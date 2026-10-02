 'అతడికి వన్డేలు సెట్‌ కావు.. టెస్టుల్లో ఆడించండి' | Hanuma Viharis blunt take on Team India newcomer after IND vs WI 2026 2nd ODI | Sakshi
Sakshi News home page

Trending News:

IND vs WI: 'అతడికి వన్డేలు సెట్‌ కావు.. టెస్టుల్లో ఆడించండి'

Oct 2 2026 11:26 AM | Updated on Oct 2 2026 11:32 AM

Hanuma Viharis blunt take on Team India newcomer after IND vs WI 2026 2nd ODI

PC: BCCI/X

టీమిండియా పేసర్ ఆకిబ్ నబీ తన అంతర్జాతీయ అరంగేట్రంలో తీవ్ర నిరాశపరిచాడు. వెస్టిండీస్‌తో గౌహతి వేదికగా జరిగిన రెండో వన్డే మ్యాచ్‌లో డెబ్యూ చేసిన నబీ.. గల్లీ బౌలర్ కంటే దారుణంగా విఫలమయ్యాడు. ఈ జమ్మూ స్పీడ్ స్టార్‌ 8.5 ఓవర్లలో 9.5 ఎకానమీతో ఏకంగా 84 పరుగులు ఇచ్చి ఒక్క వికెట్ కూడా తీయలేకపోయాడు. 

ఈనేపథ్యంలో నబీపై భారత వెటరన్ క్రికెటర్ హనుమ విహారి ఆసక్తికర వ్యాఖ్యలు చేశాడు. నబీ వన్డేలు, టీ20లకు కాకుండా టెస్టు క్రికెట్‌కే సెట్ అవుతాడని అతడు అభిప్రాయపడ్డాడు. కాగా గ‌త కొంత‌కాలంగా రెడ్ బాల్ టోర్నీల్లో అద్భుతంగా రాణిస్తున్న 29 ఏళ్ల న‌బీకి వైట్ బాల్ క్రికెట్‌లో మాత్రం అంత మంచి రికార్డు లేదు.

రంజీ ట్రోఫీ 2025-26 సీజ‌న్ ఛాంపియ‌న్‌గా జ‌మ్మూ అండ్ కాశ్మీర్ నిల‌వ‌డంలో న‌బీది కీల‌క పాత్ర‌. కానీ ఆ త‌ర్వాత జ‌రిగిన ప‌రిమిత ఓవ‌ర్ల దేశ‌వాళీ టోర్నీల్లో అత‌డు రాణించ‌లేక‌పోయాడు. ఈ క్ర‌మంలోనే వైట్‌బాల్ ఫార్మాట్ అత‌డికి సరిపోద‌ని విహారీ అన్నాడు.

"ఆకిబ్ న‌బీ మైదానంలో కాస్త త‌డ‌బ‌డుతున్న‌ట్లు కనిపించాడు. అత‌డి వ‌ద్ద అధిక పేస్ లేదు.  ఎక్కువగా స్వింగ్‌పైనే ఆధారపడతాడు. కానీ వైట్ బాల్ క్రికెట్‌లో అంత స్వింగ్ ల‌భించ‌దు. అతడిని తప్పుడు ఫార్మాట్‌లో ఆడిస్తున్నారు. నబీకి టెస్ట్ క్రికెట్‌లో అవకాశాలు ఇవ్వాలి. అప్పుడే అతడి అసలు సత్తా ఏంటో తెలుస్తుంది. 

వన్డేలు, టీ20లు అతడికి సెట్ కాడు. రెడ్-బాల్ క్రికెట్టే అతడికి సరిగ్గా సరిపోతుంది" అని విహారి తన యూట్యూబ్ ఛానల్‌లో పేర్కొన్నాడు. కాగా గౌహతి వన్డేలో నబీ ఒక్కడే కాదు గుర్నూర్ బ్రార్ దారుణంగా విఫలమయ్యాడు. తన పది ఓవర్ల కోటాలో ఏకంగా 96 పరుగులు సమర్పించుకున్నాడు. అయితే అరంగేట్రంలో నబీ నిరాశపరిచినప్పటికి టీమ్ మేనెజ్‌మెంట్ మరో అవకాశం ఇచ్చే సూచనలు కనిపిస్తున్నాయి.
చదవండి: AUS vs SA: ఆస్ట్రేలియా క్రికెట్‌ సంచలన నిర్ణయం.. 10 ఏళ్ల తర్వాత అతడికి పిలుపు

Advertisement

Related News By Category

Related News By Tags

Advertisement
 
Advertisement

Photos

View all
photo 1

చాన్నాళ్లకు కనిపించిన విజయ్‌ భార్య‌ సంగీత, కూతురు దివ్య (చిత్రాలు)
photo 2

తిరుపతి : వైభవంగా ప్రారంభమైన పోలేరమ్మ జాతర (ఫొటోలు)
photo 3

తెలంగాణ : నిర్మల్ లో సందడి చేసిన ప్రముఖ నటి శ్రీలీల (ఫొటోలు)
photo 4

బంగారంలా మెరిసిపోతున్న డీజే టిల్లు బ్యూటీ నేహాశెట్టి.. ఫోటోలు
photo 5

‘తెల్ల కాగితం’ ప్రీ రిలీజ్ ఈవెంట్‌ ‘నక్షత్ర’ ఫొటోలు వైరల్

Video

View all
CJP Abhijit In Police Custody In Mumbai 1
Video_icon

ముంబైలో హైటెన్షన్.. పోలీసుల అదుపులో CJP అభిజిత్
Perni Kittu Goosebumps Speech About YS Jagan Mohan Reddy 2
Video_icon

ఆడు మగాడ్రా బుజ్జి..! కష్టాల్లో కూడా వాడు నాతో ఉన్నాడ్రా అని జగన్ గర్వంగా చెప్పుకుంటాడు..
Anchor Eshwar Comments On Chandrababu Old Video Over BC Reservation 3
Video_icon

BC రిజర్వేషన్లపై చంద్రబాబు పాత వీడియో.. యాంకర్ ఈశ్వర్ మాస్ ర్యాగింగ్
Varudu Kalyani Strong Counter To Chandrababu Over BC Reservation 4
Video_icon

మరోసారి వెన్నుపోటు.. నాడు ఎన్టీఆర్ కు నేడు బిసీలకు..
Bhadradri Kothagudem Harini Incident 5
Video_icon

వీడిన హరిణి హత్య మిస్టరీ
Advertisement
 