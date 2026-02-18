 ఈ రాశి వారికి స్థిరాస్తివృద్ధి.. వ్యవహారాలలో విజయం | Rasi Phalalu: Daily Horoscope On 18-02-2026 In Telugu | Sakshi
Today Horoscope In Telugu: ఈ రాశి వారికి స్థిరాస్తివృద్ధి.. వ్యవహారాలలో విజయం

Feb 18 2026 4:06 AM | Updated on Feb 18 2026 4:06 AM

Rasi Phalalu: Daily Horoscope On 18-02-2026 In Telugu

గ్రహం అనుగ్రహం: శ్రీ విశ్వావసు నామ సంవత్సరం, ఉత్తరాయణం, శిశిర ఋతువు ఫాల్గుణ మాసం, తిథి: శు.పాడ్యమి సా.5.31 వరకు, తదుపరి విదియ, నక్షత్రం: శతభిషం రా.10.07 వరకు, తదుపరి పూర్వాభాద్ర, వర్జ్యం: తె.4.29 నుండి 6.04 వరకు (తెల్లవారితే గురువారం), దుర్ముహూర్తం: çప.11.52 నుండి 12.36 వరకు, అమృత ఘడియలు: ప.2.44 నుండి 4.21 వరకు.

సూర్యోదయం : 6.29
సూర్యాస్తమయం :  5.58
రాహుకాలం : ప.12.00 నుండి 1.30 వరకు
యమగండం : ఉ.7.30 నుండి 9.00 వరకు 

మేషం... పనుల్లో విజయం. విద్యావకాశాలు పెరుగుతాయి. చిన్ననాటి మిత్రులతో ఉత్సాహంగా గడుపుతారు. ఆధ్యాత్మిక చింతన. దూరపు బంధువుల కలయిక. వ్యాపారాలు, ఉద్యోగాలలో ముందడుగు వేస్తారు.

వృషభం.... ఇంటర్వ్యూలు అందుతాయి. వ్యవహారాలలో విజయం. ఆహ్వానాలు, గ్రీటింగ్‌లు అందుతాయి. దూరపు బంధువుల కలయిక. స్థిరాస్తివృద్ధి. వ్యాపారాలు లాభసాటిగా సాగుతాయి. ఉద్యోగాలలో అనుకూలం.

మిథునం..... ప్రయాణాలు వాయిదా. శ్రమాధిక్యం. మిత్రులతో స్వల్ప వివాదాలు. కష్టమే తప్ప ఫలితం కనిపించదు. ఆర్థిక ఇబ్బందులు. విద్యార్థుల యత్నాలలో ఆటంకాలు. వృత్తి, వ్యాపారాలు మందగిస్తాయి.

కర్కాటకం.... కుటుంబంలో సమస్యలు. అనారోగ్యం. బంధువులతో తగాదాలు. ఆకస్మిక ప్రయాణాలు. మిత్రుల నుంచి కొన్ని ఇబ్బందులు. ధనవ్యయం. వ్యాపారాలు, ఉద్యోగాలలో ఒడిదుడుకులు.

సింహం..... పలుకుబడి పెరుగుతుంది. ఆశ్చర్యకరమైన విషయాలు తెలుస్తాయి. మిత్రులతో వివాదాలు సర్దుబాటు కాగలవు. ఆలోచనలు కలసివస్తాయి. వ్యాపారాలలో పురోగతి. ఉద్యోగాలలో కొత్త అవకాశాలు.

కన్య..... కొత్తపనులు చేపడతారు. ఆర్థిక పరిస్థితి మెరుగ్గా ఉంటుంది. సన్నిహితుల సాయం అందుతుంది. వివాదాలు పరిష్కరించుకుంటారు. వ్యాపారాలు లాభసాటిగా ఉంటాయి. ఉద్యోగాలలో ఇబ్బందులు తొలగుతాయి.

తుల..... వ్యవహారాలలో ఆటంకాలు. వృథా ఖర్చులు. బంధుమిత్రులతో కలహాలు. దూరప్రయాణాలు. ఆలయాలు సందర్శిస్తారు. ఆరోగ్యభంగం. వ్యాపారాలు, ఉద్యోగాలలో చికాకులు.

వృశ్చికం.... ఆర్థిక ఇబ్బందులు. రుణదాతల ఒత్తిడులు. శ్రమ పెరుగుతుంది. ఆలోచనలు స్థిరంగా ఉండవు. కుటుంబసభ్యుల నుంచి సమస్యలు. అనారోగ్యం. వ్యాపారాలు, ఉద్యోగాలలో గందరగోళం.

ధనుస్సు.... ఉత్సాహంగా పనులు పూర్తి చేస్తారు. ఆత్మీయుల ఆదరణ లభిస్తుంది. కొత్త వ్యక్తుల పరిచయం. శుభకార్యాలకు హాజరవుతారు. విందువినోదాలు. వ్యాపారాలు, ఉద్యోగాలలో మరింత చురుగ్గా వ్యవహరిస్తారు.

మకరం.... కొత్తగా రుణాలు చేస్తారు. ఆత్మీయులతో కలహాలు. ప్రయాణాలు వాయిదా వేస్తారు. అనారోగ్యం. కుటుంబంలో కొద్దిపాటి సమస్యలు. వ్యాపారాలు, ఉద్యోగాలలో గందరగోళ పరిస్థితి. దైవదర్శనాలు.

కుంభం... వ్యవహారాలు సాఫీగా సాగుతాయి. ఆప్తుల సలహాలు స్వీకరిస్తారు. చిరకాల మిత్రులను కలుసుకుంటారు. ఆధ్యాత్మిక కార్యక్రమాలలో పాల్గొంటారు. వ్యాపారవృద్ధి. ఉద్యోగాలలో చిక్కులు అధిగమిస్తారు.

మీనం.... సోదరులతో మాటపట్టింపులు. ఆధ్యాత్మిక కార్యక్రమాలపై దృష్టి సారిస్తారు. పనులు ముందుకు సాగవు. మానసిక అశాంతి. ఆకస్మిక ప్రయాణాలు. వ్యాపారాలు, ఉద్యోగాలలో చికాకులు.

