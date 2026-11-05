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టీమిండియా స్టార్ క్రికెటర్ విరాట్ కోహ్లి ఇవాళ్టితో 38వ పడిలోకి అడుగుపెట్టాడు. 38వ పుట్టినరోజు జరుపుకుంటున్న కోహ్లి గురించి ప్రత్యేకంగా చెప్పుకోవాల్సింది ఏమీ లేదు. చేజింగ్ మాస్టర్, కింగ్ కోహ్లి, పరుగుల వీరుడు..ఇలా ఎన్ని పేర్లతో అభివర్ణించినా ఆ దాహం తనివి తీరదు. 38ఏళ్ల వయసులోనూ ఫిట్నెస్లో తనకు ఎవరూ సాటిరారని నిరూపిస్తున్న విరాట్ కోహ్లికి పుట్టినరోజు శుభాకాంక్షలు.
బుధవారం న్యూజిలాండ్తో జరిగిన తొలి వన్డేలోనూ కోహ్లి తన కర్తవ్యాన్ని నిర్వర్తించాడు. 51 బంతుల్లో 74 పరుగులు చేసిన కోహ్లి ఇన్నింగ్స్లో 13 ఫోర్లు, ఒక సిక్సర్ ఉన్నాయి. మూడు ఫార్మాట్లలో ఆడుతున్నప్పుడు బిజీగా గడిపిన కోహ్లి ప్రస్తుతం వన్డే ఫార్మాట్లో మాత్రమే కొనసాగుతున్న సంగతి తెలిసిందే. అతడు ఇప్పుడు ఒక ఐకాన్ ప్లేయర్. టార్గెట్ 2027 వన్డే వరల్డ్కప్గా పెట్టుకున్న కోహ్లి రోహిత్తో పాటు కేవలం వన్డేలు మాత్రమే ఆడుతున్నాడు. అయితే సంవత్సరంలో ఆడేది కొన్ని మ్యాచ్లే అయినా కోహ్లి ఆటలో మాత్రం పదును అలాగే ఉంది.
ఉదాహరణకు అంతర్జాతీయ క్రికెట్ ఒక కార్యాలయం అయితే, ఒక్క ఫార్మాట్లో మాత్రమే ఆడుతున్న విరాట్ కోహ్లి ప్రతిరోజూ ఆఫీసుకు రానవసరం లేదు. కానీ తన అవసరం ఎప్పుడు ఉంటుందో కచ్చితంగా తెలిసిన ఒక అత్యంత విలువైన ఉద్యోగి లాంటివాడని చెప్పొచ్చు. ఈ ఏడాది నవంబర్ వచ్చేయడంతో, సంవత్సరం ముగియడానికి మరో నెల మాత్రమే మిగిలి ఉంది.
ఈ ఏడాది కోహ్లి కేవలం 10 అంతర్జాతీయ మ్యాచ్లు మాత్రమే ఆడినప్పటికీ, అతడి ఇంపాక్ట్ మాత్రం బలంగా ఉంది. 10 మ్యాచ్లు అంటే 10 రోజుల లెక్క కింద కోహ్లి 69.55 సగటుతో 120.61 స్ట్రైక్రేట్తో 626 పరుగులు సాధించాడు. ఇందులో రెండు శతకాలు, నాలుగు అర్థసెంచరీలున్నాయి. 2023 గణాంకాలతో పోల్చి చూస్తే కోహ్లి అంకెలు మరింత ఆసక్తిగా కనిపిస్తాయి.
ఆ ఏడాది కోహ్లీ 27 వన్డేలలో 72.47 సగటుతో, 99.13 స్ట్రైక్ రేట్తో 1,377 పరుగులు చేశాడు. 2026లో ఆ సగటు పెద్దగా మారలేదు, కానీ అతని స్కోరింగ్ రేటు 120 దాటింది. మరో మాటలో చెప్పాలంటే, అతను దాదాపు అదే స్థాయిలో నిలకడను కనబరుస్తూ, పరుగులను గణనీయంగా వేగంగా సాధిస్తున్నాడు.
కోహ్లీ ఎంత స్థిరంగా రాణించాడనేది అతని సగటు చార్ట్ గుర్తు చేస్తుంది. అతని 2017 సీజన్లో 76.84 సగటుతో 1,460 పరుగులు చేయగా, ఇక 2018 అసాధారణం. ఆ సీజన్లో అతను 133.55 సగటుతో 1,202 పరుగులు సాధించాడు. ఒక పూర్తి క్యాలెండర్ సంవత్సరం పాటు అత్యున్నత స్థాయిలో రాణించగల అతని సామర్థ్యానికి 2023 నాటి గణాంకాలు మరో నిదర్శనం. అయితే, స్ట్రైక్-రేట్ చార్ట్ ఈ ఇటీవలి మార్పును స్పష్టంగా చూపిస్తుంది. 2023లో 99.13 స్ట్రైక్-రేట్తో స్కోర్ చేసిన కోహ్లీ, 2026 నాటికి దానిని 120.61కి పెంచుకున్నాడు.
టెస్ట్ క్రికెట్ నుంచి రిటైర్ అయినప్పటి నుండి, అతను 16 వన్డేలలో 115.17 స్ట్రైక్ రేట్తో 1,002 పరుగులు సాధించాడు, ఇందులో 30 సిక్సర్లు, 90 బౌండరీలు ఉన్నాయి. ఈ గణాంకాలను బట్టి చూస్తే, అంతర్జాతీయ క్రికెట్పై పనిభారం తగ్గినా, కోహ్లి మైదానంలోకి దిగినప్పుడు అతని ప్రభావం ఏమాత్రం తగ్గలేదని తెలుస్తోంది.
కోహ్లి ఒక క్యాలెండర్ సంవత్సరంలో కేవలం 10 వన్డేలు మాత్రమే ఆడి, వారాల తరబడి అంతర్జాతీయ క్రికెట్కు దూరంగా ఉంటున్నప్పటికీ, మైదానంలో బరిలోకి దిగిన ప్రతీసారి ఛేదనలో మరింత పదునెక్కుతూనే వస్తున్నాడు. పుట్టినరోజుకు ఒక్కరోజు ముందే తన ఇన్నింగ్స్తో అభిమానులకు ఒక మరిచిపోలేని గిఫ్ట్ ఇచ్చినప్పటికీ, కోహ్లికి మాత్రం అది ఒక సాధారణ రోజు మాత్రమే అని చెప్పొచ్చు.
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