలేదు. ప్రపంచంలో అత్యంత సంపన్న దేశాల్లో ఒకటిగా ఖతార్ ఎదగడంలో, అంతర్జాతీయ రాజకీయాలు, ఇంధన రంగం, పెట్టుబడులు, మీడియా రంగాల్లో దేశ ప్రభావాన్ని విస్తరించడంలో షేక్ హమద్ కీలక పాత్ర పోషించారు.
గ్యాస్ సంపదతో ఖతార్కు కొత్త గుర్తింపు
1995లో రక్తపాతం లేని ప్యాలెస్ తిరుగుబాటు ద్వారా తన తండ్రి షేక్ ఖలీఫా బిన్ హమద్ అల్ థానీ నుంచి అధికారాన్ని స్వీకరించిన షేక్ హమద్ దాదాపు 18 ఏళ్ల పాటు ఖతార్ను పాలించారు. ఆయన నాయకత్వంలో దేశం ఉత్తర గ్యాస్ క్షేత్రాల అభివృద్ధిపై భారీగా దృష్టి సారించి, ప్రపంచంలోనే అతిపెద్ద లిక్విఫైడ్ నేచురల్ గ్యాస్ (LNG) ఎగుమతిదారుల్లో ఒకటిగా ఎదిగింది. ఈ ఆర్థిక విప్లవమే ఖతార్ను ప్రపంచ వేదికపై ప్రధాన ఆర్థిక శక్తిగా నిలిపింది.
మీడియా, క్రీడలు, దౌత్యంలో ప్రపంచ గుర్తింపు
షేక్ హమద్ పాలనలోనే 1996లో అల్ జజీరా మీడియా నెట్వర్క్ ప్రారంభమైంది. అలాగే ఖతార్కు 2022 ఫిఫా ప్రపంచకప్ ఆతిథ్య హక్కులు దక్కేలా చేసిన వ్యూహాత్మక ప్రయత్నాల్లోనూ ఆయన కీలక పాత్ర పోషించారు. మధ్యప్రాచ్య దౌత్యంలో మధ్యవర్తి దేశంగా ఖతార్కు ప్రత్యేక గుర్తింపు రావడం కూడా ఆయన హయాంలోనే జరిగింది.
అరుదైన అధికార బదిలీ
గల్ఫ్ రాజ్యాల్లో అరుదుగా కనిపించే విధంగా, 2013లో షేక్ హమద్ స్వచ్ఛందంగా పదవి నుంచి తప్పుకుని తన కుమారుడు, ప్రస్తుత అమీర్ షేక్ తమీమ్ బిన్ హమద్ అల్ థానీకి అధికారాన్ని అప్పగించారు. ఈ శాంతియుత అధికార మార్పిడి అంతర్జాతీయంగా ప్రశంసలు అందుకుంది.
అపార సంపద.. ప్రపంచవ్యాప్త పెట్టుబడులు
షేక్ హమద్ వ్యక్తిగత సంపద సుమారు 2 నుంచి 2.5 బిలియన్ డాలర్ల మధ్య ఉంటుందని పలు అంతర్జాతీయ నివేదికలు అంచనా వేస్తున్నాయి. ఆయన హయాంలో స్థాపించిన ఖతార్ ఇన్వెస్ట్మెంట్ అథారిటీ (QIA) ప్రపంచంలోని అతిపెద్ద సావరిన్ వెల్త్ ఫండ్లలో ఒకటిగా ఎదిగి, బ్రిటన్లోని హారోడ్స్, ది షార్డ్, హీత్రూ విమానాశ్రయం వంటి ప్రముఖ ఆస్తుల్లో పెట్టుబడులు పెట్టింది. ఈ ప్రభుత్వ పెట్టుబడులు ఆయన వ్యక్తిగత ఆస్తులకు వేరు.
రాజ కుటుంబం.. 24 మంది సంతానం
షేక్ హమద్ మూడు వివాహాలు చేసుకున్నారు. షేఖా మరియం, షేఖా మోజా బింట్ నాసర్, షేఖా నూరా ఆయన భార్యలు. వీరిలో షేఖా మోజా విద్య, మహిళా సాధికారత, సామాజిక సేవా కార్యక్రమాల ద్వారా ప్రపంచవ్యాప్తంగా గుర్తింపు పొందారు. షేక్ హమద్కు మొత్తం 24 మంది సంతానం ఉండగా, అందులో 11 మంది కుమారులు, 13 మంది కుమార్తెలు ఉన్నారు.
'ఫ్లోటింగ్ ప్యాలెస్'గా పేరొందిన సూపర్ యాచ్
షేక్ హమద్ విలాసవంతమైన జీవనశైలికి ప్రతీకగా నిలిచింది ఆయన సూపర్ యాచ్ అల్ మిర్కాబ్. సుమారు 300 మిలియన్ డాలర్ల విలువైన ఈ నౌకలో హెలిప్యాడ్, ఇండోర్ స్విమ్మింగ్ పూల్, సినిమా థియేటర్, జాకుజీ, అత్యాధునిక లగ్జరీ సూట్లు వంటి సదుపాయాలు ఉండటంతో దీనిని "ఫ్లోటింగ్ ప్యాలెస్"గా అభివర్ణిస్తారు.
ఖతార్ను చిన్న గల్ఫ్ దేశం నుంచి ప్రపంచ రాజకీయాలు, ఇంధన మార్కెట్, అంతర్జాతీయ పెట్టుబడులు, క్రీడా రంగాల్లో ప్రభావశీల దేశంగా మార్చిన నాయకుడిగా షేక్ హమద్ బిన్ ఖలీఫా అల్ థానీ చరిత్రలో నిలిచిపోతారని విశ్లేషకులు పేర్కొంటున్నారు.