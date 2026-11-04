 టిప్ టాప్‌గా రెడీ అయిన మెగా డాటర్ నిహారిక (ఫొటోలు) | Konidela Niharika Looks Stunning in a Stylish Outfit | Sakshi
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టిప్ టాప్‌గా రెడీ అయిన మెగా డాటర్ నిహారిక (ఫొటోలు)

Nov 4 2026 9:56 PM | Updated on Nov 4 2026 9:56 PM

Konidela Niharika Looks Stunning in a Stylish Outfit1
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ప్రస్తుతం నిర్మాతగా 'పాకెట్ రాకెట్స్' అనే సినిమా చేస్తున్న నిహారిక.. దీని ప్రమోషన్లలో భాగంగా అందంగా రెడీ అయి ఫొటోలకు పోజులిచ్చింది.

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