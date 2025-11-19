 వన్డే ప్రపంచకప్‌ షెడ్యూల్‌ విడుదల | ICC announced fixtures for 2026 U19 Men's Cricket World Cup | Sakshi
Sakshi News home page

Trending News:

వన్డే ప్రపంచకప్‌ షెడ్యూల్‌ విడుదల

Nov 19 2025 6:52 PM | Updated on Nov 19 2025 9:20 PM

ICC announced fixtures for 2026 U19 Men's Cricket World Cup

2026 పురుషుల అండర్‌ 19 ప్రపంచకప్‌ (వన్డే) షెడ్యూల్‌ను ఐసీసీ ఇవాళ (నవంబర్‌ 19) విడదల చేసింది. 16 జట్లు పాల్గొనే ఈ మెగా టోర్నీలోని తొలి మ్యాచ్‌లో గత ఎడిషన్‌ రన్నరప్‌ భారత్‌, యూఎస్‌ తలపడనున్నాయి. అదే రోజు జింబాబ్వే, స్కాట్లాండ్‌, టాంజానియా, వెస్టిండీస్‌ మ్యాచ్‌లు కూడా జరుగనున్నాయి.

జింబాబ్వే, నమీబియా సంయుక్తంగా ఆతిథ్యమివ్వనున్న ఈ టోర్నీ వచ్చే ఏడాది (2026) జనవరి 15 నుంచి ఫిబ్రవరి 6 మధ్యలో జరుగనుంది. మూడు వారాల పాటు జరిగే ఈ టోర్నీలో మొత్తం 41 మ్యాచ్‌లు జరుగనున్నాయి. ఫిబ్రవరి 6న హరారేలో జరిగే ఫైనల్‌తో ఈ టోర్నీ ముగుస్తుంది.

డిఫెండింగ్‌ ఛాంపియన్‌ ఆస్ట్రేలియా వారి తొలి మ్యాచ్‌ను జనవరి 16న ఐర్లాండ్‌తో ఆడుతుంది. ఈ టోర్నీలోని మ్యాచ్‌లు రెండు ఆతిథ్య దేశాల్లోని ఐదు మైదానాల్లో జరుగుతాయి. ఈ టోర్నీలో పాల్గొనే 16 జట్లను నాలుగు గ్రూప్‌లుగా విభజించారు. అనంతరం సూపర్‌-6, సెమీఫైనల్స్‌, ఫైనల్స్‌ జరుగుతాయి. ఈ టోర్నీకి సంబంధించిన వార్మప్‌ మ్యాచ్‌లు జనవరి 9-14 మధ్యలో జరుగుతాయి.

గ్రూప్‌లు..
గ్రూప్‌-ఏ- భారత్‌, బంగ్లాదేశ్‌, యూఎస్‌ఏ, న్యూజిలాండ్‌
గ్రూప్‌-బి- జింబాబ్వే, పాకిస్తాన్‌, ఇంగ్లండ్‌, స్కాట్లాండ్‌
గ్రూప్‌-సి- ఆస్ట్రేలియా, ఐర్లాండ్‌, జపాన్‌, శ్రీలంక
గ్రూప్‌-డి- వెస్టిండీస్‌, టాంజానియా, ఆఫ్ఘనిస్తాన్‌, సౌతాఫ్రికా

చదవండి: టీమిండియాకు భంగపాటు

Advertisement

Related News By Category

Related News By Tags

Advertisement
 
Advertisement

Photos

View all
photo 1

తెలుసు కదా మూవీ సెట్‌లో సరదా సరదాగా కేజీఎఫ్ బ్యూటీ శ్రీనిధి శెట్టి (ఫోటోలు)
photo 2

శ్రీశైలంలో సురేఖవాణి కూతురు సుప్రీత ప్రత్యేక పూజలు (ఫోటోలు)

photo 3

సినిమా పైరసీపై ఫిల్మ్‌ ఛాంబర్‌ మహా ధర్నా (ఫోటోలు)
photo 4

జీన్స్ డ్రెస్సులో మెరుస్తున్న అక్కినేని కోడలు శోభిత (ఫోటోలు)
photo 5

ప్రెగ్నెన్సీతో బిగ్‌బాస్ సోనియా.. లేటేస్ట్‌ బేబీ బంప్‌ ఫోటోలు చూశారా?

Video

View all
Chelluboyina Venugopala Krishna Strong Counter to Vasamsetty Subhash Comments 1
Video_icon

మంత్రి వాసంశెట్టి సుభాష్ వ్యాఖ్యలకు చెల్లుబోయిన అదిరిపోయే కౌంటర్
Child Trafficking in Nalgonda Couple Arrest 2
Video_icon

నల్గొండ జిల్లా దేవరకొండలో ఇద్దరు శిశువుల విక్రయం
Maredumilli Encounter Update Maoist Bodies Shifted to Rampachodavaram Hospital 3
Video_icon

రంపచోడవరం ఆసుపత్రికి మావోయిస్టుల మృతదేహాలు
Kanna Babu STRAIGHT QUESTION to Chandrababu on Farmer Assistance Scheme 4
Video_icon

Kanna Babu: ప్రతి రైతుకు రూ.20 వేలు ఇస్తామన్నారుగా ఎక్కడ బాబు?
Electric Pole Falls on Train in Visakhapatnam 5
Video_icon

Visakhapatnam: రైలుపై పడ్డ కరెంటు స్తంభం..
Advertisement
 