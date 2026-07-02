 అభిషేక్, దూబే మెరుపులు | Indian batsmen put in a good performance in the first T20 match against England | Sakshi
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అభిషేక్, దూబే మెరుపులు

Jul 2 2026 4:08 AM | Updated on Jul 2 2026 4:08 AM

Indian batsmen put in a good performance in the first T20 match against England

రాణించిన శ్రేయస్‌ అయ్యర్‌ 

భారత్‌ 189/7 

ఇంగ్లండ్‌తో తొలి టి20

చెస్టర్‌ లీ స్ట్రీట్‌: ఇంగ్లండ్‌తో తొలి టి20 మ్యాచ్‌లో భారత బ్యాటర్లు మెరుగైన ప్రదర్శన కనబర్చారు. ఐర్లాండ్‌ చేతిలో రెండు టి20ల్లోనూ ఓడి సిరీస్‌ కోల్పోయిన టీమ్‌... ఇంగ్లండ్‌తో పోరును సాధికారికంగా మొదలు పెట్టింది. ఈ మ్యాచ్‌లో టాస్‌ గెలిచి బ్యాటింగ్‌ ఎంచుకున్న భారత్‌ 20 ఓవర్లలో 7 వికెట్ల నష్టానికి 289 పరుగులు చేసింది.

కెప్టెన్‌ శ్రేయస్‌ అయ్యర్‌ (47 బంతుల్లో 68; 6 ఫోర్లు, 1 సిక్స్‌), అభిషేక్‌ శర్మ (24 బంతుల్లో 59; 6 ఫోర్లు, 4 సిక్స్‌లు) అర్ధ సెంచరీలు సాధించగా...శివమ్‌ దూబే (21 బంతుల్లో 42 నాటౌట్‌; 2 ఫోర్లు, 3 సిక్స్‌లు) చివర్లో భారీ షాట్లు ఆడాడు. అభిషేక్, అయ్యర్‌ మూడో వికెట్‌కు 38 బంతుల్లో 82 పరుగులు జోడించారు. ఇంగ్లండ్‌ బౌలర్లలో సాఖిబ్‌ మహమూద్‌కు 3 వికెట్లు దక్కాయి. భారీ వర్షం కారణంగా ఇంగ్లండ్‌ ఇన్నింగ్స్‌ ప్రారంభం కావడంలో ఆలస్యమైంది. 

కీలక భాగస్వామ్యం... 
భారత తుది జట్టులో టీనేజర్‌ వైభవ్‌ సూర్యవంశీకి మరోసారి చోటు దక్కలేదు. సంజు సామ్సన్‌ (1) వరుసగా మూడో మ్యాచ్‌లోనూ విఫలం కాగా, ఇషాన్‌ కిషన్‌ (0) మళ్లీ రనౌట్‌ కావడంతో 6 పరుగులకే భారత్‌ 2 వికెట్లు కోల్పోయింది. ఈ దశలో అభిషేక్, అయ్యర్‌ కలిసి ఇన్నింగ్స్‌ను నిలబెట్టారు. అభిషేక్‌ తనదైన శైలిలో ధాటిగా చెలరేగగా, కెప్టెన్‌గా తొలి రెండు మ్యాచ్‌లలో విఫలమైన అయ్యర్‌ ఈ సారి జాగ్రత్తగా ఆడే ప్రయత్నం చేశాడు. డాసన్‌ ఓవర్లో సిక్స్‌ కొట్టిన అభిషేక్‌ మహమూద్‌ ఓవర్లో వరుసగా 4, 6, 6 బాదాడు. ల్యూక్‌వుడ్‌ ఓవర్లోనూ వరుసగా 3 ఫోర్లు కొట్టిన అతను 20 బంతుల్లోనే అర్ధ సెంచరీ పూర్తి చేసుకున్నాడు. 

అభిషేక్‌ అవుటైన తర్వాత భారత్‌ జోరును నిలువరించడంలో ఇంగ్లండ్‌ బౌలర్లు సఫలమయ్యారు. 8 ఓవర్లు ముగిసే సరికి స్కోరు 87/2 కాగా...తర్వాతి 6 ఓవర్లలో జట్టు 38 పరుగులే చేయగలిగింది. తిలక్‌వర్మ (13) ప్రభావం చూపలేకపోగా, 38 బంతుల్లో అయ్యర్‌ హాఫ్‌ సెంచరీని అందుకున్నాడు. అయ్యర్‌ వెనుదిరిగాక దూబే దూకుడుతో భారత్‌ మెరుగైన స్కోరుతో ముగించగలిగింది. రషీద్‌ బౌలింగ్‌లో అతను కొట్టిన 2 సిక్స్‌లు హైలైట్‌గా నిలిచాయి.

స్కోరు వివరాలు
భారత్‌ ఇన్నింగ్స్‌: సామ్సన్‌ (సి) బాంటన్‌ (బి) మహమూద్‌ 1; అభిషేక్‌ (ఎల్బీ) (బి) కరన్‌ 59; ఇషాన్‌ కిషన్‌ (రనౌట్‌) 0; అయ్యర్‌ (ఎల్బీ) (బి) మహమూద్‌ 68; తిలక్‌ (సి) డాసన్‌ (బి) మహమూద్‌ 13; దూబే (నాటౌట్‌) 42; హర్షిత్‌ (స్టంప్డ్‌) బట్లర్‌ (బి) రషీద్‌ 0; అక్షర్‌ (రనౌట్‌) 3; ఎక్స్‌ట్రాలు 3; మొత్తం (20 ఓవర్లలో 7 వికెట్లకు) 189. వికెట్ల పతనం: 1–6, 2–6, 3–88, 4–124, 5–165, 6–174, 7–189. బౌలింగ్‌: ల్యూక్‌వుడ్‌ 3–0–35–0, మహమూద్‌ 4–0–33–3, డాసన్‌ 3–0–26–0, జాక్స్‌ 3–0–30–0, రషీద్‌ 4–0–39–1, స్యామ్‌ కరన్‌ 3–0–25–1.  

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