 ‘నా కల నెరవేరింది.. అతడొక అద్భుతం’ | Shreyas Iyer Winning-Comments Very-Happy About-1st T20I Century-Vs WI | Sakshi
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Shreyas Iyer: ‘నా కల నెరవేరింది.. అతడొక అద్భుతం’

Oct 7 2026 8:27 AM | Updated on Oct 7 2026 8:34 AM

Shreyas Iyer Winning-Comments Very-Happy About-1st T20I Century-Vs WI

Photo Credit: BCCI Twitter

లక్నో వేదికగా వెస్టిండీస్‌తో జరిగిన మూడో టీ20లో టీమిండియా 8 వికెట్ల తేడాతో విజయం సాధించింది. అజేయ సెంచరీ సాధించి కెప్టెన్ శ్రేయస్ అయ్యర్‌ జట్టును గెలిపించాడు. మ్యాచ్ విజయం అనంతరం ‘ప్లేయర్ ఆఫ్ ది మ్యాచ్‌’ అవార్డు అందుకున్న అయ్యర్ తన ప్రదర్శనపై స్పందించాడు.

"చాలా ఆనందంగా ఉంది. నా తొలి సెంచరీ గురించి చాలా రోజులుగా ఎదురుచూస్తూ వచ్చాను. కెప్టెన్‌గా ఆ ఫీట్‌ను అందుకోవడం నా సంతోషాన్ని రెట్టింపు చేసింది. ఇవాళ నా కల నిజమైంది. విజయం ఇచ్చే కిక్కు  వేరు. ఇది మన రోజైనప్పుడు, జట్టు కోసం మ్యాచ్ గెలవాలి. మొత్తంగా ఇది ఒక సమష్టి ప్రదర్శన. ఇదే దృక్పథంతో కొనసాగితే, టీ20ల్లో అత్యంత విధ్వంసక జట్లలో ఒకటిగా నిలుస్తాం. 

ఇక టీ20ల్లో అరంగేట్రం చేసిన నమన్ ధీర్‌లో అద్భుత ప్రతిభ దాగుంది.  క్లిష్ట సమయాల్లో బౌలింగ్ చేసేందుకు ధీర్ ముందుకొచ్చాడు. పిచ్‌పై లభించిన టర్న్‌ను చక్కగా ఉపయోగించుకున్నాడు. అతడి వైఖరి నాకు బాగా నచ్చింది. వన్డే సిరీస్ తర్వాత ప్రయాణ ఇబ్బందులు ఎదురైనప్పటికీ, దానిని ఒక సాకుగా చూడకుండా, జట్టు మొత్తం అద్భుతంగా ఆడింది.

ఈరోజు ఎందుకో బాగా నిద్ర వస్తోంది. మ్యాచ్ గెలిచిన సంతోషంలో ఆనందంగా నిద్రపోతాను. ఇప్పటికే నా సహచరుడు అక్షర్ కళ్లు బాగా ఎర్రబడిపోయాయి.. ఇంకా ఎక్కువసేపు మాట్లాడదలచుకోలేను (నవ్వుతూ). మంచి విశ్రాంతి అనంతరం రెండో టీ20కి సిద్ధమవుతాం.’ అని అయ్యర్ చెప్పుకొచ్చాడు.

మ్యాచ్ విష‌యానికొస్తే తొలుత బ్యాటింగ్ చేసిన వెస్టిండీస్ 19.1 ఓవ‌ర్ల‌లో 171 ప‌రుగుల‌కు ఆలౌటైంది. రూథ‌ర్‌పోర్డ్ (56), కెప్టెన్ హోప్ (52) అర్థ‌సెంచ‌రీల‌తో చెల‌రేగారు. భార‌త బౌల‌ర్ల‌లో న‌మ‌న్ ధీర్ మూడు వికెట్ల‌తో స‌త్తా చాట‌గా, అక్ష‌ర్ ప‌టేల్‌, కుల్దీప్ యాద‌వ్ చెరో 2 వికెట్లు ప‌డ‌గొట్టారు. 

అనంత‌రం భార‌త జ‌ట్టు 14.4 ఓవ‌ర్ల‌లోనే 2 వికెట్లు మాత్ర‌మే కోల్పోయి 172 ప‌రుగులు చేసి విజ‌యాన్ని సాధించింది. శ్రేయ‌స్  అయ్య‌ర్ (43 బంతుల్లో 102 నాటౌట్‌), ఇషాన్ కిష‌న్ (37 నాటౌట్‌) జ‌ట్టును గెలిపించారు. విండీస్ బౌల‌ర్ల‌లో అకిల్ హొసెన్, రోస్ట‌న్ చేజ్‌లు చెరొక వికెట్ తీశారు. ఇరుజట్ల మధ్య రెండో టీ20 మ్యాచ్‌ శుక్రవారం రాంచీ వేదికగా జరగనుంది.

 

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