 నష్టాల్లో ముగిసిన స్టాక్‌మార్కెట్లు | Stock Market Closing Aug 12: Sensex and Nifty End Lower as Hormuz Strait Uncertainty Weighs | Sakshi
Sakshi News home page

Trending News:

ఐటీ షేర్లు ఢమాల్‌.. టీసీఎస్‌ టాప్‌ లూజర్‌

Aug 12 2026 3:55 PM | Updated on Aug 12 2026 4:00 PM

Stock Market Close Aug 12 Sensex Nifty extends losses

దేశీయ స్టాక్‌ మార్కెట్లు బుధవారం నష్టాల్లో ముగిశాయి. హోర్ముజ్ జలసంధిని తెరిచే ఒప్పందంపై అనిశ్చితి నెలకొన్న నేపథ్యంలో బెంచ్ మార్క్ సూచీలు నిఫ్టీ 50, సెన్సెక్స్ వరుసగా రెండవ రోజు పడిపోయాయి. సెన్సెక్స్ 187.90 పాయింట్లు 0.24 శాతం క్షీణించి 77,966.35 వద్ద, నిఫ్టీ 35.75 పాయింట్లు లేదా 0.15 శాతం క్షీణించి 24,435.95 వద్ద స్థిరపడ్డాయి.

టాటా కన్సల్టెన్సీ సర్వీసెస్ (టీసీఎస్), మాక్స్ హెల్త్ కేర్ ఇన్ స్టిట్యూట్, అపోలో హాస్పిటల్స్ ఎంటర్ ప్రైజ్ నిఫ్టీ 50 ఇండెక్స్ లో టాప్ లూజర్స్ గా నిలిచాయి. విస్తృత మార్కెట్లలో నిఫ్టీ మిడ్ క్యాప్ 0.28 శాతం, నిఫ్టీ స్మాల్ క్యాప్ 0.18 శాతం నష్టపోయాయి. రంగాల వారీగా నిఫ్టీ ఐటీ 1.54 శాతం క్షీణించి చెత్త పనితీరు కనబరిచింది. ఇదిలా ఉండగా, నిఫ్టీ పీఎస్‌యూ బ్యాంక్ 2శాతం పెరిగి సహచర రంగాలను అధిగమించింది.

Advertisement

Related News By Category

Related News By Tags

Advertisement
 
Advertisement

Photos

View all
photo 1

ఫేమస్ బ్రిడ్జి దగ్గర హీరోయిన్ మమతా మోహన్ దాస్ (ఫొటోలు)
photo 2

రష్యన్ సమ్మర్ ఎంజాయ్ చేస్తున్న శ్రియ (ఫొటోలు)
photo 3

ప్రకృతి ఒడిలో టాలీవుడ్ హీరోయిన్ యోగా (ఫొటోలు)
photo 4

హైదరాబాద్‌లో ఎయిడ్స్‌పై అవగాహన భారీ ర్యాలీ (ఫోటోలు)
photo 5

ఐదేళ్ల తర్వాత కనిపించిన తెలుగు హీరోయిన్ (ఫొటోలు)

Video

View all
Banks Are Giving Gold Loans Faster 1
Video_icon

దివాలా తీయనున్న బ్యాంకులు? భారీగా పెరుగుతున్న GOLD LOANS
Srikakulam Incident Ganja gang Attack on constable 2
Video_icon

గంజాయి బ్యాచ్ భీభత్సం ఏకంగా కానిస్టేబుల్ ను ఏం చేశారు అంటే..?
Katasani Rambhupal Reddy About Ys Jagan 3
Video_icon

YS జగన్ కర్నూల్ పర్యటన
Teachers Union Leaders Meet YS Jagan, Urge Centre To Reconsider TET Rule 4
Video_icon

టీచర్ల TET సమస్యపై జగన్‌కు వినతి.. కేంద్రం దృష్టికి తీసుకెళ్తామని హామీ
YSRCP Leader Varudu Kalyani Reveals DSC Paper Leak & Sports Quota Scam 5
Video_icon

DSC పేపర్ లీక్, స్పోర్ట్స్ కోటా స్కామ్ పై వరుడు కల్యాణి సంచలన ఆరోపణలు
Advertisement
 