 గ్రాండ్‌గా హీరో తేజ సజ్జా నిశ్చితార్థం.. టాలీవుడ్ స్టార్స్ సందడి | Tollywood hero Teja Sajja Engaged at Grand ceremony | Sakshi
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Teja Sajja: హీరో తేజ సజ్జా నిశ్చితార్థం.. టాలీవుడ్ స్టార్స్ సందడి

Nov 16 2026 12:51 PM | Updated on Nov 16 2026 1:02 PM

Tollywood hero Teja Sajja Engaged at Grand ceremony

టాలీవుడ్ హీరో తేజ సజ్జా ఎంగేజ్‌మెంట్‌ గ్రాండ్‌గా జరిగింది. హైదరాబాద్‌లో జరిగిన ఈ వేడుకలో టాలీవుడ్ ప్రముఖులు హాజరయ్యారు. కాబోయే నూతన వధూవరులను ఆశీర్వదించారు. ఈ నిశ్చితార్థ కార్యక్రమంలో టాలీవుడ్ హీరో రవితేజ, రానా, శివాజీ సందడి చేశారు. దీనికి  సంబంధించిన వీడియోలు సోషల్ మీడియాలో వైరలవుతున్నాయి.

కాగా.. తనకు కాబోయే భార్యకు సినిమా రంగంతో ఎలాంటి సంబంధం లేదని, ఆమె ఓ వ్యాపార కుటుంబానికి చెందిన యువతి అని తేజ సజ్జా వెల్లడించారు. అంతేకాదు.. ఆమె అమెరికాలో పెరిగినట్లు తెలిపారు. ఈ వివాహం పెద్దలు కుదిర్చిన సంబంధమని.. తల్లిదండ్రులే  నిశ్చయించారని వెల్లడించారు. వీరిద్దరి డిసెంబర్‌లో వివాహం జరగనుంది.రాజస్థాన్‌లో ఈ పెళ్లి వేడుకను నిర్వహించేందుకు ఏర్పాట్లు చేస్తున్నామని సన్నిహితులు తెలిపారు.
 

 

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