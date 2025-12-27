 తిరుమల శ్రీవారిని దర్శించుకున్న క్రికెటర్‌ కర్ణ్‌ శర్మ (ఫొటోలు) | Indian cricket player Karn Sharma Visit Tirumala Photos | Sakshi
తిరుమల శ్రీవారిని దర్శించుకున్న క్రికెటర్‌ కర్ణ్‌ శర్మ (ఫొటోలు)

Dec 27 2025 3:53 PM | Updated on Dec 27 2025 4:06 PM

Indian cricket player Karn Sharma Visit Tirumala Photos1
Indian cricket player Karn Sharma Visit Tirumala Photos2
Indian cricket player Karn Sharma Visit Tirumala Photos3
Indian cricket player Karn Sharma Visit Tirumala Photos4
Indian cricket player Karn Sharma Visit Tirumala Photos5
Indian cricket player Karn Sharma Visit Tirumala Photos6
Indian cricket player Karn Sharma Visit Tirumala Photos7
Indian cricket player Karn Sharma Visit Tirumala Photos8
Indian cricket player Karn Sharma Visit Tirumala Photos9
Indian cricket player Karn Sharma Visit Tirumala Photos10
indian cricket player Karn Sharma visit tirumala Photos
