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వెస్టిండీస్తో జరుగుతున్న రెండో వన్డేలో టీమిండియా కెప్టెన్ శుబ్మన్ గిల్ ఫాస్టెస్ట్ డబుల్ సెంచరీతో చెలరేగాడు. 117 బంతుల్లో డబుల్ సెంచరీ సాధించిన గిల్ ఇన్నింగ్స్లో 24 ఫోర్లు, 7 సిక్సర్లు ఉన్నాయి. కాగా వన్డే క్రికెట్ చరిత్రలో గిల్దే వేగవంతమైన డబుల్ సెంచరీ. ఇప్పటివరకు ఈ రికార్డు ఇషాన్ కిషన్ (126 బంతులు) పేరిట ఉండేది.
తాజాగా ఇషాన్ను అధిగమించిన గిల్ నెంబర్వన్ స్థానాన్ని ఆక్రమించాడు. ఇక మ్యాక్స్వెల్ (128 బంతులు) మూడో స్థానంలో, పాతుమ్ నిసాంక (136 బంతులు), క్రిస్ గేల్ (138 బంతులు), వీరేంద్ర సెహ్వాగ్ (140 బంతులు) తర్వాతి స్థానాల్లో ఉన్నారు. మ్యాచ్లో 63 బంతుల్లోనే సెంచరీ సాధించిన గిల్.. మరో వంద పరుగులు చేయడానికి కేవలం 40 బంతులే తీసుకోవడం విశేషం. కాగా గిల్కు వన్డేల్లో ఇది రెండో డబుల్ సెంచరీ కావడం విశేషం. గతంలో 2023లో న్యూజిలాండ్పై 149 బంతుల్లో 208 పరుగులు సాధించాడు.
ఈ క్రమంలో గిల్ ఒక అరుదైన ఫీట్ సాధించాడు. చేజింగ్లో ఒక జట్టు తరఫున డబుల్ సెంచరీ బాదిన రెండో క్రికెటర్గా గిల్ రికార్డులకెక్కాడు. ఇంతకముందు 2023 వన్డే ప్రపంచకప్ సమయంలో ఆసీస్ విధ్వంసకర బ్యాటర్ గ్లెన్ మాక్స్వెల్ అఫ్గానిస్తాన్తో జరిగిన మ్యాచ్లో 292 పరుగుల లక్ష్యాన్ని ఛేదించే క్రమంలో 128 బంతుల్లో 201 పరుగుల అజేయ ఇన్నింగ్స్తో అలరించాడు.
ఇక టీమిండియా తరఫున వన్డేల్లో రెండు డబుల్ సెంచరీలు సాధించిన జాబితాలోనూ గిల్ చోటు సంపాదించాడు. భారత్ తరఫున రోహిత్ శర్మ మూడు డబుల్ సెంచరీలు, సెహ్వాగ్ రెండు డబుల్సెంచరీలు సాధించారు. తాజాగా గిల్ కూడా రోహిత్, సెహ్వాగ్ సరసన చేరాడు. అయితే వన్డేల్లో మూడు డబుల్ సెంచరీలు సాధించిన రికార్డు మాత్రం ఇప్పటికీ రోహిత్ పేరిటే ఉంది.
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