 చూపులతోనే కట్టిపడేస్తున్న కరీనా కపూర్‌..(ఫోటోలు) | Kareena Kapoor Khan - The Timeless Queen of Elegance: Photos | Sakshi
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చూపులతోనే కట్టిపడేస్తున్న కరీనా కపూర్‌..(ఫోటోలు)

Nov 4 2026 12:45 PM | Updated on Nov 4 2026 1:27 PM

Kareena Kapoor Khan - The Timeless Queen of Elegance: Photos1
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Kareena Kapoor Khan - The Timeless Queen of Elegance: Photos2
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Kareena Kapoor Khan - The Timeless Queen of Elegance: Photos3
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Kareena Kapoor Khan - The Timeless Queen of Elegance: Photos4
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Kareena Kapoor Khan - The Timeless Queen of Elegance: Photos5
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Kareena Kapoor Khan - The Timeless Queen of Elegance: Photos6
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Kareena Kapoor Khan - The Timeless Queen of Elegance: Photos7
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Kareena Kapoor Khan - The Timeless Queen of Elegance: Photos8
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Kareena Kapoor Khan - The Timeless Queen of Elegance: Photos9
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Kareena Kapoor Khan - The Timeless Queen of Elegance: Photos10
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Kareena Kapoor Khan - The Timeless Queen of Elegance: Photos11
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Images Source : Twitter (X)

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