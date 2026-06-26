 నువ్వా-నేనా!.. నరాలు తెగే ఉత్కంఠ.. ఆఖరికి.. | FIFA WC 2026: Turkiye Stuns USA Seal Last Gasp 3-2 Win | Sakshi
Sakshi News home page

Trending News:

నువ్వా-నేనా!.. నరాలు తెగే ఉత్కంఠ.. ఆఖరికి..

Jun 26 2026 10:16 AM | Updated on Jun 26 2026 10:31 AM

FIFA WC 2026: Turkiye Stuns USA Seal Last Gasp 3-2 Win

ఫిఫా ప్రపంచకప్‌-2026లో అమెరికా- తుర్కియే మధ్య మ్యాచ్‌ ఉత్కంఠగా సాగింది. లాస్‌ ఏంజెలెస్‌ వేదికగా తుర్కియే అనూహ్య రీతిలో పటిష్ట అమెరికా జట్టుపై విజయం సాధించింది. గ్రూప్‌- ‘డి’లో భాగంగా శుక్రవారం నాటి మ్యాచ్‌లో ఆతిథ్య జట్టును 3-2తో చిత్తు చేసి తమ తొలి విజయం నమోదు చేసింది.

కాగా గ్రూప్‌- ‘డి’ నుంచి ఇప్పటికే అమెరికా వరుసగా రెండు విజయాలతో నాకౌట్‌ దశకు అర్హత సాధించింది. ఈ క్రమంలో తుర్కియే మీదా గెలిచి హ్యాట్రిక్‌ విజయంతో అజేయంగా నిలవాలని భావించింది. ఇక అప్పటికి రెండు మ్యాచ్‌లలో రెండూ ఓడిన తుర్కియే సులువుగా తలొగ్గుతుందనే అభిప్రాయాలు వ్యక్తమయ్యాయి.

కానీ తుర్కియే అంచనాలన్నీ తలకిందులు చేసింది. నిజానికి మూడో నిమిషంలోనే ఆస్టన్‌ ట్రస్టీ గోల్‌ కొట్టి అమెరికాకు శుభారంభం అందించాడు. అయితే, తుర్కియే ఆటగాడు బారిస్‌ యిల్మాజ్‌ ఇచ్చిన పాస్‌తో ఆర్డా గూలర్‌ గోల్‌ కొట్టి 1-1తో స్కోరు సమం చేశాడు.

నువ్వా- నేనా
ఆ తర్వాత మ్యాచ్‌ రెండో అర్ధ భాగంలో ఒర్కూన్‌ కొకూ గోల్‌ కొట్టడంతో తుర్కియే 2-1తో ఆధిక్యంలోకి వెళ్లింది. అయితే, సెబాస్టియన్‌ బెర్‌హాల్టర్‌ గోల్‌ కొట్టడంతో.. అమెరికా 2-2తో స్కోరు సమం చేసింది. 

అయితే, అప్పటికి ఫలితం తేలకపోగా.. అదనపు సమయం కేటాయించారు. ఈ క్రమంలో నరాలు తెగే ఉత్కంఠ నెలకొనగా.. కాన్‌ అహ్యాన్‌ అనూహ్య రీతిలో గోల్‌ కొట్టి తుర్కియేను విజేతగా నిలిపాడు.

ఆసీస్‌, పరాగ్వే సైతం
ఇక గ్రూప్‌-డి మరో మ్యాచ్‌లో ఆస్ట్రేలియా పరాగ్వేతో మ్యాచ్‌ను డ్రా చేసుకుంది. దీంతో టేబుల్‌ టాపర్‌ అమెరికాతో పాటు.. రెండు, మూడు స్థానాల్లో నిలిచిన ఆస్ట్రేలియా, పరాగ్వే నాకౌట్‌కు చేరాయి. 

అయితే, ఆఖరి మ్యాచ్‌లో తుర్కియే అమెరికాపై సంచలన విజయం సాధించినప్పటికీ.. టోర్నీ నుంచి నిష్క్రమించింది. అంతకుముందు రెండు మ్యాచ్‌లలోనూ టర్కీ ఓడిపోవడం ఇందుకు కారణం. అయితే, వెళ్తూ వెళ్తూ.. అజేయంగా నాకౌట్‌కు చేరాలనుకున్న అమెరికాకు మాత్రం షాకిచ్చింది.

చదవండి: వైభవ్‌ కోసం వాళ్లకు అన్యాయం చేయలేము!

Advertisement
Advertisement
 
Advertisement

Photos

View all
photo 1

‘బాలీవుడ్ హంగామా అవార్డ్స్’ ఈవెంట్‌లో మెరిసిన బాలీపుడ్‌ భామలు (ఫొటోలు)
photo 2

హీరోయిన్‌గా ఈటీవీ ప్రభాకర్ కుమార్తె ఎంట్రీ.. దివిజ గ్లామర్‌ పిక్స్ చూశారా?
photo 3

అనంతపురం : ఘనంగా గూగూడు కుళ్లాయి స్వామి ఉత్సవాలు (ఫొటోలు)
photo 4

గ్రాండ్‌గా ఖుష్బు కుమార్తె పెళ్లి వేడుక.. టాలీవుడ్ స్టార్స్ సందడి (ఫొటోలు)
photo 5

మాటా వేడుకలో టాలీవుడ్ సినీతారల సందడి (ఫొటోలు)

Video

View all
Centre Clarifies On Passport Is Not Proof Of Indian Citizenship 1
Video_icon

పాస్ పోర్ట్ పౌరసత్వం కాదు.. కేంద్రం కీలక ప్రకటన
YS Jagan Consoles Tadipatri YSRCP Keshava Reddy 2
Video_icon

తాడిపత్రి కేశవ రెడ్డిని పరామర్శించిన వైఎస్ జగన్
High Tension In Kethireddy Pedda Reddy House 3
Video_icon

ముళ్లకంచెలతో తాడిపత్రి నిర్బంధం..
Devabhaktuni Chakravarthi Strong Warning To Bode Prasad Over His Attack 4
Video_icon

గుర్తుపెట్టుకో బోడె... నా పైనే దాడి చేయించావ్.. దేవభక్తుని చక్రవర్తి స్ట్రాంగ్ వార్నింగ్
Sai Krishna CCTV Deletion Raises Serious Questions 5
Video_icon

పెద్దలకు తెలిసే జరిగిందా..? సాయికృష్ణ కేసులో బిగుస్తున్న ఉచ్చు
Advertisement
 