 ఈ రాశి వారికి వ్యాపారవృద్ధి.. ఆస్తి లాభం | Rasi Phalalu: Daily Horoscope On 21-02-2026 In Telugu | Sakshi
Sakshi News home page

Trending News:

Today Horoscope In Telugu: ఈ రాశి వారికి వ్యాపారవృద్ధి.. ఆస్తి లాభం

Feb 21 2026 12:12 AM | Updated on Feb 21 2026 12:12 AM

Rasi Phalalu: Daily Horoscope On 21-02-2026 In Telugu

గ్రహం అనుగ్రహం: శ్రీ విశ్వావసు నామ సంవత్సరం, ఉత్తరాయణం,శిశిర ఋతువు, ఫాల్గుణ మాసం, తిథి: శు.చవితి ప.2.04 వరకు తదుపరి పంచమి, నక్షత్రం: రేవతి రా.8.21 వరకుతదుపరి అశ్విని, వర్జ్యం: ఉ.8.50 నుండి 10.22 వరకు, దుర్ముహూర్తం: ఉ.6.34 నుండి 8.07 వరకు,అమృత ఘడియలు: సా.5.56 నుండి 7.30 వరకు.

సూర్యోదయం :    6.29
సూర్యాస్తమయం     :  5.59
రాహుకాలం : ఉ.9.00 నుండి 10.30 వరకు
యమగండం :  ప.1.30 నుండి 3.00 వరకు

మేషం: కార్యక్రమాలలో కొంత జాప్యం. దూరప్రయాణాలు. వృత్తి, వ్యాపారాలలో ఒత్తిడులు. బాధ్యతలు పెరుగుతాయి. శారీరక రుగ్మతలు. కళాకారులకు చికాకులు.

వృషభం: కుటుంబంలో శుభకార్యాలు. ఆకస్మిక ధనలాభం. ఉద్యోగ ప్రయత్నాలు అనుకూలిస్తాయి. వృత్తి, వ్యాపారాలు సంతప్తికరంగా ఉంటాయి. పారిశ్రామికవర్గాలకు ఉత్సాహవంతంగా ఉంటుంది.

మిథునం: పరిచయాలు పెరుగుతాయి. ఆసక్తికరమైన సమాచారం. విలువైన వస్తువులు సేకరిస్తారు. దేవాలయాల సందర్శనం. ఉద్యోగయోగం. వృత్తులు, వ్యాపారాలలో ముందడుగు వేస్తారు.

కర్కాటకం: వ్యయప్రయాసలు. అనుకోని ప్రయాణాలు. ధనవ్యయం. వృత్తి, వ్యాపారాలు నిరుత్సాహపరుస్తాయి. శ్రమ పెరుగుతుంది. శారీరక రుగ్మతలు. కళాకారులకు అవకాశాలు చేజారతాయి.

సింహం: రాబడికి మించి ఖర్చులు.. కుటుంబసభ్యులతో స్వల్ప వివాదాలు. వృత్తి, వ్యాపారాలు మందగిస్తాయి. కళాకారులకు కొన్ని ఇబ్బందులు. ఆకస్మిక ప్రయాణాలు.

కన్య:  కొత్త కార్యక్రమాలు ప్రారంభిస్తారు. సమాజంలో గౌరవం. విలువైన వస్తువులు సేకరిస్తారు. చిన్ననాటి స్నేహితుల కలయిక.  వృత్తులు, వ్యాపారాలలో ఒత్తిడులు తొలగుతాయి.

తుల: ఆకస్మిక ధనలాభం. ప్రయత్నాలు అనుకూలిస్తాయి. చిన్ననాటి స్నేహితుల నుంచి శుభవార్తలు.. ప్రముఖులతో పరిచయాలు. వాహనయోగం.కళాకారుల యత్నాలు సఫలం.

వృశ్చికం: కొన్ని కార్యక్రమాలలో జాప్యం. ఆదాయం అంతగా కనిపించదు. ఆస్తి వివాదాలు. వ్యయప్రయాసలు. బంధువులతో మాటపట్టింపులు. శారీరక రుగ్మతలు. వృత్తులు, వ్యాపారాలు సామాన్యంగా ఉంటాయి.

ధనుస్సు: బంధువులతో స్వల్ప వివాదాలు. ఆకస్మిక ప్రయాణాలు. వృత్తి, వ్యాపారాలు నిరాశ కలిగిస్తాయి. వ్యయప్రయాసలు. ఆదాయం కంటే ఖర్చులు పెరుగుతాయి.

మకరం: ముఖ్య కార్యాలు విజయవంతంగా సాగుతాయి. సమాజంలో ప్రతిష్ఠ పెరుగుతుంది. కీలక నిర్ణయాలు. శుభవార్తలు. ఆకస్మిక ధనలబ్ధి. ఆస్తి లాభం. వృత్తులు, వ్యాపారాలు ఉత్సాహవంతంగా ఉంటాయి.

కుంభం: కుటుంబంలో చికాకులు. ధనవ్యయం. వృత్తి, వ్యాపారాలలో ఒత్తిడులు. ఆస్తి వివాదాలు. ఆధ్యాత్మిక చింతన. స్వల్ప శారీరక రుగ్మతలు. చేపట్టిన కార్యక్రమాలలో అవాంతరాలు.

మీనం: కార్యక్రమాలు అనుకున్న విధంగాసాగుతాయి. ఆకస్మిక ధనలాభం. ప్రయత్నాలు ఫలిస్తాయి. దేవాలయాలు సందర్శిస్తారు. వ్యాపార వృద్ధి. ఉద్యోగాలలో సమస్యల నుంచి విముక్తి.

Advertisement

Related News By Category

Related News By Tags

Advertisement
 
Advertisement

Photos

View all
photo 1

గ్రాండ్‌గా నిర్మాత కోన వెంకట్ బర్త్‌ డే వేడుకల్లో సినీతారల సందడి (ఫొటోలు)
photo 2

సింగర్ మంగ్లీ 'ఇషా' ట్రిప్ జ్ఞాపకాలు (ఫొటోలు)
photo 3

ఆ ఆనందమే ఇదంతా..: నటి (ఫోటోలు)
photo 4

ట్రెండింగ్‪‌లో రుక్మిణి వసంత్ (ఫొటోలు)
photo 5

చాన్నాళ్లకు హైదరాబాద్‌లో కాజల్ అగర్వాల్ సందడి (ఫొటోలు)

Video

View all
Jada Sravan Kumar Strong Counter to Atchannaidu Overaction In Assembly 1
Video_icon

ఎందుకు అంత ఆవేశం.. అసెంబ్లీలో అచ్చైన్నాయుడు ఓవరాక్షన్

Epstein Survivor Rina Oh Speaks Out and Demands Trump Evidence In Epstein Files 2
Video_icon

వాడు పెద్ద సైకో..నన్ను వాడుకున్నాడు.. ఎప్ స్టీన్ బాధితురాలు రీనా వీడియో
Jupudi Prabhakar Rao Slams Nara Lokesh on Cricket Match Expenses 3
Video_icon

Jupudi: ఎవడి డబ్బుతో క్రికెట్ మ్యాచ్ కు వెళ్ళావ్?
YSRCP Won Rolla MPP In Sri Sathya Sai District 4
Video_icon

TDP ఎన్ని కుట్రలు చేసినా ఎంపీపీని కైవసం చేసుకున్న YSRCP
Vijay Devarakonda & Rashmika Mandanna Net Worth 5
Video_icon

విజయ్, రష్మికల సంపాదన ఇద్దరి ఆస్తులు ఎన్ని కోట్లు అంటే..?
Advertisement
 