గంభీర్ (PC: BCCI/X)
టీమిండియా- వెస్టిండీస్ మధ్య బుధవారం నాటి రెండో వన్డే సందర్భంగా పరుగుల వరద పారింది. గువాహటిలోని బర్సపరా స్టేడియం శతకాల మోతతో హోరెత్తిపోయింది. ఇరుజట్లలో కలిపి మొత్తం ఐదుగురు బ్యాటర్లు మెరుపు సెంచరీలతో చెలరేగారు.
శతకాల మోత
విండీస్ బ్యాటర్లలో ఓపెనర్ జాన్ కాంప్బెల్ (68 బంతుల్లో 101), కెప్టెన్ షాయీ హోప్ (94 బంతుల్లో 104), ఆమిర్ జాంగో (77 బంతుల్లో 114) మెరుపులు మెరిపించగా.. టీమిండియా ఓపెనర్లలో రోహిత్ శర్మ (75 బంతుల్లో 101) శతక్కొట్టగా.. కెప్టెన్ శుబ్మన్ గిల్ ఏకంగా అజేయ డబుల్ సెంచరీ (133 బంతుల్లో 223)తో ఆకాశమే హద్దుగా చెలరేగాడు.
𝗗𝗢𝗨𝗕𝗟𝗘 𝗖𝗘𝗡𝗧𝗨𝗥𝗬 🤩🔥#ShubmanGill brings up his 2nd ODI double ton, becoming the fastest to do so in the history of the format! 💯
Records tonight, and a whole lot more to look forward to when the #CWC27 schedule launches TOMORROW! 🏆#INDvWI | 2nd ODI 👉… pic.twitter.com/E4tvOzYVqP
— Star Sports (@StarSportsIndia) September 30, 2026
ఫలితంగా కరేబియన్ జట్టు విధించిన 406 పరుగుల భారీ లక్ష్యాన్ని టీమిండియా కేవలం 43.3 ఓవర్లలోనే ఊదేసింది. ఈ నేపథ్యంలో టీమిండియా హెడ్కోచ్ గౌతం గంభీర్ తమ జట్టు విజయం సాధించినప్పటికీ.. బర్సపరా పిచ్ తీరుపై తీవ్ర స్థాయిలో అసహనం వ్యక్తం చేశాడు.
Fifty up, and Hitman brings up 200 ODI sixes on home soil in the same over! 🔥
When Rohit bats, it's class in action and this is just a preview of the excitement heading into the big #CWC27 schedule launch, TOMORROW at 8:30 PM! 🏆
Watch #INDvWI 2nd ODI, LIVE NOW! 👉… pic.twitter.com/uilpDSphHO
— Star Sports (@StarSportsIndia) September 30, 2026
ఇది అసలు క్రికెట్ కాదు
స్టార్ స్పోర్ట్స్తో మాట్లాడుతూ.. ‘‘నిజాయితీగా చెప్పాలంటే.. క్రికెట్ అంటే బంతికి, బ్యాట్కి మధ్య కాస్త పోటీ ఉండాలి. కానీ ఇది అసలు క్రికెట్ కాదు. ఈరోజు ఇక్కడ కేవలం బ్యాటింగ్ మాత్రమే సాగింది.
ఓ యువ బౌలర్ ఇలాంటి వికెట్ మీద బౌలింగ్ చేస్తున్నపుడు ప్రత్యర్థి 400 పరుగులు చేయడం.. మేము ఈ లక్ష్యాన్ని సునాయాసంగా ఛేదించడం చూసినపుడు.. సదరు బౌలర్ మానసిక పరిస్థితి ఎలా ఉంటుందో ఊహించుకోండి. ఈ మ్యాచ్లో అద్భుతమైన రికార్డులు నెలకొల్పబడ్డాయి.
బౌలర్లను చూస్తే జాలేసింది
ప్రేక్షకులు కూడా సంతోషంతో కేరింతలు కొట్టారు. మీరు (ప్రసారకర్తలు) కూడా ఆనందంలో తేలిపోతున్నారు. కానీ ఒక నిజమైన క్రికెట్ అభిమానిగా నాకు మాత్రం ఇది అంతగా నచ్చలేదు. బౌలర్లను చూస్తే జాలేసింది.
ఇలాంటి వికెట్ల మీద బౌలింగ్ చేయాల్సిరావడం అన్యాయమే అవుతుంది’’ అని గంభీర్ అసహనం, ఒకింత ఆగ్రహం వ్యక్తం చేశాడు. కాగా ఈ మ్యాచ్లో తొలుత బ్యాటింగ్ చేసిన వెస్టిండీస్ నిర్ణీత 50 ఓవర్లలో ఏడు వికెట్ల నష్టానికి 405 పరుగులు చేసింది.
ధారాళంగా పరుగులు
భారత బౌలర్లలో గుర్నూర్ బ్రార్ ఏకంగా 96 పరుగులు సమర్పించుకుని రెండు వికెట్లు తీయగా.. అరంగేట్ర పేసర్ ఆకిబ్ నబీ 84 పరుగులు ఇచ్చుకున్నాడు. ఇక విండీస్ విధించిన లక్ష్యాన్ని టీమిండియా రెండు వికెట్లు నష్టపోయి పని పూర్తి చేసి.. ఎనిమిది వికెట్ల తేడాతో గెలిచి.. సిరీస్ను 2-0తో సొంతం చేసుకుంది. కరేబియన్ బౌలర్లలో అల్జారీ జోసెఫ్ అత్యధికంగా 89 పరుగులు ఇచ్చుకున్నాడు.
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