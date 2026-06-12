 హైదరాబాద్‌లో పలుచోట్ల భారీ వర్షం | Rain Hits Hyderabad Again | Sakshi
Sakshi News home page

Trending News:

హైదరాబాద్‌లో పలుచోట్ల భారీ వర్షం

Jun 12 2026 9:33 PM | Updated on Jun 12 2026 10:06 PM

Rain Hits Hyderabad Again

హైదరాబాద్‌:  నగరంలో పలుచోట్ల భారీ వర్షం పడుతోంది. బంజారాహిల్స్‌, జూబ్లీహిల్స్‌, ఫిల్మ్‌ నగర్‌, మియాపూర్‌, చందానగర్‌, శేరిలింగంపల్లి, చింతల్‌, బాలానగరల్‌ తదితర ప్రాంతాల్లో భారీ వర్షం కురుస్తోంది.  

మూడు రోజుల క్రితం హైదరాబాద్‌లో భారీ వర్షం కురవగా, మళ్లీ ఈరోజు(శుక్రవారం, జూన్‌ 12వ తేదీ) భారీ వర్షం కురుస్తోంది. భారీ వర్షం కారణంగా రాకపోకలకు తీవ్ర అంతరాయం ఏర్పడింది. వాహనదారులు గమ్య స్థానాలకు చేరుకునేందుకు తీవ్ర ఇబ్బందులు పడుతున్నారు. 

సీఎం రేవంత్‌ విమానం వెనక్కి మళ్లింపు
హైదరాబాద్‌లో భారీ వర్షం కారణంగా  ఢిల్లీ నుంచి హైదరాబాద్‌కు వస్తున్న సీఎం రేవంత్‌రెడ్డి విమానం తిరిగి వెనక్కి మళ్లించారు. సీఎం రేవంత్‌ ప్రయాణిస్తున్న విమానాన్ని బెంగళూరు మళ్లించారు.  శంషాబాద్‌ ఎయిర్‌పోర్ట్‌లో ల్యాండింగ్‌కు వాతావరణం అనుకూలించకపోవడంతో విమానాన్ని బెంగళూరు మళ్లించారు.

Advertisement
Advertisement
 
Advertisement

Photos

View all
photo 1

నా ప్రాణానికి అప్పుడే రెండేళ్లు.. కుమారుడితో అమలాపాల్ (ఫోటోలు)
photo 2

మూడు ముళ్ల బంధానికి ఆరేళ్లు.. సతీమణికి నవీన్ చంద్ర విషెస్ (ఫోటోలు)
photo 3

నువ్వు నా భర్తగా రావడం అదృష్టం.. తబిత సుకుమార్ ఎమోషనల్ (ఫోటోలు)
photo 4

శారీలో హీరోయిన్ ప్రీతి ముకుందన్ అందాలు.. ఫోటోలు
photo 5

చంద్రబాబు వెన్నుపోటుకి రెండేళ్లు.. వైఎస్సార్‌సీపీ సమర శంఖం (ఫొటోలు)

Video

View all
Bhumana Karunakar Reddy Questions Pawan And Chandrababu 1
Video_icon

ఆ 600 కోట్ల భూమి ఎవరికీ ఇచ్చారు? భూమన ప్రశ్నల వర్షం
Supreme Court Fixes ₹30,000 Monthly Value for Homemakers 2
Video_icon

గృహిణులు బానిసలు కాదు , 30,000లతో నష్టపరిహారం
Sachin Tendulkar Plays Cricket With His Daughter-in-Law and Daughter on a Plane 3
Video_icon

Viral Video: ఫ్లైట్‌లో కోడలితో క్రికెట్ ఆడిన సచిన్ టెండూల్కర్
Huge Responce On Vennupotu Rendellu In Social Media 4
Video_icon

చంద్రబాబు వెన్నుపోటుకు రెండేళ్లు ట్విట్టర్లో సెకండ్ ప్లేస్
JC Prabhakar Reddy Viral Video 5
Video_icon

పోలీస్ స్టేషన్ ముందు జేసీ ఓవర్ యాక్షన్ నడ్డి రోడ్డుపై స్నానం
Advertisement
 