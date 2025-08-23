 తెలంగాణ : ప్రసిద్ద వెంకటేశ్వర ఆలయం రత్నాలయం.. తప్పక వెళ్లాల్సిందే (ఫొటోలు) | Devotional : Ratnaalayam Sri Venkateswara Swamy Temple Aliabad Telangana | Sakshi
తెలంగాణ : ప్రసిద్ద వెంకటేశ్వర ఆలయం రత్నాలయం.. తప్పక వెళ్లాల్సిందే (ఫొటోలు)

Aug 23 2025 11:33 AM | Updated on Aug 23 2025 11:33 AM

రత్నాలయం శ్రీ వెంకటేశ్వర స్వామి దేవాలయం
1/30

రత్నాలయం శ్రీ వెంకటేశ్వర స్వామి దేవాలయం

Devotional : Ratnaalayam Sri Venkateswara Swamy Temple Aliabad Telangana2
2/30

రత్నాలయం శ్రీ వెంకటేశ్వర స్వామి దేవాలయం తెలంగాణ రాష్ట్రంలో రంగారెడ్డి జిల్లాలో(హైదరాబాద్) పట్టణంలో షామీర్‌పేట్ ప్రాంతంలో అలియాబాద్ లో ఉంది.

ఈ దేవాలయం శ్రీ వెంకటేశ్వర స్వామి, గోదాదేవి మరియు పద్మావతి అమ్మవార్లకు అంకితం చేయబడింది.
3/30

ఈ దేవాలయం శ్రీ వెంకటేశ్వర స్వామి, గోదాదేవి మరియు పద్మావతి అమ్మవార్లకు అంకితం చేయబడింది.

రత్నాలయం అందమైన ద్రావిడ శైలి శిల్పకళతో ఆకట్టుకునే దేవాలయం.
4/30

రత్నాలయం అందమైన ద్రావిడ శైలి శిల్పకళతో ఆకట్టుకునే దేవాలయం.

భక్తులు చేత ప్రతిరోజు నిత్య నీరాజనాలు అందుకుంటున్నారు. శ్రీ వెంకటేశ్వర స్వామి వారు 10 అడుగుల ఎత్తులో ఉన్నారు.
5/30

భక్తులు చేత ప్రతిరోజు నిత్య నీరాజనాలు అందుకుంటున్నారు. శ్రీ వెంకటేశ్వర స్వామి వారు 10 అడుగుల ఎత్తులో ఉన్నారు.

రత్నాలయం శ్రీ వెంకటేశ్వర స్వామి వారి ఆలయంలో కార్తీకమాసం రోజున 5 రోజులు పండగను ఘనంగా జరుపుకుంటారు.
6/30

రత్నాలయం శ్రీ వెంకటేశ్వర స్వామి వారి ఆలయంలో కార్తీకమాసం రోజున 5 రోజులు పండగను ఘనంగా జరుపుకుంటారు.

త్నాలయం దేవాలయం హైదరాబాదుకు 22 km కిలోమీటర్ దూరంలో ఉంది.
7/30

త్నాలయం దేవాలయం హైదరాబాదుకు 22 km కిలోమీటర్ దూరంలో ఉంది.

Devotional : Ratnaalayam Sri Venkateswara Swamy Temple Aliabad Telangana8
8/30

Devotional : Ratnaalayam Sri Venkateswara Swamy Temple Aliabad Telangana9
9/30

Devotional : Ratnaalayam Sri Venkateswara Swamy Temple Aliabad Telangana10
10/30

Devotional : Ratnaalayam Sri Venkateswara Swamy Temple Aliabad Telangana11
11/30

Devotional : Ratnaalayam Sri Venkateswara Swamy Temple Aliabad Telangana12
12/30

Devotional : Ratnaalayam Sri Venkateswara Swamy Temple Aliabad Telangana13
13/30

Devotional : Ratnaalayam Sri Venkateswara Swamy Temple Aliabad Telangana14
14/30

Devotional : Ratnaalayam Sri Venkateswara Swamy Temple Aliabad Telangana15
15/30

Devotional : Ratnaalayam Sri Venkateswara Swamy Temple Aliabad Telangana16
16/30

Devotional : Ratnaalayam Sri Venkateswara Swamy Temple Aliabad Telangana17
17/30

Devotional : Ratnaalayam Sri Venkateswara Swamy Temple Aliabad Telangana18
18/30

Devotional : Ratnaalayam Sri Venkateswara Swamy Temple Aliabad Telangana19
19/30

Devotional : Ratnaalayam Sri Venkateswara Swamy Temple Aliabad Telangana20
20/30

Devotional : Ratnaalayam Sri Venkateswara Swamy Temple Aliabad Telangana21
21/30

Devotional : Ratnaalayam Sri Venkateswara Swamy Temple Aliabad Telangana22
22/30

Devotional : Ratnaalayam Sri Venkateswara Swamy Temple Aliabad Telangana23
23/30

Devotional : Ratnaalayam Sri Venkateswara Swamy Temple Aliabad Telangana24
24/30

Devotional : Ratnaalayam Sri Venkateswara Swamy Temple Aliabad Telangana25
25/30

Devotional : Ratnaalayam Sri Venkateswara Swamy Temple Aliabad Telangana26
26/30

Devotional : Ratnaalayam Sri Venkateswara Swamy Temple Aliabad Telangana27
27/30

Devotional : Ratnaalayam Sri Venkateswara Swamy Temple Aliabad Telangana28
28/30

Devotional : Ratnaalayam Sri Venkateswara Swamy Temple Aliabad Telangana29
29/30

Devotional : Ratnaalayam Sri Venkateswara Swamy Temple Aliabad Telangana30
30/30

# Tag
venkateswara swamy temple Telangana aliabad devotional Shamirpet photo gallery
