 IND vs WI: మూడో వన్డే.. అతడికి నో!.. ఆ ఇద్దరికి చోటు! | IND vs WI 3rd ODI: If Jaiswal doesn't play makes no difference at all: Rahane | Sakshi
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IND vs WI: మూడో వన్డే.. అతడికి నో!.. ఆ ఇద్దరికి చోటు!

Oct 2 2026 1:01 PM | Updated on Oct 2 2026 1:30 PM

IND vs WI 3rd ODI: If Jaiswal doesn't play makes no difference at all: Rahane

భారత జట్టు (PC: BCCI X)

వెస్టిండీస్‌తో స్వదేశంలో వన్డే సిరీస్‌ను టీమిండియా మరో మ్యాచ్‌ మిగిలి ఉండగానే కైవసం చేసుకుంది. తొలుత తిరువనంతపురంలో ఎనిమిది వికెట్ల తేడాతో గెలుపొందిన గిల్‌ సేన.. గువాహటి వేదికగా రెండో వన్డేలో 406 పరుగుల లక్ష్యాన్ని కేవలం రెండు వికెట్లు కోల్పోయి సునాయాసంగా ఛేదించింది.

టాపార్డర్‌ ధనాధన్‌
ఇక విండీస్‌తో తొలి రెండు వన్డేల్లో టీమిండియా టాపార్డర్‌ దుమ్ములేపింది. ముఖ్యంగా కెప్టెన్‌ శుబ్‌మన్‌ గిల్‌ అద్భుతమైన ప్రదర్శనలతో ఆకట్టుకున్నాడు. తొలి వన్డేలో శతక్కొట్టిన ఈ ఓపెనింగ్‌ బ్యాటర్‌ (108 బంతుల్లో 110).. రెండో వన్డేలో విధ్వంసకర డబుల్‌ సెంచరీ (133 బంతుల్లో 223 నాటౌట్‌)తో చెలరేగాడు.

మరోవైపు.. మరో ఓపెనర్‌ రోహిత్‌ శర్మ తొలి మ్యాచ్‌ (32) పెద్దగా రాణించకపోయినా.. గువాహటిలో సెంచరీ (75 బంతుల్లో 101)తో మెరిశాడు. ఇక వన్‌డౌన్‌ బ్యాటర్‌, రికార్డుల రారాజు విరాట్‌ కోహ్లి తొలి వన్డేలో అజేయ శతకం (88 బంతుల్లో 139) సాధించాడు. అయితే, రెండో వన్డే (19 బంతుల్లో 29)లో మాత్రం విఫలమయ్యాడు.

అతడిని ఆడించాల్సిన అవసరం లేదు
ఈ పరిణామాల నేపథ్యంలో నామమాత్రపు మూడో వన్డే తుదిజట్టు కూర్పు గురించి భారత మాజీ క్రికెటర్‌ అజింక్య రహానే ఆసక్తికర వ్యాఖ్యలు చేశాడు. టాపార్డర్‌లో మంచి ఫామ్‌లో ఉంది కాబట్టి.. రిజర్వు ఓపెనింగ్‌ బ్యాటర్‌ యశస్వి జైస్వాల్‌కి ఇప్పట్లో అవకాశం ఇవ్వాల్సిన అవసరం లేదని అభిప్రాయపడ్డాడు.

అదే విధంగా తుదిజట్టులో పేసర్‌ మహ్మద్‌ సిరాజ్‌, పేస్‌ బౌలింగ్‌ ఆల్‌రౌండర్‌ నితీశ్‌ కుమార్‌ రెడ్డిని ఆడించాల్సిన ఆవశ్యకత గురించి రహానే నొక్కివక్కాణించాడు. ఈ మేరకు.. ‘‘వెస్టిండీస్‌తో మూడో వన్డేలో భారత తుది జట్టులో నేను ఒకటి లేదా రెండు మార్పులు చూడాలనుకుంటున్నాను.

నితీశ్‌ రెడ్డి, సిరాజ్‌ ఉండాలి
మహ్మద్‌ సిరాజ్‌, నితీశ్‌ కుమార్‌ రెడ్డిలను తప్పక ఆడించాలి. ముఖ్యంగా వన్డే వరల్డ్‌కప్‌ ప్రణాళికల్లో నితీశ్‌ రెడ్డి ఉంటే గనుక అతడిని వీలైనన్ని ఎక్కువ మ్యాచ్‌లలో ఆడించాలి. తద్వారా అతడి ఆత్మవిశ్వాసం పెంపొందించినట్లు అవుతుంది.

ఇక జైస్వాల్‌ విషయంలో ఇప్పట్లో తొందరపడాల్సిన పనిలేదు. అతడు జట్టులో ఉన్నా.. లేకున్నా పెద్దగా తేడా ఏమీ ఉండకపోవచ్చు. ఎందుకంటే మన టాపార్డర్‌ ఇప్పటికే పూర్తి ఫామ్‌లో ఉంది. ప్రస్తుతం వరల్డ్‌కప్‌ కోసం ఆల్‌రౌండర్‌ స్థానాన్ని సరైన ఆటగాడితో భర్తీ చేయాల్సి ఉంది’’ అని అజింక్య రహానే క్రిక్‌బజ్‌తో తన అభిప్రాయాలు పంచుకున్నాడు.

కాగా విండీస్‌తో తొలి వన్డేలో ఆడిన నితీశ్‌ కుమార్‌ రెడ్డి 45 పరుగులు ఇచ్చి ఒక వికెట్‌ తీశాడు. అయితే, రెండో వన్డేలో జమ్మూ కశ్మీర్‌ ఎక్స్‌ప్రెస్‌ ఆకిబ్‌ నబీ అరంగేట్రం కోసం నితీశ్‌ రెడ్డిని బెంచ్‌కే పరిమితం చేశారు. ఇక సిరాజ్‌ ఈ ఏడాది ఫిబ్రవరిలో చివరగా వన్డే మ్యాచ్‌ ఆడాడు.

చదవండి: వన్డే వరల్డ్‌కప్‌- 2027.. టీమిండియా షెడ్యూల్‌ ఇదే

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