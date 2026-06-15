 అది నిజమే.. విరాట్‌ కోహ్లి అహంకారి: రవిశాస్త్రి | Virat Kohli Is Arrogant Spoiled Brat Admits Ravi Shastri Know Why | Sakshi
Sakshi News home page

Trending News:

అది నిజమే.. విరాట్‌ కోహ్లి అహంకారి: రవిశాస్త్రి

Jun 15 2026 3:27 PM | Updated on Jun 15 2026 3:54 PM

Virat Kohli Is Arrogant Spoiled Brat Admits Ravi Shastri Know Why

టీమిండియా దిగ్గజ బ్యాటర్‌ విరాట్‌ కోహ్లి మైదానంలో ఎలా ఉంటాడో క్రికెట్‌ ప్రేమికులకు ప్రత్యేకంగా చెప్పాల్సిన పనిలేదు. ఒక్కసారి గ్రౌండ్‌లో దిగిన తర్వాత కోహ్లి పూర్తిగా మారిపోతాడు. ప్రత్యర్థి కవ్వింపు చర్యలకు దిగితే వారి శైలిలోనే వారికి సమాధానం చెబుతాడు. స్లెడ్జింగ్‌కు దిగిన వారికి దిమ్మతిరిగేలా కౌంటర్‌ ఇస్తాడు.

ఇక అదే సమయంలో అంతే సరదాగానూ ఉండటం కోహ్లికే చెల్లింది. అయితే, కొంతమంది మాత్రం విరాట్‌ కోహ్లి (Virat Kohli)ని అహంకారి అని.. దూకుడు ఎక్కువని.. అతి చేయడం సరికాదంటూ విమర్శిస్తూ ఉంటారు. తాజాగా ఇదే తరహాలో కోహ్లిని విమర్శిస్తూ ఓ పోస్టు ప్రత్యక్షమైంది.

అది నిజమే.. విరాట్‌ కోహ్లి అహంకారి
ఇందుకు టీమిండియా మాజీ హెడ్‌కోచ్‌, కోహ్లితో ప్రత్యేక అనుబంధం కలిగి ఉన్న రవిశాస్త్రి స్పందించాడు. వన్‌8 చానెల్‌ పోస్ట్‌ చేసిన వీడియోలో మాట్లాడుతూ.. ‘‘అహంకారి.. అతి గారాబం వల్ల చెడిపోయిన అల్లరిపిల్లాడు. దూకుడు.. కోహ్లి గురించి వాళ్లు అన్న ప్రతీ మాట నిజమే. 

అయితే, ఇదంతా క్రికెట్‌ మైదానంలో ఉన్నంత వరకే. మైదానం వెలుపల కోహ్లి ఇందుకు పూర్తి విభిన్నం. ఎక్కడ ఎలా ఉండాలో తెలిసిన వ్యక్తులంటే నాకు చాలా ఇష్టం’’ అని రవిశాస్త్రి కోహ్లి పట్ల అభిమానం చాటుకున్నాడు.

ప్రత్యేక అనుబంధం
కాగా రవిశాస్త్రి హెడ్‌కోచ్‌గా.. కోహ్లి కెప్టెన్‌గా ఉన్న సమయంలో టీమిండియా మంచి విజయాలు నమోదు చేసింది. ముఖ్యంగా టెస్టు ఫార్మాట్లో నంబర్‌ వన్‌గా నిలిచి సత్తా చాటింది. ఈ ఇద్దరు తర్వాతి కాలంలో తమ తమ పదవుల నుంచి వైదొలిగినప్పటికీ.. వారి మధ్య అనుబంధం మాత్రం అలాగే కొనసాగుతోంది. తాజాగా రవిశాస్త్రి వ్యాఖ్యలతో మరోసారి ఈ విషయం నిరూపితమైంది.

ఇదిలా ఉంటే.. ఐపీఎల్‌-2026లో రాయల్‌ చాలెంజర్స్‌ బెంగళూరు విజేతగా నిలవడంతో కీలక పాత్ర పోషించిన కోహ్లి.. ఫైనల్‌ సందర్భంగా గాయపడ్డాడు. దీంతో అఫ్గనిస్తాన్‌తో స్వదేశంలో వన్డే సిరీస్‌కు కోహ్లి దూరమయ్యాడు. అతడి స్థానంలో యశస్వి జైస్వాల్‌ జట్టులోకి వచ్చాడు. ఇక రవిశాస్త్రి ప్రస్తుతం కామెంటేటర్‌గా కొనసాగుతూ.. తనదైన శైలి వ్యాఖ్యానంతో అభిమానులను అలరిస్తున్నాడు.

చదవండి: IND vs SL: కొంపముంచేశాడు!

Advertisement
Advertisement
 
Advertisement

Photos

View all
photo 1

హైదరాబాద్ : ప్రసాద్ ఐమాక్స్ వద్ద భారీ అనంత పద్మనాభస్వామి (ఫొటోలు)
photo 2

‘ఓ..! సుకుమారి’ మూవీ టీజర్‌ లాంచ్‌లో ఐశ్వర్య రాజేష్ (ఫొటోలు)
photo 3

'అందరి చూపు అటువైపే' ఏముంది అక్కడ..(ఫొటోలు)
photo 4

ముంబై : 'ఆమిర్ ఖాన్ ప్రొడక్షన్స్' 25 ఏళ్ల వేడుక (ఫొటోలు)
photo 5

‘సింగ్-గీతం’ మూవీ సక్సెస్ సెలబ్రేషన్స్ (ఫొటోలు)

Video

View all
Revanth Reddy About Hyderabad City Development 1
Video_icon

మెట్రో ఫేజ్-2 షురూ చేస్తాం..

No Handshake! Harmanpreet Kaur Walks Away From Fatima Sana After Toss 2
Video_icon

ఆటలోనే కాదు పౌరుషంలో కూడా తగ్గేదే లేదు...
Nandus World Scam UK Advocate Kaveti Srinivas Rao Exclusive Interview 3
Video_icon

వేరే దేశానికి జంప్.! లాయర్ చెప్పిన షాకింగ్ నిజాలు
YSRCP Venkat Reddy Satirical Comments On Nara Lokesh 4
Video_icon

ఇంద్ర+వెంకీ సినిమా లో సీన్స్ లా లోకేష్ పై వెంకట్ రెడ్డి సెటైర్లు
Samantha Exclusive Interview : Maa Inti Bangaram 5
Video_icon

రాజ్ నా లైఫ్ లోకి వచ్చిన తరువాత జరిగింది ఇదే...
Advertisement
 