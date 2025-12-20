క్రిస్మస్ వేళ.. ఏపీలోని ఈ ప్రసిద్ధ చర్చి గురించి తెలుసా? (ఫొటోలు)

1/16
ప్రేమ, శాంతి సందేశాలతో క్రిస్మస్ పండుగ వచ్చేసింది. చర్చిలు వెలుగుల కాంతులతో కళకళలాడుతున్నాయి. భక్తుల గీతాలు, ప్రార్థనలతో పవిత్రత నిండిన వాతావరణం కనిపిస్తోంది.
2/16
ఆంధ్రప్రదేశ్లోని పశ్చిమ గోదావరి జిల్లా దేవరపల్లి మండల గౌరీపట్నం గ్రామానికి ఆనుకుని ఉన్న నిర్మలగిరి కొండపై మేరీ మాత ఆలయం రాష్ట్రవ్యాప్తంగా ప్రసిద్ధి పొందింది.
3/16
ఒకప్పుడు ఈ కొండపై అంతా ముళ్లపొదలు ఉండేవి. ఏలూరుకు చెందిన బిషప్ జాన్ ములగాడ 1978లో గౌరీపట్నంలో నిర్మలగిరి క్షేత్రాన్ని నిర్మించాలని సంకల్పించారు.
4/16
తొలుత 1995లో ఆధ్యాత్మిక ప్రశాంత వాతావరణం కల్పించడానికి ప్రేమసేవా ఆశ్రమం ఏర్పాటు చేశారు.
5/16
2000 సంవత్సరంలో.. అఖండ దేవాలయం నిర్మాణం పూర్తయింది. ఈ దేవాలయం ఒకేసారి సుమారు 5,000 మంది ప్రార్థనలు చేసుకోవడానికి వీలుగా నిర్మించారు.
6/16
నిర్మలగిరి 25 సంవత్సరాలు పూర్తి చేసుకున్న సందర్భంలో.. పుణ్యక్షేత్రానికి ఎదురుగా సుమారు 100 అడుగుల ఎత్తున సుందరమైన క్రీస్తు మందిరాన్ని నిర్మించారు.
7/16
క్రిస్మస్ వేళ.. వెలుగుల క్షేత్రంగా మారే ఈ చోట వేలాది మంది భక్తులు చేరి పండుగ ఆనందాన్ని పంచుకుంటారు.
8/16
9/16
10/16
11/16
12/16
13/16
14/16
15/16
16/16