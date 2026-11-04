 'మాయా లేడీ' ట్రైలర్ లాంచ్ ఈవెంట్ (ఫొటోలు) | Maya Lady Movie Trailer Launch Photos | Sakshi
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'మాయా లేడీ' ట్రైలర్ లాంచ్ ఈవెంట్ (ఫొటోలు)

Nov 4 2026 4:08 PM | Updated on Nov 4 2026 4:16 PM

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రాకేశ్ వర్రే హీరోగా, నిర్మాతగా చేసిన సినిమా 'మాయా లేడీ'. వచ్చే శుక్రవారం(నవంబర్ 13) థియేటర్లలో రిలీజ్ కానుంది. ఈ క్రమంలోనే బుధవారం.. హైదరాబాద్‌లో ట్రైలర్ లాంచ్ చేశారు.

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