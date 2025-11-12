 ఈ ఆలయం లో శివుడు తలక్రిందులుగా ఉంటాడు...ఎక్కడో తెలుసా? (ఫొటోలు) | Devotional, Yanamadurru Sri Shakteeswara Swamy Temple Story, Interesting Facts With Photos Gallery | Sakshi
ఈ ఆలయం లో శివుడు తలక్రిందులుగా ఉంటాడు...ఎక్కడో తెలుసా? (ఫొటోలు)

Nov 12 2025 11:53 AM | Updated on Nov 12 2025 12:41 PM

Devotional : Sri Shakteeswara Swamy Temple Yanamadurru Photos1
1/23

శ్రీ శక్తీశ్వరస్వామి దేవాలయం ,యమనదుర్రు గ్రామం.

Devotional : Sri Shakteeswara Swamy Temple Yanamadurru Photos2
2/23

ఈ ఆలయం లో శివుడు తలక్రిందులుగా ఉంటాడు.

Devotional : Sri Shakteeswara Swamy Temple Yanamadurru Photos3
3/23

ఈపుణ్యక్షేత్రం ఆంధ్రప్రదేశ్ లోని పశ్చిమగోదావారి జిల్లాలో యనమదుర్రు అనే గ్రామంలో ఉంది. పంచారామ క్షేత్రాల్లో ఒకటైన భీమవరంకు కేవలం 7 కిలోమీటర్ల దూరంలోనే ఈ క్షేత్రం ఉంటుంది.

Devotional : Sri Shakteeswara Swamy Temple Yanamadurru Photos4
4/23

కార్తీక మాసంలో భక్తులు ప్రత్యేక పూజలు చేస్తారు

Devotional : Sri Shakteeswara Swamy Temple Yanamadurru Photos5
5/23

ఈ క్షేత్రాన్ని దర్శిస్తే దీర్ఘరోగాలకు ఉపశమనం కలుగుతుందని భక్తుల నమ్మకం.

Devotional : Sri Shakteeswara Swamy Temple Yanamadurru Photos6
6/23

రైలు సౌకర్యం ఉంది : ఇక ఆలయానికి కేవలం 5 కిలోమీటర్ల దూరంలోనే భీమవరం రైల్వేస్టేషన్ ఉంది. హైదరాబాద్, వైజాగ్, విజయవాడ, గుంటూరు, బెంగళూరు, చెన్నై తదితర ప్రాంతాల నుంచి వచ్చే రైళ్లు ఇక్కడ ఆగుతాయి.

Devotional : Sri Shakteeswara Swamy Temple Yanamadurru Photos7
7/23

Devotional : Sri Shakteeswara Swamy Temple Yanamadurru Photos8
8/23

Devotional : Sri Shakteeswara Swamy Temple Yanamadurru Photos9
9/23

Devotional : Sri Shakteeswara Swamy Temple Yanamadurru Photos10
10/23

Devotional : Sri Shakteeswara Swamy Temple Yanamadurru Photos11
11/23

Devotional : Sri Shakteeswara Swamy Temple Yanamadurru Photos12
12/23

Devotional : Sri Shakteeswara Swamy Temple Yanamadurru Photos13
13/23

Devotional : Sri Shakteeswara Swamy Temple Yanamadurru Photos14
14/23

Devotional : Sri Shakteeswara Swamy Temple Yanamadurru Photos15
15/23

Devotional : Sri Shakteeswara Swamy Temple Yanamadurru Photos16
16/23

Devotional : Sri Shakteeswara Swamy Temple Yanamadurru Photos17
17/23

Devotional : Sri Shakteeswara Swamy Temple Yanamadurru Photos18
18/23

Devotional : Sri Shakteeswara Swamy Temple Yanamadurru Photos19
19/23

Devotional : Sri Shakteeswara Swamy Temple Yanamadurru Photos20
20/23

Devotional : Sri Shakteeswara Swamy Temple Yanamadurru Photos21
21/23

Devotional : Sri Shakteeswara Swamy Temple Yanamadurru Photos22
22/23

Devotional : Sri Shakteeswara Swamy Temple Yanamadurru Photos23
23/23

# Tag
yanamadurru Shiva temple devotional Andhra Pradesh Bhimavaram Karthika Masam 2025 karthika masam photo gallery
