మరోవారం వచ్చేసింది. ఈసారి థియేటర్లలోకి మంచి హైప్ ఉన్న సినిమాలే రాబోతున్నాయి. వీటిలో ధనుష్-సాయిపల్లవి 'ఓం', దుల్కర్ సల్మాన్ 'ఆకాశంలో ఒక తార' ఉన్నంతలో చూడాలనే ఆసక్తి కలిగిస్తున్నాయి. వీటితో పాటు 'ఈ నగరానికి ఏమైంది' సీక్వెల్ 'ఈఎన్ఈ రిపీట్'తో పాటు నస్లేన్ నటించిన మలయాళ డబ్బింగ్ మూవీ 'బ్యాచిలర్ పార్టీ డెయిక్స్', కీర్తి సురేశ్ 'సత్యవన్ సావిత్రి' ఈ వీకెండే థియేటర్లలోకి రాబోతున్నాయి.
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మరోవైపు ఓటీటీల్లోనూ 20 వరకు కొత్త సినిమాలు, సిరీస్లు స్ట్రీమింగ్ కానున్నాయి. వీటిలో వరల్డ్ వైడ్ సెన్సేషన్ సృష్టించిన 'ద ఒడిస్సీ'తో పాటు క్రేజీ కళ్యాణం, హైకూ, అనుమాన పక్షి, 418, అన్బిల్ అవన్ చిత్రాలు చూడాలనే ఇంట్రెస్ట్ కలిగిస్తున్నాయి. ఇంతకీ ఏ ఓటీటీలో ఏ మూవీ అందుబాటులోకి రానుందంటే?
ఈ వారం ఓటీటీల్లో రిలీజయ్యే మూవీస్ (నవంబర్ 16 నుంచి 22 వరకు)
అమెజాన్ ప్రైమ్
ద ఒడిస్సీ (ఇంగ్లీష్ సినిమా) - నవంబర్ 17 (రెంట్)
కరేజ్ (హిందీ మూవీ) - నవంబర్ 18
క్యాంపస్ డైరీస్ సీజన్ 2 (హిందీ సిరీస్) - నవంబర్ 18
మడ్డెన్ (ఇంగ్లీష్ సిరీస్) - నవంబర్ 18
ఫెర్ఫెక్ట్ లయర్స్ (స్పానిష్ సిరీస్) - నవంబర్ 20
ఆహా
క్రేజీ కళ్యాణం (తెలుగు సినిమా) - నవంబర్ 20
జీ5
టీన్ టిగడా (హిందీ సిరీస్) - నవంబర్ 20
సన్ నెక్స్ట్
అనుమాన పక్షి (తెలుగు సినిమా) - నవంబర్ 20
సోనీ లివ్
అన్బిల్ అవన్ (తెలుగు డబ్బింగ్ మూవీ) - నవంబర్ 20
నెట్ఫ్లిక్స్
గోర్డన్ (అర్జెంటైన్ సిరీస్) - నవంబర్ 18
గార్డింగ్ స్టార్స్ (ఇంగ్లీష్ సిరీస్) - నవంబర్ 18
ద లా ఆఫ్ బీస్ట్స్ (పోలిష్ సిరీస్) - నవంబర్ 18
ద అల్ట్రూయిస్ట్ (ఇంగ్లీష్ సిరీస్) - నవంబర్ 19
418 (తెలుగు సినిమా) - నవంబర్ 20
హైకూ (తెలుగు డబ్బింగ్ మూవీ) - నవంబర్ 20
దిండోరా సీజన్ 2 (హిందీ సిరీస్) - నవంబర్ 20
ద బ్లూ రోడ్ (కొరియన్ సిరీస్) - నవంబర్ 20
హాట్స్టార్
క్వీన్ (హిందీ సిరీస్) - నవంబర్ 16
మిస్టర్ & మిసెస్ ఆఫీస్ (తెలుగు డబ్బింగ్ సిరీస్) - నవంబర్ 18
ఆపిల్ టీవీ ప్లస్
వే ఆఫ్ ద వారియర్ కిడ్ (ఇంగ్లీష్ మూవీ) - నవంబర్ 20
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