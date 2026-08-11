 సెన్సెక్స్‌ 304 పాయింట్లు పతనం | Stock Market Today Updates On Aug 11th 2026, Sensex Falls 300 Points Global Cues Behind Market Decline Today | Sakshi
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Stock Market Updates: సెన్సెక్స్‌ 304 పాయింట్లు పతనం

Aug 11 2026 9:45 AM | Updated on Aug 11 2026 10:33 AM

Sensex Falls 300 Points global cues Behind Market Decline Today

దేశీయ స్టాక్‌ మార్కెట్‌ సూచీలు మంగళవారం నష్టాల్లో కదలాడుతున్నాయి. ఈరోజు ఉదయం 9:36 సమయానికి నిఫ్టీ(Nifty) 91 పాయింట్లు తగ్గి 24,491 వద్దకు చేరింది. సెన్సెక్స్‌(Sensex) 304 పాయింట్లు నష్టపోయి 78,228 వద్ద ట్రేడవుతోంది.

  • అమెరికా డాలర్‌ ఇండెక్స్‌(USD Index) 99.75

  • బ్రెంట్‌ క్రూడ్‌ఆయిల్‌ బ్యారెల్‌ ధర 87.8 డాలర్లు

  • యూఎస్‌ 10 ఏళ్ల బాండ్‌ ఈల్డ్‌లు 4.7 శాతానికి చేరాయి.

  • గడిచిన సెషన్‌లో యూఎస్‌ ఎస్‌ అండ్‌ పీ 0.06 శాతం తగ్గింది.

  • నాస్‌డాక్‌ 0.32 శాతం నష్టపోయింది.

Today Nifty position 11-08-2026(time: 9:36 am)


(Disclaimer: మార్కెట్ గురించి సాక్షి వెబ్ సైట్లో నిపుణులు వెల్లడించే అభిప్రాయాలు వారి పరిశీలన, అంచనాలను బట్టి ఉంటాయి. ఇన్వెస్టర్లకు ఇది కేవలం విషయ అవగాహన మాత్రమే తప్ప.. వారు పెట్టే పెట్టుబడులకు సాక్షి మీడియా గ్రూపు ఎలాంటి హామీ ఇవ్వదు.)

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