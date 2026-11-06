అతడు జట్టును అద్భుతంగా నడిపిస్తున్నాడు: గిల్‌

శ్రేయస్తో గిల్ (PC: BCCI X)
న్యూజిలాండ్తో వన్డే సిరీస్ ప్రపంచకప్-2027 టోర్నీకి గొప్ప సన్నాహకంగా ఉపయోగపడుతుందని టీమిండియా కెప్టెన్ శుబ్మన్ గిల్ అన్నాడు. సౌతాఫ్రికా మాదిరి పిచ్లపై ఆడటం తమకు ఉపకరిస్తుందని అభిప్రాయపడ్డాడు. కాగా కివీస్తో ఐదు టీ20లు, ఐదు వన్డేలు, రెండు టెస్టులు ఆడేందుకు టీమిండియా న్యూజిలాండ్ పర్యటనకు వెళ్లింది.
ఇందులో భాగంగా తొలుత టీ20 సిరీస్ జరుగగా శ్రేయస్ అయ్యర్ సేన.. కివీపై 3-2 తేడాతో గెలిచింది. ఇక తొలి వన్డేలో శుబ్మన్ గిల్ కెప్టెన్సీలో భారత్ విజయం సాధించింది. ఇరుజట్ల మధ్య శనివారం నాటి రెండో వన్డేకు వెల్లింగ్టన్ వేదిక. ఈ నేపథ్యంలో గిల్ బీసీసీఐతో మాట్లాడుతూ.. తొలి వన్డేలో రాణించిన పేస్ బౌలింగ్ విభాగంపై ప్రశంసలు కురిపించాడు.
శ్రేయస్ అయ్యర్పై ప్రశంసలు
అన్షుల్ కాంబోజ్, ఆకిబ్ నబీ, గుర్నూర్ బ్రార్, అర్ష్దీప్ సింగ్లు తొలి వన్డేలో అద్భుతంగా రాణించారని కొనియాడాడు. అదే సమయంలో టీ20 కెప్టెన్ శ్రేయస్ అయ్యర్పై ప్రశంసలు కురిపించాడు. ‘‘శ్రేయస్ అద్భుతంగా జట్టును ముందుకు నడిపించాడు.
అంత సులువేమీ కాదు
న్యూజిలాండ్ లాంటి కఠినమైన పిచ్లపై వరుసగా మ్యాచ్లు గెలవడం అంత సులువేమీ కాదు. ముఖ్యంగా తొలి రెండు టీ20లలో ముందుగా జట్టు అంత గొప్ప స్థితిలో లేదు. కానీ ఆ తర్వాత పుంజుకుని విజయం సాధించింది. ఇలాంటి విజయాలు జట్టులో ఆత్మవిశ్వాసాన్ని నింపుతాయి. ఈ సిరీస్ గెలవడం ద్వారా ఎన్నో ప్రశ్నలకు సమాధానాలు దొరికాయి’’ అని గిల్ అన్నాడు.
కాగా భారత టీ20 జట్టు సారథిగా సూర్యకుమార్ యాదవ్ స్థానాన్ని శ్రేయస్ అయ్యర్ భర్తీ చేయగా.. వన్డే, టెస్టు జట్లకు గిల్ నాయకుడిగా ఉన్నాడు. టీ20 ప్రపంచకప్-2026కు ముందే గిల్ టీ20 జట్టులో స్థానం కోల్పోయాడు.
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