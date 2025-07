వాటే ఫామ్‌!.. ధనాధన్‌ దంచికొట్టి.. గిల్‌, పంత్‌ హాఫ్‌ సెంచరీలు

టీమిండియా కెప్టెన్‌ శుబ్‌మన్‌ గిల్‌ (Shubman Gill) సూపర్‌ ఫామ్‌లో ఉన్నాడు. ఇంగ్లండ్‌ (Ind vs Eng)తో తొలి టెస్టులో శతకం (147) బాదిన ఈ కుడిచేతి వాటం బ్యాటర్‌.. రెండో టెస్టు తొలి ఇన్నింగ్స్‌లో ఏకంగా డబుల్‌ సెంచరీతో చెలరేగాడు. మిడిలార్డర్‌లో కీలకమైన నాలుగో స్థానంలో విరాట్‌ కోహ్లి (Virat Kohli) లేని లోటు పూడుస్తూ.. ఇంగ్లండ్‌ గడ్డ మీద అతడి రికార్డునే బద్దలు కొట్టాడు.

భారీ ద్విశతకం (269)తో ఆకట్టుకుని.. ఎడ్జ్‌బాస్టన్‌లో అత్యధిక వ్యక్తిగత స్కోరు సాధించిన టీమిండియా క్రికెటర్‌, కెప్టెన్‌గా నిలిచాడు. ఇక రెండో ఇన్నింగ్స్‌లోనూ శుబ్‌మన్‌ గిల్‌ ఫామ్‌ను కొనసాగిస్తున్నాడు. యాభై ఏడు బంతుల్లోనే అర్ధ శతకం పూర్తి చేసుకున్నాడు. జోష్‌ టంగ్‌ బౌలింగ్‌లో ఫోర్‌ బాది 51 పరుగులు సాధించాడు.

