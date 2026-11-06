రేపు రెండో వన్డే.. సిరీస్ మొత్తానికి దూరమైన కివీస్ స్టార్‌

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టీమిండియాతో జరిగిన తొలి వన్డేలో ఓటమితో నైరాశ్యంలో ఉన్న న్యూజిలాండ్కు భారీ ఎదురుదెబ్బ తగిలింది. కంకషన్(తలకు గాయం)కు గురైన ఆ జట్టు స్టార్ ఓపెనర్ డెవాన్ కాన్వే తొలి వన్డేకు దూరమైన సంగతి తెలిసిందే. తాజాగా గాయం తీవ్రత ఎక్కువగా ఉన్న కారణంగా కాన్వే టీమిండియాతో వన్డే సిరీస్ మొత్తానికే దూరమైనట్లు న్యూజిలాండ్ క్రికెట్ బోర్డు శుక్రవారం అధికారిక ప్రకటన విడుదల చేసింది.
గాయపడిన కాన్వే స్థానంలో నిక్ కెల్లీ శనివారం వెల్లింగ్టన్లో జరగనున్న రెండో వన్డేకు జట్టుతో కలవనున్నాడని కివీస్ బోర్డు తెలిపింది. కాగా నిక్ కెల్లీ ఇప్పటికే నాలుగు, ఐదు వన్డేలకు జట్టులో చోటు దక్కించుకున్నాడు. అయితే కాన్వే దూరమవ్వడంతో రెండో వన్డే నుంచి జట్టుకు అందుబాటులోకి రానున్నాడు.
అసలేం జరిగిందంటే..
తొలి వన్డే ప్రారంభానికి ముందు ప్రాక్టీస్ సెషన్లో కాన్వే, మాట్ హెన్రీ ఫీల్డింగ్ చేస్తూ పరస్పరం ఢీకొన్నారు. ఈ నేపథ్యంలో కాన్వే తలకు బలమైన గాయమయ్యింది. దీంతో కాన్వేను వెంటనే ఆక్లాండ్లోని ప్రముఖ ఆసుపత్రికి తరలించారు. వైద్య పరీక్షల అనంతరం కాన్వే గాయంలో తీవ్రత ఉందని, అతడు కోలుకునేందుకు సమయం పడుతుందని వైద్యులు ధ్రువీకరించారు.
దీంతో కాన్వే భారత్తో వన్డే సిరీస్కు పూర్తిగా దూరమైనట్లు కివీస్ బోర్డు ప్రకటించింది. కాన్వే స్థానాన్ని నిక్ కెల్లీతో భర్తీ చేస్తున్నట్లు కివీస్ బోర్డు తెలిపింది. ప్రస్తుతం నిక్ కెల్లీ న్యూజిలాండ్-ఏ తరఫున భారత్తో అనధికారిక టెస్టు సిరీస్లో ఆడుతున్నాడు. జాతీయ జట్టుకు పిలుపు రావడంతో నిక్ కెల్లీ స్థానంలో ఆక్లాండ్ ఏసెస్ బ్యాటర్ డేల్ ఫిలిప్స్ను న్యూజిలాండ్-ఏ జట్టుకు ఎంపిక చేశారు.
ఇక ప్రాక్టీస్ సమయంలో కాన్వేను ఢీకొన్న మాట్ హెన్రీ కంకషన్ నుంచి పూర్తిగా కోలుకొని ఎంపికకు అందుబాటులో ఉన్నట్లు తెలుస్తోంది. ఇప్పటికే రచిన్ రవీంద్ర, మార్క్ చాప్మన్ గాయాలతో వన్డే సిరీస్కు దూరమవ్వగా, తాజాగా కాన్వే కూడా ఈ లిస్ట్లో చేరిపోయాడు.
Devon Conway has been ruled out of the rest of the ODI series against India having sustained a concussion while fielding ahead of the first game. Nick Kelly, who was picked for the last two ODIs, will join the squad for the second and third matches too. https://t.co/t7dWSGJxH4
— Cricbuzz (@cricbuzz) November 6, 2026
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