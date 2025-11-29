 'ఆంధ్ర కశ్మీర్' తప్పక చూడాల్సిందే..ఎక్కడో తెలుసా? (ఫొటోలు) | Beautiful Lambasingi Of Alluri Sitharama Raju District | Sakshi
'ఆంధ్ర కశ్మీర్' తప్పక చూడాల్సిందే..ఎక్కడో తెలుసా? (ఫొటోలు)

Nov 29 2025 9:12 AM | Updated on Nov 29 2025 9:12 AM

Beautiful Lambasingi Of Alluri Sitharama Raju District1
విశాఖపట్నం: చల్లగా తాకి వణికించే చిరుగాలులు, మిట్టమధ్యాహ్నమైనా సూరీడిని సైతం కప్పేసే దట్టమైన పొగమంచు.. సున్నా డిగ్రీల వాతావరణం.. ఇవన్నీ ఆస్వాదించాలంటే కశ్మీర్, సిమ్లా, ఖండాలా వెళ్లాల్సిన పనిలేదు. వాటిని మరిపించే హిల్‌స్టేషన్‌ మన రాష్ట్రంలోని లంబసింగి! విశాఖకు 135 కిలోమీటర్ల దూరంలో చింతపల్లి మండలంలోని ఓ చిన్న గిరిజన గ్రామం ఇది.

Beautiful Lambasingi Of Alluri Sitharama Raju District2
చలికాలంలో ఈ ప్రదేశం ప్రకృతి రమణీయంగా కాశ్మీర్ అందాలను మైమరిపిస్తుంది.

Beautiful Lambasingi Of Alluri Sitharama Raju District3
సెలవుల్లో, వీకెండ్స్ లో ఈ ప్రాంతాలలో పర్యటిస్తే జీవితంలో ఎప్పటికీ మర్చిపోలేని అనుభూతి కలుగుతుంది.

Beautiful Lambasingi Of Alluri Sitharama Raju District4
ఇక్కడి అందమైన పర్వతాలు, పచ్చని అడవులు.. ముగ్ధమనోహర లోయలు.. గలగలలాడే సెలయేటి పరవళ్లు పర్యటకుల్ని కొత్త లోకానికి తీసుకెళ్తాయి.

Beautiful Lambasingi Of Alluri Sitharama Raju District5
ఇక లంబసింగి ప్రాంతం చేరుకోవాలంటే విశాఖపట్నానికి చేరుకుని అక్కడి నుంచి 100 కిలోమీటర్ల దూరంలో ఉన్న లంబసింగి ప్రాంతానికి కారు లేదా బైక్ మీద చేరుకోవచ్చు.

Beautiful Lambasingi Of Alluri Sitharama Raju District6
ఇక హైదరాబాద్ నుంచి అయితే విశాఖపట్నం రైలు, బస్సు లేదా విమానం ద్వారా చేరుకుని అక్కడి నుంచి లంబసింగికి చేరుకోవచ్చు.

Beautiful Lambasingi Of Alluri Sitharama Raju District7
Beautiful Lambasingi Of Alluri Sitharama Raju District8
Beautiful Lambasingi Of Alluri Sitharama Raju District9
Beautiful Lambasingi Of Alluri Sitharama Raju District10
Beautiful Lambasingi Of Alluri Sitharama Raju District11
Beautiful Lambasingi Of Alluri Sitharama Raju District12
Beautiful Lambasingi Of Alluri Sitharama Raju District13
Beautiful Lambasingi Of Alluri Sitharama Raju District14
Beautiful Lambasingi Of Alluri Sitharama Raju District15
Beautiful Lambasingi Of Alluri Sitharama Raju District16
Beautiful Lambasingi Of Alluri Sitharama Raju District17
Beautiful Lambasingi Of Alluri Sitharama Raju District18
Beautiful Lambasingi Of Alluri Sitharama Raju District19
Lambasingi beautiful Andhra Pradesh kashmir Alluri Sitarama Raju District photo gallery
