 క్రీడాకారిణి బొల్లు లిఖితకు వైఎస్ జగన్ అభినందనలు | YS Jagan Congratulates Sportswoman Bollu Likhita | Sakshi
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క్రీడాకారిణి బొల్లు లిఖితకు వైఎస్ జగన్ అభినందనలు

Oct 2 2026 12:09 PM | Updated on Oct 2 2026 12:33 PM

YS Jagan Congratulates Sportswoman Bollu Likhita

సాక్షి, తాడేపల్లి: క్రీడాకారిణి బొల్లు లిఖితకు వైఎస్సార్‌సీపీ అధ్యక్షుడు, మాజీ ముఖ్యమంత్రి వైఎస్ జగన్‌మోహన్‌రెడ్డి అభినందనలు తెలిపారు. కామన్వెల్త్ పవర్‌లిఫ్టింగ్ ఛాంపియన్‌షిప్‌లో స్వర్ణ పతకం గెలవటంపై హర్షం వ్యక్తం చేశారు. గుంటూరుకు చెందిన లిఖిత అంతర్జాతీయ వేదికపై సత్తా చాటటం.. దేశానికి బంగారు పతకం అందించడం గర్వకారణం’’ అని వైఎస్‌ జగన్‌ ట్వీట్‌ చేశారు.

లిఖిత విజయానికి అండగా నిలిచిన ఆమె కుటుంబ సభ్యులు, కోచ్‌ల ప్రోత్సాహం అభినందనీయం. భవిష్యత్తులో మరిన్ని విజయాలు సాధించి.. దేశానికి, ఆంధ్రప్రదేశ్‌కు మరింత పేరు తీసుకురావాలని ఆకాంక్షిస్తున్నాను’’ అని వైఎస్‌ జగన్‌ పేర్కొన్నారు.

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