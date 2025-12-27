 తెలుగు రాష్ట్రాల్లో వరుస సెలవులు.. కిక్కిరిసిన ఆలయ ప్రాంగణాలు.. పోటెత్తిన భక్తులు.. (చిత్రాలు) | Holiday Rush : Devotees Rush In Telugu States Photos | Sakshi
Sakshi News home page

Trending News:

తెలుగు రాష్ట్రాల్లో వరుస సెలవులు.. కిక్కిరిసిన ఆలయ ప్రాంగణాలు.. పోటెత్తిన భక్తులు.. (చిత్రాలు)

Dec 27 2025 12:27 PM | Updated on Dec 27 2025 12:27 PM

Holiday Rush : Devotees Rush In Telugu States Photos1
1/21

తెలుగు రాష్ట్రాల్లో వరుస సెలవులు.. కిక్కిరిసిన ఆలయ ప్రాంగణాలు.. పోటెత్తిన భక్తులు

Holiday Rush : Devotees Rush In Telugu States Photos2
2/21

యాదగిరిగుట్ట (Yadagirigutta)

Holiday Rush : Devotees Rush In Telugu States Photos3
3/21

యాదగిరిగుట్ట (Yadagirigutta)

Holiday Rush : Devotees Rush In Telugu States Photos4
4/21

భద్రాచలం (Bhadrachalam)

Holiday Rush : Devotees Rush In Telugu States Photos5
5/21

భద్రాచలం (Bhadrachalam)

Holiday Rush : Devotees Rush In Telugu States Photos6
6/21

స్వర్ణగిరి ఆలయం (Swarnagiri Hills)

Holiday Rush : Devotees Rush In Telugu States Photos7
7/21

స్వర్ణగిరి ఆలయం (Swarnagiri Hills)

Holiday Rush : Devotees Rush In Telugu States Photos8
8/21

సింహాచలం ఆలయం (Simhachalam)

Holiday Rush : Devotees Rush In Telugu States Photos9
9/21

సింహాచలం ఆలయం (Simhachalam)

Holiday Rush : Devotees Rush In Telugu States Photos10
10/21

భద్రకాళి ఆలయం (Sri Bhadrakali Temple)

Holiday Rush : Devotees Rush In Telugu States Photos11
11/21

భద్రకాళి ఆలయం (Sri Bhadrakali Temple)

Holiday Rush : Devotees Rush In Telugu States Photos12
12/21

మేడారం (Medaram)

Holiday Rush : Devotees Rush In Telugu States Photos13
13/21

మేడారం (Medaram)

Holiday Rush : Devotees Rush In Telugu States Photos14
14/21

శ్రీశైలం (Srisailam)

Holiday Rush : Devotees Rush In Telugu States Photos15
15/21

శ్రీశైలం (Srisailam)

Holiday Rush : Devotees Rush In Telugu States Photos16
16/21

తిరుమల (Tirumala)

Holiday Rush : Devotees Rush In Telugu States Photos17
17/21

తిరుమల (Tirumala)

Holiday Rush : Devotees Rush In Telugu States Photos18
18/21

ఇంద్రకీలాద్రి (Kanaka Durga Temple)

Holiday Rush : Devotees Rush In Telugu States Photos19
19/21

ఇంద్రకీలాద్రి (Kanaka Durga Temple)

Holiday Rush : Devotees Rush In Telugu States Photos20
20/21

వేములవాడ (Vemulawada)

Holiday Rush : Devotees Rush In Telugu States Photos21
21/21

వేములవాడ (Vemulawada)

# Tag
holiday telugu states devotional Devotional Places Tirumala ASP vemulawada photo gallery
Advertisement

Advertisement
 
Advertisement

Photos

View all
photo 1

తెలుగు రాష్ట్రాల్లో వరుస సెలవులు.. కిక్కిరిసిన ఆలయ ప్రాంగణాలు.. పోటెత్తిన భక్తులు.. (చిత్రాలు)
photo 2

తెలంగాణలో ఎంతో ప్రసిద్ధి చెందిన ఈ శివయ్యను మీరు ఎప్పుడైనా చూశారా (ఫొటోలు)
photo 3

హీరోయిన్ల దుస్తులపై 'శివాజీ' కామెంట్‌.. ట్రెండింగ్‌లో 'అనసూయ' (ఫోటోలు)
photo 4

హెబ్బా పటేల్ ‘ఈషా’ మూవీ సక్సెస్ సెలబ్రేషన్స్ (ఫొటోలు)
photo 5

శివాజీ ‘దండోరా’ సినిమా సక్సెస్ సెలబ్రేషన్స్ (ఫొటోలు)

Video

View all
Dhurandhar Movie Creates New Record In Indian Film Industry 1
Video_icon

ధురంధర్ కలెక్షన్ల విధ్వంసం
Students Harassment At Narayana Boys High School 2
Video_icon

నారాయణ స్కూల్ లో వేధింపులు.. వార్డెన్, ఏవోని చితకబాదిన పేరెంట్స్

Shekar Reddy Straight Warning To Chandrababu And Nara Lokesh 3
Video_icon

రెండు నెలలు చాలు.. జగన్ వచ్చాక మిమ్మల్ని దేవుడు కూడా కాపాడలేడు
Massive Fire Breaks Out In Car At Petrol Pump 4
Video_icon

తప్పిన పెను ప్రమాదం.. పెట్రోల్ బంకులో మంటలు
Actress Rakul Preet Singh Brother Aman Preet Singh Drugs Case ‪ 5
Video_icon

డ్రగ్స్ కేసు.. రకుల్ సోదరుడు పరార్!
Advertisement