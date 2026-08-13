రిటైర్మెంట్ నిధికి ఏది శ్రీరామరక్ష?

ఉద్యోగ జీవితంలో అడుగుపెట్టిన ప్రతి వేతన జీవిని వేధించే ప్రధాన ప్రశ్న.. ‘నా భవిష్యత్తు అవసరాలకు, రిటైర్మెంట్ నిధికి ఈపీఎఫ్ మేలా? లేక పీపీఎఫ్ ఉత్తమమా?’. ప్రభుత్వం అందించే ఈ రెండు పబ్లిక్ సేవింగ్స్ స్కీమ్లూ సురక్షితమైనవే అయినప్పటికీ వాటి వార్షిక రాబడులు, విత్డ్రా నిబంధనలు, పన్ను ప్రయోజనాల్లో స్పష్టమైన తేడాలు ఉన్నాయి.
వడ్డీలో తేడా
ఉద్యోగుల భవిష్య నిధి (ఈపీఎఫ్) ప్రస్తుతం 8.25% వార్షిక వడ్డీ రేటును అందిస్తోంది. ఉద్యోగి జీతం నుంచి కట్ అయ్యే 12 శాతం మొత్తానికి సమానంగా యాజమాన్యం కూడా కాంట్రిబ్యూట్ చేయడం ఈపీఎఫ్లో అతిపెద్ద ప్లస్ పాయింట్. మరోవైపు, పబ్లిక్ ప్రావిడెంట్ ఫండ్ (పీపీఎఫ్) ప్రస్తుతం 7.1% వడ్డీ రేటును అందిస్తోంది. ఇందులో కేవలం వ్యక్తిగత పెట్టుబడికి మాత్రమే అవకాశముంటుంది. ఆర్థిక చక్రవడ్డీ ప్రాతిపదికన చూస్తే ఈపీఎఫ్ అందించే అధిక వడ్డీ రేటు సుదీర్ఘ కాలంలో పెద్ద మొత్తంలో నిధి రూపుదిద్దుకోవడానికి దోహదపడుతుంది.
పన్ను ప్రయోజనాలు
పన్ను ప్రయోజనాల విషయానికి వస్తే రెండు స్కీమ్లూ ప్రాథమికంగా ఒకే కేటగిరీ కిందకే వస్తాయి. ఆదాయపు పన్ను చట్టం సెక్షన్ 80సీ కింద రెండింటిలోనూ మినహాయింపు పొందే వీలుంది. అయితే, ఒక ఆర్థిక సంవత్సరంలో ఈపీఎఫ్లో ఉద్యోగి కాంట్రిబ్యూషన్ రూ.2.5 లక్షలు దాటితే ఆ పైబడిన మొత్తంపై వచ్చే వడ్డీకి పన్ను వర్తిస్తుంది. కానీ పీపీఎఫ్లో ఏటా గరిష్టంగా రూ.1.5 లక్షల వరకు మాత్రమే డిపాజిట్ చేయడానికి పరిమితి ఉంటుంది. వడ్డీ, మెచ్యూరిటీ మొత్తంపై ఎలాంటి పన్ను ఉండదు.
ఏది ఉత్తమం?
భవిష్యత్తును సురక్షితం చేసుకోవాలనుకునే వేతన జీవులకు ఈపీఎఫ్ ప్రాథమిక ప్రాధాన్యతగా ఉండాలని ఆర్థిక నిపుణులు సూచిస్తున్నారు. సంస్థ ఇచ్చే కాంట్రిబ్యూషన్, 8.25% వడ్డీ కలవడం దీనికి ప్రధాన కారణం. ఇక అదనంగా పొదుపు చేయాలనుకునేవారు లేదా పన్ను మినహాయింపుల కోసం తమ పోర్ట్ఫోలియోను డైవర్సిఫై చేసేందుకు పీపీఎఫ్ను సెకండరీ ఆప్షన్గా ఎంచుకోవడం ఉత్తమం. వీపీఎఫ్ (Voluntary Provident Fund) ద్వారా ఈపీఎఫ్లోనే అదనపు నిధులు కేటాయించడం కూడా సురక్షితమైన, అధిక రాబడినిచ్చే వ్యూహంగా మారుతుంది.
ఇదీ చదవండి: మళ్లీ భగ్గుమన్న బంగారం.. ధరకు రెక్కలు!