IND vs SL: ఒంటి చేత్తో క్యాచ్‌.. బిత్తర పోయిన భారత బ్యాటర్‌! వీడియో

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గాలే వేదికగా టీమిండియాతో జరుగుతున్న తొలి టెస్ట్లో శ్రీలంక కెప్టెన్ ధనుంజయ డిసిల్వా సంచలన క్యాచ్తో మెరిశాడు. రెండో రోజు ఆటలో ధనుంజయ అద్భుతమైన క్యాచ్తో భారత వికెట్ కీపర్ బ్యాటర్ ధ్రువ్ జురెల్ను పెవిలియన్కు పంపాడు.
భారత ఇన్నింగ్స్ 110వ ఓవర్లో స్పిన్నర్ ప్రభాత్ జయసూర్య తొలి బంతిని.. జురెల్కు ఫ్లైటెడ్ డెలివరీగా సంధించాడు. ఆ బంతిని జురెల్ ఆన్-సైడ్ వైపు ఆడేందుకు ప్రయత్నించాడు. కానీ బంతి బ్యాట్ టాప్ ఎడ్జ్ తీసుకుని ఫస్ట్ స్లిప్ దిశగా వెళ్లింది. ఈ సమయంలో ఫస్ట్ స్లిప్లో ఉన్న డిసిల్వా కుడివైపునకు డైవ్ చేస్తూ ఒంటి చేత్తో అసాధరణ క్యాచ్ను అందుకున్నాడు.
ఇది చూసిన ప్రతీ ఒక్కరు బిత్తర పోయారు. ఇందుకు సంబంధించిన వీడియో ప్రస్తుతం సోషల్ మీడియాలో వైరలవుతోంది. సూపర్ మేన్లా అందుకున్నాడని నెటిజన్లు అతడిని ప్రశంసిస్తున్నారు. ఇక మ్యాచ్ విషయానికి వస్తే.. రెండో రోజు ఆట ముగిసే సమయానికి భారత్ తమ తొలి ఇన్నింగ్స్లో 9 వికెట్ల నష్టానికి 460 పరుగుల భారీ స్కోర్ సాధించింది. క్రీజులో ప్రసిద్ద్ కృష్ణ(1), కుల్దీప్ యాదవ్(12) ఉన్నారు.
భారత బ్యాటర్లలో దేవ్దత్త్ పడిక్కల్(167) భారీ సెంచరీతో కదం తొక్కగా.. ధ్రువ్ జురెల్(51), కేఎల్ రాహుల్(82) అర్ధ శతకాలతో రాణించారు. లంక బౌలర్లలో ప్రభాత్ జైసూర్య నాలుగు, నువాంత మూడు వికెట్లు సాధించారు.
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BLINDER ALERT!🚨
No way Dhananjaya de Silva just pulled that off! 😮💨
Watch #SLvIND 1st Test Day 2, LIVE NOW on Sony Sports Network TV channels & Sony LIV.#SonySportsNetwork #SonyLIV #BeautifulGameOfTestCricket pic.twitter.com/EUDB6GJyja
— Sony Sports Network (@SonySportsNetwk) August 16, 2026