 IND vs BAN: ‘బంగ్లాదేశ్‌ సేఫ్‌ కంట్రీ.. ప్లీజ్‌ రండి’ | Bangladesh Is Safe For Team India, Tamim Iqbal Confirms Talks With BCCI Over Bilateral Series, Check More Details | Sakshi
Sakshi News home page

Trending News:

IND vs BAN: ‘బంగ్లాదేశ్‌ సేఫ్‌ కంట్రీ.. ప్లీజ్‌ రండి’

Jul 30 2026 4:11 PM | Updated on Jul 30 2026 4:28 PM

Bangladesh Is Safe: Tamim Iqbal Confirms Talks With BCCI India Tour

PC: BCB/X

బంగ్లాదేశ్‌ క్రికెట్‌ బోర్డు (బీసీబీ) అధ్యక్షుడు తమీమ్‌ ఇక్బాల్‌ కీలక వ్యాఖ్యలు చేశాడు. టీమిండియాతో ద్వైపాక్షిక సిరీస్‌ ఆడేందుకు తాము సిద్ధంగా ఉన్నామని.. అయితే, భారత క్రికెట్‌ నియంత్రణ మండలి (BCCI) నుంచి ఇంకా ఆమోదం రాలేదని తెలిపాడు. కాగా టీ20 ప్రపంచకప్‌-2026 ఆరంభానికి ముందు భారత్‌- బంగ్లా మధ్య ఉద్రిక్త పరిస్థితులు నెలకొన్న సంగతి తెలిసిందే.

నాటి ప్రభుత్వ మొండి వైఖరి కారణంగా..
ఈ నేపథ్యంలో ఐపీఎల్‌ నుంచి బంగ్లాదేశ్‌ పేస్‌ బౌలర్‌ ముస్తాఫిజుర్‌ రహ్మాన్‌ను బీసీసీఐ తొలగించింది. దీంతో వరల్డ్‌కప్‌ ఆడేందుకు తాము భారత్‌కు రాబోమని బీసీబీ భీష్మించుకుని కూర్చుంది. దీంతో ఐసీసీ రంగంలోకి దిగి డెడ్‌లైన్‌ విధించగా.. బీసీబీ మాత్రం భారత్‌లో తమకు భద్రత ఉండదంటూ ఆరోపించింది. ఈ క్రమంలో టోర్నీ నుంచే నిష్క్రమించింది.

అయితే, నాటి బంగ్లా తాత్కాలిక ప్రభుత్వం చర్యల కారణంగా ఈ మేరకు బీసీబీ- బీసీసీఐ మధ్య విభేదాలు తలెత్తగా.. బంగ్లా టూర్‌ను బీసీసీఐ రద్దు చేసుకుంది. ఈ క్రమంలో కొత్త ప్రభుత్వం రాగానే బీసీబీ అధ్యక్షుడిగా మాజీ కెప్టెన్‌ తమీమ్‌ ఇక్బాల్‌ పదవి చేపట్టాడు.

నాటి నుంచి బీసీబీ- బీసీసీఐ మధ్య సంబంధాల పునరుద్ధరణ కోసం తమీమ్‌ ఇక్బాల్‌ కృషి చేస్తోంది. ఈ విషయంపై తాజాగా స్పందిస్తూ.. ‘‘దురదృష్టవశాత్తూ భారత్‌- బంగ్లాదేశ్‌ సిరీస్‌ గురించి ఇంతవరకు నా వద్ద ఎలాంటి అధికారిక సమాచారం లేదు. బీసీసీఐతో మేము చర్చలు కొనసాగిస్తున్నాము. ఇరు బోర్డు అధికారుల మధ్య ఇ-మెయిళ్ల మార్పిడి జరుగుతోంది.

అత్యంత భద్రమైన దేశం
టీమిండియా- బంగ్లాదేశ్‌ సిరీస్‌ అంటే.. అన్ని వర్గాల నుంచి ఆదరణ ఉంటుంది. బంగ్లాదేశ్‌ అత్యంత భద్రమైన దేశం. టీమిండియా మా దేశ పర్యటనకు వస్తుందని నమ్ముతున్నా. అందుకోసం మా వైపు నుంచి ఏం చేయాలో అన్నీ చేస్తాం. 

అయితే, బీసీబీ అధ్యక్షుడిగా నాకంటూ కొన్ని పరిధులు ఉంటాయి. నేను వాటిని దాటకూడదు. త్వరలోనే టీమిండియాతో సిరీస్‌ ఉంటుందని ఆశిస్తున్నా’’ అని తమీమ్‌ ఇక్బాల్‌ చెప్పుకొచ్చాడు. 

చదవండి: గిల్‌ సంచలన నిర్ణయం!

Advertisement

Related News By Category

Related News By Tags

Advertisement
 
Advertisement

Photos

View all
photo 1

పారిస్ ట్రిప్‌లో ‘సర్జా సిస్టర్స్’.. అర్జున్‌ చిన్న కూతురు ఫోటోలు వైరల్‌
photo 2

వైఎస్‌ జగన్‌ రాకతో ఉత్తరాంధ్ర జనసంద్రం (ఫొటోలు)
photo 3

ఒక శకం ముగిసింది.. అంతర్జాతీయ క్రికెట్‌కు రహానే గుడ్‌బై..(ఫొటోలు)
photo 4

ఈ చిన్నారే.. ఇప్పుడు ట్రెండింగ్‌ స్టార్‌! వెంకీ మామ కూతురి క్యూట్‌ (ఫొటోలు)
photo 5

చిరునవ్వుతో అభిమానులను ఫిదా చేసిన అనుపమ పరమేశ్వరన్ (ఫొటోలు)

Video

View all
Sai Krishna Mother Withdraws Habeas Corpus Petetion 1
Video_icon

సాయి కృష్ణ కేసులో ట్విస్ట్..? తల్లికి తెలియకుండానే పిటిషన్
Massive Public Outpouring Of Support for YS Jagan In Srikakulam Visit 2
Video_icon

కూటమికి దిమ్మ తిరిగేలా.. జగన్ కు జన నీరాజనం
Low-lying Areas In Flood Heavy Rainfall In Karimnagar District 3
Video_icon

తెలంగాణలో భారీ వర్షాల బీభత్సం.. IMD హెచ్చరిక!
YS Jagans Srikakulam Tour Latest Update 4
Video_icon

YS Jagan LIVE: జనసంద్రంగా ఉత్తరాంధ్ర...
Ambati Rambabu First Reaction About Bonda Umamaheswara Rao 5
Video_icon

బోండా ఉమా ఘటనపై అంబటి రాంబాబు ఫస్ట్ రియాక్షన్
Advertisement
 