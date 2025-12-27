తెలుగు రాష్ట్రాల్లో వరుస సెలవులు.. కిక్కిరిసిన ఆలయ ప్రాంగణాలు.. పోటెత్తిన భక్తులు.. (చిత్రాలు)

1/21
తెలుగు రాష్ట్రాల్లో వరుస సెలవులు.. కిక్కిరిసిన ఆలయ ప్రాంగణాలు.. పోటెత్తిన భక్తులు
2/21
యాదగిరిగుట్ట (Yadagirigutta)
3/21
యాదగిరిగుట్ట (Yadagirigutta)
4/21
భద్రాచలం (Bhadrachalam)
5/21
భద్రాచలం (Bhadrachalam)
6/21
స్వర్ణగిరి ఆలయం (Swarnagiri Hills)
7/21
స్వర్ణగిరి ఆలయం (Swarnagiri Hills)
8/21
సింహాచలం ఆలయం (Simhachalam)
9/21
సింహాచలం ఆలయం (Simhachalam)
10/21
భద్రకాళి ఆలయం (Sri Bhadrakali Temple)
11/21
భద్రకాళి ఆలయం (Sri Bhadrakali Temple)
12/21
మేడారం (Medaram)
13/21
మేడారం (Medaram)
14/21
శ్రీశైలం (Srisailam)
15/21
శ్రీశైలం (Srisailam)
16/21
తిరుమల (Tirumala)
17/21
తిరుమల (Tirumala)
18/21
ఇంద్రకీలాద్రి (Kanaka Durga Temple)
19/21
ఇంద్రకీలాద్రి (Kanaka Durga Temple)
20/21
వేములవాడ (Vemulawada)
21/21
వేములవాడ (Vemulawada)