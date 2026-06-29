 అర్ధరాత్రి ఆస్పత్రిలో మహిళ హల్‌చల్‌ | Women Hulchul In Hospital At LB Nagar | Sakshi
Sakshi News home page

Trending News:

అర్ధరాత్రి ఆస్పత్రిలో మహిళ హల్‌చల్‌

Jun 29 2026 8:25 AM | Updated on Jun 29 2026 8:56 AM

Women Hulchul In Hospital At LB Nagar

హైదరాబాద్‌:  అర్ధరాత్రి చికిత్స కోసం ఆస్పత్రికి వచ్చిన ఓ మహిళ వైద్య సిబ్బందిపై దాడికి పాల్పడింది. ఈ ఘటన ఎల్‌బీనగర్‌ పోలీస్‌ స్టేషన్‌లో శనివారం అర్ధరాత్రి చోటు చేసుకుంది. పోలీసులు తెలిపిన మేరకు.. ఎల్‌బీనగర్‌లోని శ్రేష్ఠ ఆరెంజ్‌ హాస్పిటల్‌కు శనివారం అర్ధరాత్రి వనస్థలిపురం ప్రాంతానికి చెందిన లలిత అనే మహిళ  కడపునొప్పి ఉందంటూ అత్యవసర విభాగానికి వచి్చంది. వైద్యులు ప్రాథమిక చికిత్స అందించి పరీక్షలు నిర్వహించగా ఎలాంటి అనారోగ్య సమస్య లేదని నిర్ధారించారు.

 అయితే మహిళ ముందస్తు ప్రణాళికలో భాగంగా ఒక్కసారిగా ఆగ్రహానికి గురై  వైద్యులు, నర్సులు, ఇతర సిబ్బందిని అసభ్య పదజాలంతో దూషిస్తూ భౌతిక దాడికి పాల్పడింది. వెంటనే డయల్‌–100కు సమాచారం అందించగా పోలీసులు వచ్చారు. పోలీసులు అక్కడే ఉన్న సమయంలో కూడా సిబ్బందిపై దాడి చేసింది.అనంతరం తన కారును నడుపుకుంటూ వనస్థలిపురంలోని సహారా హాస్పిటల్‌కు వెళ్లినట్లు తెలిసింది. ఈ ఘటన మొత్తం ఆసుపత్రి సీసీటీవీ కెమెరాల్లో నమోదైంది. యాజమాన్యం ఫిర్యాదు మేరకు  పోలీసులు కేసు నమోదు చేసుకుని దర్యాప్తు చేస్తున్నట్లు ఇన్‌స్పెక్టర్‌ వినోద్‌కుమార్‌ తెలిపారు.  

 

 

Advertisement
Advertisement
 
Advertisement

Photos

View all
photo 1

నెల్లూరు : రొట్టెల పండుగకు పోటెత్తిన భక్తులు (ఫొటోలు)
photo 2

విశాల్ ‘మకుటం’ మూవీ సాంగ్ లాంచ్ ఈవెంట్ (ఫొటోలు)
photo 3

టాలీవుడ్ హీరోయిన్ బేబీ షవర్ సెలబ్రేషన్ (ఫొటోలు)
photo 4

'ప్రేమమ్' హీరోయిన్ గోల్టెన్ బ్యూటీ (ఫొటోలు)
photo 5

ఒకప్పటి హీరోయిన్ మధుబాల.. ఖుష్బూ కూతురి పెళ్లిలో ఇలా (ఫొటోలు)

Video

View all
Apartment Owner Attack On Delivery Boy For Using Lift 1
Video_icon

లిఫ్ట్ ఎక్కినందుకు డెలివరీ బాయ్ పై అపార్ట్ మెంట్ ఓనర్ దాడి..
Minister Narayana Audio Leak With Nellore Municipal Commissioner 2
Video_icon

మంత్రి కనుసన్నల్లో SIR.. బయటపడ్డ ఆడియో లీక్
Sai Krishna Case In AP High Court 3
Video_icon

ఇవాళ హైకోర్టు ముందుకు సాయికృష్ణ కేసు
Rachamallu Siva Prasad Strong Counter To Chandrababu And Nara Lokesh 4
Video_icon

అబ్బ కొడుకుల నాటకం.. ఒకడు పోలీసులను పంపుతాడు.. ఇంకోడు రౌడీలను పంపుతాడు..!
YS Jagan Attends YSRCP Leader Dayasagar Reddy Son Wedding Reception 5
Video_icon

నూతన దంపతులను ఆశీర్వదించిన YS జగన్

Advertisement
 