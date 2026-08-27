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ఆస్ట్రేలియా యువ జట్టుతో స్వదేశంలో జరిగే సిరీస్కు భారత క్రికెట్ నియంత్రణ మండలి (బీసీసీఐ) తమ అండర్-19 జట్టును ప్రకటించిది. ఈ జట్టులో టీమిండియా దిగ్గజాలు రాహుల్ ద్రవిడ్, వీరేందర్ సెహ్వాగ్ కుమారులకు చోటు దక్కింది.
ఆసీస్తో ఆడే వన్డే జట్టుకు ఆర్యవీర్ సెహ్వాగ్, అన్వయ్ ద్రవిడ్ ఎంపికయ్యారు. కాగా భారత్ ఆసీస్తో లక్ష్య రాయ్చందాని, యశ్వర్దన్ చౌహాన్ సారథ్యంలో మూడు వన్డే, రెండు మల్టీ డే మ్యాచ్లలో తలపడనుంది.
ఆస్ట్రేలియా యువ జట్టుతో వన్డే మ్యాచ్లకు భారత జట్టు
లక్ష్య రాయ్చందాని (కెప్టెన్), యశ్వర్దన్ చౌహాన్ (వైస్ కెప్టెన్), రజత్ భగేల్ (వికెట్ కీపర్), ఆర్యవీర్ సెహ్వాగ్, వీకే వినీత్, కుశాగ్ర ఓజా, అర్జున్ రాజ్పుత్, మనాల్ చౌహాన్, అన్వయ్ ద్రవిడ్ (వికెట్ కీపర్), వి.యశ్వీర్, రోహిత్ యాదవ్, శవిన్ వినోద్, మోహిత్ ఉల్వా, చిగురుపాటి వెంకట, కావ్యా పటేల్.
ఆస్ట్రేలియా యువ జట్టుతో మల్డీ-డే మ్యాచ్లకు భారత జట్టు
యశ్వర్దన్ చౌహాన్ (కెప్టెన్), లక్ష్య రాయ్ చందాని (వైస్ కెప్టెన్), సాగర్ విర్క్, కుశాగ్ర ఓజా, మనాల్ చౌహాన్, కుష్ పటేల్, మానవ్ క్రిష్ణ (వికెట్ కీపర్), అభిప్రయ్ బిస్వాస్ (వికెట్ కీపర్), రోహిత్ యాదవ్, ఇషాన్ ఓమ్, అయాన్ అక్రం, ప్రణవ్ రాఘవేంద్ర, ప్రియాన్షు సింగ్, మోహిత్ ఉల్వా, ఆర్యన్ యాదవ్.