 ఈ రాశి వారికి ఆకస్మిక ధన, వస్తులాభాలు | Rasi Phalalu: Daily Horoscope On 17-02-2026 In Telugu | Sakshi
Sakshi News home page

Trending News:

Today Horoscope In Telugu: ఈ రాశి వారికి ఆకస్మిక ధన, వస్తులాభాలు

Feb 17 2026 4:06 AM | Updated on Feb 17 2026 4:06 AM

Rasi Phalalu: Daily Horoscope On 17-02-2026 In Telugu

గ్రహం అనుగ్రహం: శ్రీ విశ్వావసు నామ సంవత్సరం, ఉత్తరాయణం, శిశిర ఋతువు, మాఘ మాసం, తిథి: అమావాస్య సా.5.48 వరకు, తదుపరి ఫాల్గుణ శుద్ధ పాడ్యమి, నక్షత్రం: ధనిష్ఠ  రా.9.52 వరకు, తదుపరి శతభిషం,వర్జ్యం: తె.5.08 నుండి 6.46 వరకు (తెల్లవారితే బుధవారం), దుర్ముహూర్తం: ఉ.8.50 నుండి 9.35 వరకు, తదుపరి రా.10.56 నుండి 11.48 వరకు, అమృత ఘడియలు: ఉ.11.01 నుండి 12.40 వరకు.

సూర్యోదయం : 6.30
సూర్యాస్తమయం : 5.57
రాహుకాలం : ప.3.00 నుండి 4.30 వరకు
యమగండం : ఉ.9.00 నుండి 10.30 వరకు 

మేషం.... ఉత్సాహంగా కార్యక్రమాలు పూర్తి చేస్తారు. సంఘంలో గౌరవం. వస్తులాభాలు. వ్యాపారాలు విస్తరిస్తారు. ఉద్యోగులకు హోదాలు. కళాకారులకు ఒత్తిడులు తొలగుతాయి.

వృషభం.... ఆర్థిక విషయాలు నిరాశ కలిగిస్తాయి. శ్రమ పెరుగుతుంది. బంధువులతో తగాదాలు. వ్యాపారాలు, ఉద్యోగాలలో ఒత్తిడులు. పారిశ్రామికవర్గాల యత్నాలలో ఆటంకాలు.

మిథునం.... పనులు ముందుకు సాగవు. ఆలోచనలు నిలకడగా ఉండవు. అనారోగ్యం. కుటుంబసభ్యులతో విభేదాలు. వ్యాపారాలు, ఉద్యోగాలలో చికాకులు. అనుకోని ఖర్చులు.

కర్కాటకం.... కొత్త పనులకు శ్రీకారం. శుభవార్తలు. ఆకస్మిక ధన, వస్తులాభాలు. పలుకుబడి పెరుగుతుంది. వ్యాపారవృద్ధి. ఉద్యోగులకు ఇంక్రిమెంట్లు. రాజకీయవర్గాలకు ఉత్సాహవంతంగా ఉంటుంది.

సింహం.... చర్చలు ఫలిస్తాయి. ఇంటాబయటా అనుకూలం. కొత్త విషయాలు తెలుసుకుంటారు. వస్తులాభాలు. వ్యాపార, ఉద్యోగాలలో నూతనోత్సాహం. పరిచయాలు పెరుగుతాయి.

కన్య.... ఆర్థిక ఇబ్బందులు. దూరప్రయాణాలు. కుటుంబసమస్యలు. అనారోగ్యం. వ్యాపారాలు, ఉద్యోగాలలో ఒత్తిడులు పెరుగుతాయి. ఆస్తిలాభ సూచనలు. దేవాలయ దర్శనాలు.

తుల.. ముఖ్యమైన పనులు వాయిదా వేస్తారు. నిర్ణయాలలో మార్పులు. దైవదర్శనాలు. బంధువులతో విభేదాలు. వ్యాపార, ఉద్యోగాలలో చికాకులు. స్వల్ప ఆరోగ్యసమస్యలు.

వృశ్చికం.... కొత్త కార్యక్రమాలకు శ్రీకారం. సంఘంలో ఆదరణ. వాహనయోగం. కొన్ని వివాదాలు పరిష్కారం. వృత్తి, వ్యాపారాలు ఉత్సాహంగా సాగుతాయి. చిన్ననాటి విషయాలను గుర్తుకు తెచ్చుకుంటారు.

ధనుస్సు.... పనుల్లో జాప్యం. ఆర్థిక పరిస్థితి నిరాశ కలిగిస్తుంది. శ్రమాధిక్యం. ఆరోగ్యభంగం. వ్యాపారాలు నిరుత్సాహం. ఉద్యోగులకు బదిలీలు. విద్యార్థులకు ఒత్తిడులు.

మకరం..... శుభవార్తలు. ఆర్థికాభివృద్ధి. పనుల్లో విజయం. భూలాభాలు. చిన్ననాటి మిత్రుల కలయిక. వ్యాపారాలు, ఉద్యోగాలలో ఉత్సాహవంతంగా ఉంటుంది. కళాకారులకు శుభవార్తలు.

కుంభం..... వ్యయప్రయాసలు. బంధుమిత్రులతో తగాదాలు. ఆర్థిక లావాదేవీలు మందగిస్తాయి. ఆకస్మిక ప్రయాణాలు. వ్యాపారాలు, ఉద్యోగాలలో గందరగోళం. కొన్ని అంచనాలలో పొరపాట్లు.

మీనం.... శుభవార్తలు. ఆకస్మిక ధనలాభం. ప్రముఖులతో పరిచయాలు. వివాదాల పరిష్కారం. వ్యాపారాలు లాభిస్తాయి. ఉద్యోగులకు ఉన్నతహోదాలు. కళాకారులు, విద్యార్థులకు శ్రమ ఫలిస్తుంది.

Advertisement

Related News By Category

Related News By Tags

Advertisement
 
Advertisement

Photos

View all
photo 1

ఇండియా AI ఇంపాక్ట్ సమ్మిట్ 2026 (ఫోటోలు)
photo 2

‘హే భగవాన్’ మూవీ హీరోయిన్ శివానీ నగరం (ఫొటోలు)
photo 3

'పెద్ది' సెట్‌లో బుచ్చిబాబు బర్త్ డే సెలబ్రేషన్ (ఫొటోలు)
photo 4

భార‌త్ vs పాకిస్తాన్‌ మ్యాచ్‌ సూపర్ హీరో ఇషాన్ కిషన్‌ స్పెషల్ (ఫొటోలు)
photo 5

శని దోష నివారణకు ప్రసిద్ధి చెందిన పుణ్యక్షేత్రం..12.5 అడుగుల ఎత్తైన శనిదేవుడి విగ్రహం (ఫొటోలు)

Video

View all
Jada Sravan Kumar Reaction On Chandrababu Budget 2026 27 1
Video_icon

మీ ముగ్గురి నోరు యాసిడ్ తో కడిగినా ఆ కంపు పోదు... బడ్జెట్ పై జడ శ్రవణ్ సెటైర్లు
TDP and BJP Leaders Angry Over Nagababu Behavior 2
Video_icon

నీ పని నువ్వు చూసుకో నాగబాబు తీరుపై టీడీపీ, బీజేపీ నేతల ఆగ్రహం
Mystery Behind Boggula Srinivas Incident 3
Video_icon

చంపేసి కారులో పెట్టి..? ప్రమాదం వెనుక మిస్టరీ
Jada Sravan Kumar Reveals SENSATIONAL Facts About Chandrababu Heritage Ghee Scam 4
Video_icon

లైవ్ లో హెరిటేజ్ నెయ్యిని చూపిస్తూ.. చంద్రబాబు బండారం మొత్తం బట్టబయలు
Court Sentenced Death to Hampi Rape And Murder Case Convicts 5
Video_icon

ఇజ్రాయెల్‌ మహిళపై అత్యాచారం.. ముగ్గురు దోషులకు మరణశిక్ష విధించిన కోర్టు
Advertisement
 