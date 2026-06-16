 'ఫస్ట్ టైమ్ ఇలా చూస్తున్నా'.. సమంత భర్త ఆసక్తికర కామెంట్స్ | Samantha husband Raj Nidimoru comments about maa inti Bangaram | Sakshi
Sakshi News home page

Trending News:

Samantha: ' ఫస్ట్ టైమ్ ఇలా చూస్తున్నా'.. సమంత భర్త ఆసక్తికర కామెంట్స్

Jun 16 2026 7:10 AM | Updated on Jun 16 2026 7:10 AM

Samantha husband Raj Nidimoru comments about maa inti Bangaram

టాలీవుడ్ హీరోయిన్ సమంత ప్రస్తుతం మా ఇంటి బంగారం మూవీతో ప్రేక్షకుల ముందుకు రానుంది. ఈ సినిమాకు నందిని రెడ్డి దర్శకత్వం వహించారు. ఈ మూవీని సామ్ తన సొంత బ్యానర్‌లో నిర్మించారు. ఇ‍ప్పటికే షూటింగ్‌ పూర్తయిన ఈ చిత్రం జూన్ 19న విడుదల కానుంది. ఈ సినిమాలో సమంత గృహిణి పాత్రలో కనిపించనుంది. ఇటీవలే రిలీజ్‌ చేసిన టీజర్‌లో యాక్షన్ సన్నివేశాల్లోనూ సామ్ నటన ఆకట్టుకుంది.

తాజాగా ఈ మూవీ రిలీజ్‌కు ముందు ప్రీ రిలీజ్‌ ఈవెంట్‌ నిర్వహించారు. ఈ ఈవెంట్‌కు సామ్ భర్త రాజ్ నిడిమోరు కూడా హాజరయ్యారు. ఈ సందర్భంగా రాజ్ నిడిమోరు ఆసక్తికర కామెంట్స్ చేశారు. హిందీలో చాలా సినిమాలు చేశానని.. కానీ ఈ మూవీకి వస్తున్నంత రెస్పాన్స్‌ ఎక్కడా చూడలేదన్నారు. తిరుపతి నుంచి నాకు ఫోటోలు వస్తున్నాయి.. మా అమ్మ కాలేజీ దగ్గర హోర్డింగ్స్ పెట్టారని తెలిసింది. నేను ఫస్ట్ టైం ఇంత హడావిడి చూస్తున్నానని రాజ్ నిడిమోరు ఆనందం వ్యక్తం చేశారు. 
.

Advertisement
Advertisement
 
Advertisement

Photos

View all
photo 1

సమంత 'బంగారం'.. పట్టుచీరలో రెడీ అయిందిలా (ఫొటోలు)
photo 2

హైదరాబాద్ : ప్రసాద్ ఐమాక్స్ వద్ద భారీ అనంత పద్మనాభస్వామి (ఫొటోలు)
photo 3

‘ఓ..! సుకుమారి’ మూవీ టీజర్‌ లాంచ్‌లో ఐశ్వర్య రాజేష్ (ఫొటోలు)
photo 4

'అందరి చూపు అటువైపే' ఏముంది అక్కడ..(ఫొటోలు)
photo 5

ముంబై : 'ఆమిర్ ఖాన్ ప్రొడక్షన్స్' 25 ఏళ్ల వేడుక (ఫొటోలు)

Video

View all
AP BJP Chief Madhav's Letter to CM Chandrababu Demanding Support Price For Mango Farmers 1
Video_icon

AP BJP చీఫ్ లేఖ.. ఏమని ఉంది అంటే..!
New Guidelines By Kutami Government For YSRCP Leaders At Secretariat 2
Video_icon

YSRCP నేతలు మీడియాతో మాట్లాడద్దు..! కూటమి వింత ఆంక్షలు
22 Years Old Sanchita Ugale Passes Away In Her Residence at Mumbai 3
Video_icon

22 ఏళ్లకే ఫేమస్.. ఎవరూ ఊహించని విధంగా మృతి
What Happened Excatly In Tuni Girl Gnaneswari Case 4
Video_icon

చిన్నారి కేసులో ఏం జరిగింది.. పాయింట్ టు పాయింట్
Abhijeet Dipke Attacked In Jaipur 5
Video_icon

కాక్రోచ్ పార్టీ వ్యవస్థాపకుడు దీప్కేపై దాడి
Advertisement
 