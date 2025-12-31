 ఈ రాశి వారికి సోదరుల నుంచి ధనలాభం | Rasi Phalalu: Daily Horoscope On 31-12-2025 In Telugu | Sakshi
Sakshi News home page

Trending News:

Today Horoscope In Telugu: ఈ రాశి వారికి సోదరుల నుంచి ధనలాభం

Dec 31 2025 2:54 AM | Updated on Dec 31 2025 2:54 AM

Rasi Phalalu: Daily Horoscope On 31-12-2025 In Telugu

గ్రహం అనుగ్రహం: శ్రీ విశ్వావసు నామ సంవత్సరం, దక్షిణాయనం, హేమంత ఋతువు, పుష్య మాసం, తిథి: శు.ద్వాదశి రా.11.10 వరకు తదుపరి త్రయోదశి, నక్షత్రం: కృత్తిక రా.11.33 వరకు తదుపరి రోహిణి, వర్జ్యం: ప.12.22 నుండి 1.51 వరకు, దుర్ముహూర్తం: ప.11.34 నుండి 12.18 వరకు, అమృత ఘడియలు: రా.9.17 నుండి 10.48 వరకు.

సూర్యోదయం :    6.34
సూర్యాస్తమయం    :  5.32
రాహుకాలం : ప.12.00 నుండి 1.30 వరకు
యమగండం :  ఉ.7.30 నుండి 9.00 వరకు 

మేషం.... కొన్ని కార్యక్రమాలు వాయిదా పడవచ్చు. కష్టం పెరుగుతుంది. సన్నిహితులతో కొన్ని వివాదాలు. దేవాలయాలు సందర్శిస్తారు. వృత్తులు, వ్యాపారాలలో అనుకోని మార్పులు. కుటుంబంలో ఒత్తిడులు.

వృషభం.... నూతన పరిచయాలు. సమాజంలో గౌరవం. నిరుద్యోగులకు ఇంటర్వ్యూలు అందుతాయి. కొన్ని వివాదాల నుంచి విముక్తి. సోదరుల నుంచి శుభవార్తలు. ధనలాభం.  వృత్తులు, వ్యాపారాలు ఉత్సాహంగా సాగుతాయి.

మిథునం... చేపట్టిన కార్యాలలో కొంత జాప్యం. ఆదాయం నిరుత్సాహపరుస్తుంది. బంధువులతో స్వల్ప విభేదాలు. దైవకార్యాలు చేపడతారు. వృత్తులు, వ్యాపారాలలో కొన్ని ఇబ్బందులు. శారీరక రుగ్మతలు.

కర్కాటకం.... వ్యాపారులకు లాభాలు అందుతాయి. ఉద్యోగవర్గాలకు నూతనోత్సాహం. ముఖ్య కార్యాలలో విజయం. శుభవర్తమానాలు. ఆకస్మిక ధనలబ్ధి.. ప్రముఖులతో పరిచయాలు.

సింహం..... ఇంటర్వ్యూలు అందే అవకాశం. ముఖ్య కార్యాలలో మరింత పురోగతి. దేవాలయాలు సందర్శిస్తారు. వాహనసౌఖ్యం.  బంధువుల కలయిక. వ్యాపార, ఉద్యోగాలు ఆశాజనకంగా కొనసాగుతాయి.

కన్య..... స్నేహితులతో  స్వల్ప వివాదాలు. శారీరక రుగ్మతలు. కుటుంబంలో కొన్ని సమస్యలు. దైవకార్యాలలో  పాల్గొంటారు. వృత్తులు, వ్యాపారాలు మందకొడిగా సాగుతాయి.

తుల..... బంధువులతో వివాదాలు. అనుకోని ఖర్చులు. కష్టానికి ఫలితం ఉండదు. ఆరోగ్యసమస్యలు. కుటుంబంలో నిరుత్సాహం. వ్యాపార, ఉద్యోగాలలో అనుకోని మార్పులు. కళాకారులకు కొంత నిరుత్సాహం.

వృశ్చికం.... కొత్త విషయాలు తెలుస్తాయి. స్నేహితుల ద్వారా శుభవార్తలు. ప్రముఖులతో పరిచయాలు. వృత్తులు, వ్యాపారాలలో ప్రోత్సాహకరంగా ఉంటుంది. ఆస్తిలాభం. దేవాలయాలు సందర్శిస్తారు.

ధనుస్సు.... అదనపు ఆదాయం సమకూరుతుంది. భూ,గృహయోగాలు. చిన్ననాటి స్నేహితుల కలయిక. ఇంటిలో శుభకార్యాల ప్రస్తావన.  వృత్తులు, వ్యాపారాలలో పురోగతి.

మకరం... అప్పుల కోసం యత్నాలు. కార్యక్రమాలలో  జాప్యం. బంధువులు, స్నేహితులతో తగాదాలు.  ఆలోచనలు కలసిరావు. కుటుంబబాధ్యతలు మరింతగా పెరుగుతాయి. వ్యాపార, ఉద్యోగాలలో చికాకులు.

కుంభం... రావలసిన సొమ్ము అందక ఇబ్బందులు. కుటుంబసభ్యులతో వివాదాలు. దైవారాధనలో పాల్గొంటారు. వృత్తులు, వ్యాపారాలలో ఒత్తిడులు ఉండవచ్చు.  చర్చల్లో ప్రతిబంధకాలు.

మీనం.... సమాజంలో పలుకుబడి పెరుగుతుంది. వస్తులాభాలు. ఉద్యోగయత్నాలు సానుకూలం. శుభవార్తలు వింటారు. సోదరుల నుంచి ధనలాభం. వృత్తులు, వ్యాపారాలు ఆశాజనకంగా ఉంటాయి. 

Advertisement

Related News By Category

Related News By Tags

Advertisement
 
Advertisement

Photos

View all
photo 1

భర్తతో హనీమూన్‌ ట్రిప్‌లో సమంత..! (ఫొటోలు)
photo 2

రష్మిక రోమ్ ట్రిప్.. మరిది ఆనంద్‌తో కలిసి (ఫొటోలు)
photo 3

అన్షులా కపూర్ బర్త్ డే పార్టీ.. జాన్వీ కపూర్ మిస్సింగ్ (ఫొటోలు)
photo 4

చిరంజీవి-వెంకటేశ్ మెగా విక్టరీ మాస్ సాంగ్ (ఫొటోలు)
photo 5

గోల్డెన్ బ్యూటీలా హీరోయిన్ శోభిత (ఫొటోలు)

Video

View all
TDP Removed YS Jagans Flexes In NTR District 1
Video_icon

NTR District: YSRCP బ్యానర్లు తొలగించడంపై అసహనం
Mamata Banerjee Encouraging Immigrates From Bangladesh 2
Video_icon

నాలుగు నెలల్లో వచ్చేది మేమే... Amit Shah

Police Overreaction In Anantapur 3
Video_icon

అనంతపురంలో పోలీసుల అత్యుత్సాహం
Shyamala About Annamayya District Headquarters 4
Video_icon

Shyamala: మీసం ఎప్పుడు తీస్తారు మంత్రిగారు
Ambati Rambabu Comments on Pemmasani Chandrasekhar 5
Video_icon

కోర్టు ఆదేశించిన తర్వాత భూ సేకరణ చేస్తారా: అంబటి రాంబాబు
Advertisement
 