 శ్రీకాకుళం : దక్షిణ కాశీ అని పిలువబడే ఈ ఆలయాన్ని మీరు సందర్శించారా? (ఫొటోలు)
శ్రీకాకుళం : దక్షిణ కాశీ అని పిలువబడే ఈ ఆలయాన్ని మీరు సందర్శించారా? (ఫొటోలు)

Nov 3 2025 9:30 AM | Updated on Nov 3 2025 10:01 AM

శ్రీ ముఖలింగేశ్వర దేవాలయం శ్రీకాకుళం జిల్లాలో జలుమూరు మండలంలోని ముఖలింగం గ్రామంలో ఉంది. ఇది శ్రీకాకుళం నుండి 46 కి.మీ దూరంలో ఉంది. ఇక్కడ చరిత్ర ప్రసిద్ధినందిన ముఖలింగేశ్వరాస్వామి, భీమేశ్వరాస్వామి, సోమేశ్వరస్వామి ఆలయాలున్నాయి.

దక్షిణ కాశీ (దక్షిణ వారణాసి) అని కూడా పిలువబడే శ్రీముఖలింగం ఆలయం.

ఆంధ్రప్రదేశ్‌లోని శ్రీకాకుళం జిల్లాలోని జలుమూరు మండలం ముఖలింగం గ్రామంలో ఉన్న ఈ ఆలయం వంశధార నది ఒడ్డున ఉంది.

600 సంవత్సరాలకు పైగా కళింగ గంగా రాజవంశం యొక్క రాజధానిగా ఉన్న ఈ ఆలయ సముదాయం ఈ ప్రాంతం యొక్క గొప్ప చరిత్ర మరియు సంస్కృతిని ప్రతిబింబించే అద్భుతమైన నిర్మాణ శైలిని కలిగి ఉంది.

ఈ అద్భుతమైన ప్రదేశం భారత పురావస్తు సర్వే (ASI) ద్వారా రక్షిత స్మారక చిహ్నంగా కూడా గుర్తించబడింది.

మహా శివరాత్రి సందర్భంగా ఈ ఆలయంలోకి యాత్రికులు భారీగా తరలివస్తారు. ఈ పవిత్రమైన రోజున, భక్తులు చక్రతీర్థ స్నానం అని పిలువబడే వంశధార నదిలో పవిత్ర స్నానం చేయడానికి మరియు శివుని ఆశీర్వాదం పొందడానికి గుమిగూడతారు.

శ్రీ ముఖలింగం ఆలయాన్ని సందర్శించడానికి అనువైన సమయం అక్టోబర్ మరియు ఫిబ్రవరి మధ్య. ఈ నెలల్లో వాతావరణం ఆహ్లాదకరంగా ఉంటుంది.

రోడ్డు మార్గం : శ్రీముఖలింగం ఆలయం శ్రీకాకుళం నుండి 48 కి.మీ దూరంలో ఉంది మరియు ఈ పట్టణం రోడ్డు మార్గం ద్వారా బాగా అనుసంధానించబడి ఉంది.

రైలు మార్గం : సమీప రైల్వే స్టేషన్ శ్రీకాకుళం రోడ్ రైల్వే స్టేషన్ (CHE), ఇది దాదాపు 28 కి.మీ దూరంలో ఉంది. స్టేషన్ నుండి, మీరు క్యాబ్ అద్దెకు తీసుకోవచ్చు లేదా బస్సులో ఆలయానికి చేరుకోవచ్చు.

Srikakulam Andhra Pradesh Shiva temple
