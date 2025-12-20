 క్రిస్మస్ వేళ.. ఏపీలోని ఈ ప్రసిద్ధ చర్చి గురించి తెలుసా? (ఫొటోలు) | Our Lady Of Nirmalagiri Church Gowripatnam West Godavari | Sakshi
Sakshi News home page

Trending News:

క్రిస్మస్ వేళ.. ఏపీలోని ఈ ప్రసిద్ధ చర్చి గురించి తెలుసా? (ఫొటోలు)

Dec 20 2025 11:31 AM | Updated on Dec 20 2025 11:58 AM

Our Lady Of Nirmalagiri Church Gowripatnam West Godavari1
1/16

ప్రేమ, శాంతి సందేశాలతో క్రిస్మస్‌ పండుగ వచ్చేసింది. చర్చిలు వెలుగుల కాంతులతో కళకళలాడుతున్నాయి. భక్తుల గీతాలు, ప్రార్థనలతో పవిత్రత నిండిన వాతావరణం కనిపిస్తోంది.

Our Lady Of Nirmalagiri Church Gowripatnam West Godavari2
2/16

ఆంధ్రప్రదేశ్‌లోని పశ్చిమ గోదావరి జిల్లా దేవరపల్లి మండల గౌరీపట్నం గ్రామానికి ఆనుకుని ఉన్న నిర్మలగిరి కొండపై మేరీ మాత ఆలయం రాష్ట్రవ్యాప్తంగా ప్రసిద్ధి పొందింది.

Our Lady Of Nirmalagiri Church Gowripatnam West Godavari3
3/16

ఒకప్పుడు ఈ కొండపై అంతా ముళ్లపొదలు ఉండేవి. ఏలూరుకు చెందిన బిషప్ జాన్ ములగాడ 1978లో గౌరీపట్నంలో నిర్మలగిరి క్షేత్రాన్ని నిర్మించాలని సంకల్పించారు.

Our Lady Of Nirmalagiri Church Gowripatnam West Godavari4
4/16

తొలుత 1995లో ఆధ్యాత్మిక ప్రశాంత వాతావరణం కల్పించడానికి ప్రేమసేవా ఆశ్రమం ఏర్పాటు చేశారు.

Our Lady Of Nirmalagiri Church Gowripatnam West Godavari5
5/16

2000 సంవత్సరంలో.. అఖండ దేవాలయం నిర్మాణం పూర్తయింది. ఈ దేవాలయం ఒకేసారి సుమారు 5,000 మంది ప్రార్థనలు చేసుకోవడానికి వీలుగా నిర్మించారు.

Our Lady Of Nirmalagiri Church Gowripatnam West Godavari6
6/16

నిర్మలగిరి 25 సంవత్సరాలు పూర్తి చేసుకున్న సందర్భంలో.. పుణ్యక్షేత్రానికి ఎదురుగా సుమారు 100 అడుగుల ఎత్తున సుందరమైన క్రీస్తు మందిరాన్ని నిర్మించారు.

Our Lady Of Nirmalagiri Church Gowripatnam West Godavari7
7/16

క్రిస్మస్‌ వేళ.. వెలుగుల క్షేత్రంగా మారే ఈ చోట వేలాది మంది భక్తులు చేరి పండుగ ఆనందాన్ని పంచుకుంటారు.

Our Lady Of Nirmalagiri Church Gowripatnam West Godavari8
8/16

Our Lady Of Nirmalagiri Church Gowripatnam West Godavari9
9/16

Our Lady Of Nirmalagiri Church Gowripatnam West Godavari10
10/16

Our Lady Of Nirmalagiri Church Gowripatnam West Godavari11
11/16

Our Lady Of Nirmalagiri Church Gowripatnam West Godavari12
12/16

Our Lady Of Nirmalagiri Church Gowripatnam West Godavari13
13/16

Our Lady Of Nirmalagiri Church Gowripatnam West Godavari14
14/16

Our Lady Of Nirmalagiri Church Gowripatnam West Godavari15
15/16

Our Lady Of Nirmalagiri Church Gowripatnam West Godavari16
16/16

# Tag
Nirmalagiri Church Gowripatnam Nirmalagiri Matha Church photo gallery devarapalli Andhra Pradesh west godavari district
Advertisement

Advertisement
 
Advertisement

Photos

View all
photo 1

క్రిస్మస్ వేళ.. ఏపీలోని ఈ ప్రసిద్ధ చర్చి గురించి తెలుసా? (ఫొటోలు)
photo 2

కలర్‌ఫుల్‌ చీరలో కృతి శెట్టి.. ఫ్యాన్స్‌ కోసం ఫోటోలు షేర్‌ చేసిన బ్యూటీ
photo 3

ముచ్చట గొలిపే ముత్యాల ముగ్గులు.. మీరు ఓ లుక్ వేయండి (ఫొటోలు)
photo 4

‘మోగ్లీ 2025’ థ్యాంక్స్‌ మీట్‌..ముఖ్య అతిథిగా హీరో సాయిదుర్గా తేజ్‌ (ఫొటోలు)
photo 5

‘హైదరాబాద్‌ నేషనల్‌ బుక్‌ ఫెయిర్‌’ ప్రారంభం (ఫొటోలు)

Video

View all
KSR Live Show On Speaker Gaddam Prasad Verdict On BRS MLAs Defection 1
Video_icon

ఫిరాయింపు ఎమ్మెల్యేలపై స్పీకర్ తీర్పు రాజ్యాంగబద్దమేనా?
Heavy Rain And Massive Floods In Dubai 2
Video_icon

మునిగిన దుబాయ్.. బయటకు రావొద్దంటూ హెచ్చరిక
Prabhas Spirit Movie Shooting Update 3
Video_icon

స్పిరిట్ కోసం సందీప్ వంగా మాస్
Good News For Meesho Investors 4
Video_icon

లక్షకు 2లక్షలు.. ఇన్వెస్టర్లకు MEESHO కాసుల వర్షం
Cold Wave Alert Issued For Telangana 5
Video_icon

మరో 3 రోజులు.. గజ.. గజ..
Advertisement