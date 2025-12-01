 ఆకర్షిస్తున్న మంకడా డియాన్‌ జలపాతం..పర్యాటకుల సందడి (ఫొటోలు) | Mankadadian Waterfall in Odisha Photos | Sakshi
ఆకర్షిస్తున్న మంకడా డియాన్‌ జలపాతం..పర్యాటకుల సందడి (ఫొటోలు)

Dec 1 2025 9:03 AM | Updated on Dec 1 2025 9:03 AM

Mankadadian Waterfall in Odisha Photos1
1/24

పర్లాకిమిడి: గజపతి జిల్లా ఆర్‌.ఉదయగిరి బ్లాక్‌లో శియ్యాళి లోట్టి పంచాయతీ మంకడా డియాన్‌ జలపాతాలు వద్ద పర్యాటకుల సందడి నెలకొంది.

Mankadadian Waterfall in Odisha Photos2
2/24

మంకడా డియాన్‌ జలపాతం చేరుకోవడానికి పర్లాకిమిడి నుంచి రాయఘడ మీదుగా 55 కిలోమీటర్లు ప్రయాణం చేసి అక్కడి నుంచి శియ్యాళి లోట్టి గ్రామానికి ఒక కిలోమీటరు దూరంలో ఉంది.

Mankadadian Waterfall in Odisha Photos3
3/24

ఎత్తైన కొండల నడుమ ఆహ్లాద వాతావరణంలో ఉన్న మంకడా డియాన్‌ జలపాతాలు ఇప్పుడిప్పుడే విహార యాత్రగా ఇటీవల ప్రసిద్ధిగాంచాయి.

Mankadadian Waterfall in Odisha Photos4
4/24

అయితే పర్యాటకులు ఇక్కడ మద్యం సేవించడం వల్ల అసౌకర్యం కలుగుతోంది. పోలీసు రక్షణ కూడా లేదు. రెస్టు షెడ్‌ లేనికారణంగా పర్యాటకులు ఇబ్బందులు పడుతున్నారు.

Mankadadian Waterfall in Odisha Photos5
5/24

Mankadadian Waterfall in Odisha Photos6
6/24

Mankadadian Waterfall in Odisha Photos7
7/24

Mankadadian Waterfall in Odisha Photos8
8/24

Mankadadian Waterfall in Odisha Photos9
9/24

Mankadadian Waterfall in Odisha Photos10
10/24

Mankadadian Waterfall in Odisha Photos11
11/24

Mankadadian Waterfall in Odisha Photos12
12/24

Mankadadian Waterfall in Odisha Photos13
13/24

Mankadadian Waterfall in Odisha Photos14
14/24

Mankadadian Waterfall in Odisha Photos15
15/24

Mankadadian Waterfall in Odisha Photos16
16/24

Mankadadian Waterfall in Odisha Photos17
17/24

Mankadadian Waterfall in Odisha Photos18
18/24

Mankadadian Waterfall in Odisha Photos19
19/24

Mankadadian Waterfall in Odisha Photos20
20/24

Mankadadian Waterfall in Odisha Photos21
21/24

Mankadadian Waterfall in Odisha Photos22
22/24

Mankadadian Waterfall in Odisha Photos23
23/24

Mankadadian Waterfall in Odisha Photos24
24/24

# Tag
waterfall Odisha tourist place Tourist area photo gallery
