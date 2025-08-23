తెలంగాణ : ప్రసిద్ద వెంకటేశ్వర ఆలయం రత్నాలయం.. తప్పక వెళ్లాల్సిందే (ఫొటోలు)

1/30
రత్నాలయం శ్రీ వెంకటేశ్వర స్వామి దేవాలయం
2/30
రత్నాలయం శ్రీ వెంకటేశ్వర స్వామి దేవాలయం తెలంగాణ రాష్ట్రంలో రంగారెడ్డి జిల్లాలో(హైదరాబాద్) పట్టణంలో షామీర్పేట్ ప్రాంతంలో అలియాబాద్ లో ఉంది.
3/30
ఈ దేవాలయం శ్రీ వెంకటేశ్వర స్వామి, గోదాదేవి మరియు పద్మావతి అమ్మవార్లకు అంకితం చేయబడింది.
4/30
రత్నాలయం అందమైన ద్రావిడ శైలి శిల్పకళతో ఆకట్టుకునే దేవాలయం.
5/30
భక్తులు చేత ప్రతిరోజు నిత్య నీరాజనాలు అందుకుంటున్నారు. శ్రీ వెంకటేశ్వర స్వామి వారు 10 అడుగుల ఎత్తులో ఉన్నారు.
6/30
రత్నాలయం శ్రీ వెంకటేశ్వర స్వామి వారి ఆలయంలో కార్తీకమాసం రోజున 5 రోజులు పండగను ఘనంగా జరుపుకుంటారు.
7/30
త్నాలయం దేవాలయం హైదరాబాదుకు 22 km కిలోమీటర్ దూరంలో ఉంది.
8/30
9/30
10/30
11/30
12/30
13/30
14/30
15/30
16/30
17/30
18/30
19/30
20/30
21/30
22/30
23/30
24/30
25/30
26/30
27/30
28/30
29/30
30/30