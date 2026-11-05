 వెల్లింగ్ట‌న్‌లో టీమిండియా.. రెండో వన్డేకు ఒక మార్పుతో! | BCCI Shares Video-Team India Arrives-Wellington-2nd-ODI-Vs NZ | Sakshi
Sakshi News home page

Trending News:

వెల్లింగ్ట‌న్‌లో టీమిండియా.. రెండో వన్డేకు ఒక మార్పుతో!

Nov 5 2026 12:48 PM | Updated on Nov 5 2026 1:11 PM

BCCI Shares Video-Team India Arrives-Wellington-2nd-ODI-Vs NZ

Photo Credit: BCCI Twitter

న్యూజిలాండ్‌తో జ‌రిగిన తొలి వ‌న్డేలో టీమిండియా ఐదు వికెట్ల తేడాతో విజ‌యం సాధించింది. వ‌ర్షం అంత‌రాయంతో డ‌క్‌వ‌ర్త్ లూయిస్ ప‌ద్ద‌తిలో 143 ప‌రుగుల ల‌క్ష్యాన్ని భార‌త్ 22.4 ఓవ‌ర్ల‌లో 5 వికెట్లు కోల్పోయి ఛేదించింది. విరాట్ కోహ్లి (74) అర్థ‌సెంచ‌రీతో రాణించాడు. ఇక శ‌నివారం ఇరుజ‌ట్ల మ‌ధ్య రెండో వ‌న్డే జ‌ర‌గ‌నుండ‌డంతో టీమిండియా గురువారం మ్యాచ్ జ‌ర‌గ‌నున్న‌ వెల్లింగ్ట‌న్‌లో అడుగుపెట్టింది. 

జట్టులో అదొక్కటే మార్పు..
ఈ నేప‌థ్యంలో బీసీసీఐ భార‌త క్రికెట‌ర్లు వెల్లింగ్ట‌న్‌లో ల్యాండ్ అయిన ఫొటోలు, వీడియోలు పంచుకుంది. ‘‘ఆక్లాండ్ ముగిసింది.. రెండో వ‌న్డే కోసం ఫోక‌స్ షిఫ్ట్ టూ వెల్లింగ్ట‌న్‌’’ అని క్యాప్ష‌న్ జ‌త చేసింది. వెల్లింగ్ట‌న్ వేదిక‌గా జ‌ర‌గ‌నున్న రెండో వ‌న్డేకోసం భార‌త తుదిజ‌ట్టులో పెద్ద‌గా మార్పులు లేక‌పోవ‌చ్చు. 

అకిబ్ న‌బీ ప్ర‌భావం చూపించ‌క‌పోవ‌డంతో సిరాజ్ జ‌ట్టులోకి వ‌చ్చే అవ‌కాశ‌ముంది. ఇది మిన‌హా తొలి వ‌న్డే ఆడిన జ‌ట్టే రెండో వ‌న్డేలోనూ ఆడ‌నుంది. రుతురాజ్‌ గైక్వాడ్‌కు అవకాశమివ్వాలని క్రికెట్‌ అభిమానుల నుంచి విజ్ఞప్తులు వస్తు‍న్నప్పటికీ, రోడ్‌ టూ 2027 వరల్డ్‌కప్‌ నేపథ్యంలో టాప్‌-6లో ఎలాంటి మార్పులు చేయకూడదని బీసీసీఐ భావిస్తోంది.

ఇదీ చదవండి: రంజీల్లో చ‌రిత్ర సృష్టించిన త‌మిళ‌నాడు క్రికెట‌ర్‌

సూర్యకుమార్‌ యాదవ్‌ రీఎంట్రీ ఫిక్స్‌! మళ్లీ కెప్టెన్‌గా ఛాన్స్‌?

Advertisement

Related News By Category

Related News By Tags

Advertisement
 
Advertisement

Photos

View all
photo 1

గోల్డెన్‌ డ్రెస్‌లో మెరిసిపోతున్న మృణాల్ ఠాకూర్ (ఫోటోలు)
photo 2

38వ బర్త్‌డే.. విరాట్‌ కోహ్లి ఫొటోలు వైరల్‌
photo 3

వాడపల్లి వేంకటేశ్వరస్వామి వార్షిక బ్రహ్మోత్సవాలు (ఫోటోలు)
photo 4

మురసు తుపాను బీభత్సం...భారీ వర్షానికి నీట మునిగిన రాజమండ్రి (ఫోటోలు)
photo 5

హైదరాబాద్‌లో అట్టహాసంగా సదర్‌ సమ్మేళనం (ఫోటోలు)

Video

View all
Heavy Floods To Amaravati 1
Video_icon

AP: అమరావతి మళ్లీ మునిగింది
TGSRTC Woman Conductor Pushed from Moving Bus 2
Video_icon

కండక్టర్ ప్రవళిక ప్రాణాలు ఈ కారణంగానే పోయేవి...!
Supreme Court Issues Notices to Centre and Election Commission 3
Video_icon

కేంద్రం, ఎన్నికల సంఘానికి సుప్రీంకోర్టు నోటీసులు
Voters Tear Up Ballot Papers MPTC, ZPTC Elections 4
Video_icon

TDP దొంగ ఓట్లు తట్టుకోలేక బ్యాలట్ పేపర్లు చించేసిన ఓటర్లు..
Chevireddy Catches Fake Voters In Tirupati 5
Video_icon

తిరుపతిలో రెడ్ హ్యాండెడ్ గా దొంగ ఓటర్లను పట్టుకున్న చెవిరెడ్డి

Advertisement
 