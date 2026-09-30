గువాహటి వేదికగా వెస్టిండీస్తో జరుగుతున్న రెండో వన్డేలో భారత కెప్టెన్ శుబ్మన్ గిల్ విధ్వంసకర శతకంతో చెలరేగాడు. విండీస్ నిర్దేశించిన 406 పరుగుల భారీ లక్ష్య ఛేదనలో గిల్ ఆకాశమే హద్దుగా విరుచుకుపడ్డాడు. ఇన్నింగ్స్ ఆరంభం నుంచే ప్రత్యర్థి బౌలర్లపై విరుచుకుపడుతూ ఉతికేసాడు.
ఈ క్రమంలోనే గిల్ కేవలం 63 బంతుల్లోనే (10 ఫోర్లు, 5 సిక్సర్లు) తన వన్డే కెరీర్లో 11వ శతకాన్ని అందుకున్నాడు. తద్వారా వన్డేల్లో వెస్టిండీస్పై అత్యంత వేగంగా (ఫాస్టెస్ట్) సెంచరీ నమోదు చేసిన భారత ఆటగాడిగా శుబ్మన్ గిల్ సరికొత్త చరిత్ర సృష్టించాడు.
సెహ్వాగ్ ఆల్టైమ్ రికార్డ్ బద్దలు
ఇప్పటివరకు ఈ అరుదైన రికార్డు టీమిండియా మాజీ ఓపెనర్ వీరేంద్ర సెహ్వాగ్ పేరిట ఉండేది. 2011లో ఇండోర్ వేదికగా వెస్టిండీస్తో జరిగిన వన్డే మ్యాచ్లో సెహ్వాగ్ 69 బంతుల్లో సెంచరీ సాధించాడు. తాజాగా గిల్ తన సంచలన ఇన్నింగ్స్తో సెహ్వాగ్ పేరిట ఉన్న ఈ 15 ఏళ్ల నాటి ఆల్టైమ్ రికార్డును బ్రేక్ చేశాడు.
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A 6⃣2⃣-ball CENTURY 🙇♂️
Shubman Gill in his element...once again ✌️
Updates ▶️ https://t.co/6XCYRtZLAi#TeamIndia | #INDvWI | @mflone_ | @ShubmanGill pic.twitter.com/wYTBLhlzTV
— BCCI (@BCCI) September 30, 2026