 కెరీర్‌ నిడివి 12 రోజులే.. అయితేనేం చరిత్రలో నిలిచిపోయాడు..! | How Anthony Stuart Made History In A 12 Day Long International Career With An ODI Hat-Trick, Video Went Viral | Sakshi
Sakshi News home page

Trending News:

కెరీర్‌ నిడివి 12 రోజులే.. అయితేనేం చరిత్రలో నిలిచిపోయాడు..!

Jan 4 2026 3:32 PM | Updated on Jan 4 2026 3:58 PM

How Anthony Stuart made history in a 12 day long international career

క్రికెట్‌ చరిత్రలో మనకు తెలీని చాలా విషయాలు దాగి ఉన్నాయి. అందులో ఒకదాన్ని మీ ముందుకు తీసుకొచ్చాము. అది 1997. ఆస్ట్రేలియాలోని న్యూ సౌత్‌ వేల్స్‌కు చెందిన కుడి చేతి వాటం మీడియం పేసర్‌ ఆంధొని స్టువర్ట్‌ అంతర్జాతీయ వన్డే అరంగేట్రం చేసిన రోజు.

ఈ బౌలర్‌ అంతర్జాతీయ కెరీర్‌ నిడివి కేవలం​ 12 రోజులు మాత్రమే. అయితేనేం, చరిత్రలో తనకంటూ ఓ ప్రత్యేక స్థానాన్ని ఏర్పాటు చేసుకున్నాడు. ఆంధొని తన స్వల్ప కెరీర్‌లో ఆడిన 3 వన్డేల్లోనే చారిత్రక ప్రదర్శనలు చేశాడు. అందులో ఒ‍కటి తన మూడో మ్యాచ్‌లో పాకిస్తాన్‌పై హ్యాట్రిక్‌ నమోదు చేయడం​.

మెల్‌బోర్న్‌లో జరిగిన ఆ మ్యాచ్‌లో ఆంథొని హ్యాట్రిక్‌ (ఇజాజ్ అహ్మద్, మొహమ్మద్ వసీమ్, మొయిన్ ఖాన్) సహా 5 వికెట్ల ప్రదర్శన (5/26) నమోదు చేయడంతో పాటు రెండు క్యాచ్‌లు (ఇంజమామ్-ఉల్-హక్, షాహిద్ ఆఫ్రిది) కూడా పట్టుకొని ప్లేయర్‌ ఆఫ్‌ ద మ్యాచ్‌ అవార్డు అందుకున్నాడు. తద్వారా నాటికి ఆస్ట్రేలియా వన్డే క్రికెట్‌ చరిత్రలో రెండో హ్యాట్రిక్‌ నమోదు చేసిన ఆటగాడిగా నిలిచాడు.

ఇక్కడ విశేషమేమింటంటే.. హ్యాట్రిక్‌ సహా ఐదు వికెట్ల ప్రదర్శన నమోదు చేసి ప్లేయర్‌ ఆఫ్‌ ద మ్యాచ్‌ అవార్డు అందుకున్న మ్యాచే ఆంథొనికి కెరీర్‌లో చివరిది. సంచలన ప్రదర్శన నమోదు చేసిన తర్వాత అతడు ఒక్క మ్యాచ్‌ కూడా ఆడలేకపోయాడు. తొలుత గాయం, ఆతర్వాత పేలవ ఫామ్‌ కారణంగా ఒక్క అవకాశం కూడా రాలేదు.

ఏడాది కాలంలోనే జాతీయ జట్టు సహా దేశవాలీ జట్టు నుంచి కూడా కనుమరుగైపోయాడు. అవకాశాల కోసం ఎదురుచూసీ, చూసీ చివరికి 2000 సంవత్సరంలో రిటైర్మెంట్‌ ప్రకటించాడు. ఆటగాడిగా కెరీర్‌ ముగిసాక ఆంధొని న్యూజిలాండ్‌లో కోచింగ్‌ కెరీర్‌ను ప్రారంభించాడు. 

ఆతర్వాత స్వదేశంలోనూ కోచింగ్‌ బాధ్యతలు చేపట్టాడు. ప్రస్తుతం 56వ పడిలో ఉన్న ఆంథొని తన దేశవాలీ జట్టు న్యూ సౌత్‌వేల్స్‌కే కోచింగ్‌ డెవలప్‌మెంట్‌ మేనేజర్‌గా పని చేస్తున్నాడు. 12 రోజుల్లోనే అంతర్జాతీయ కెరీర్‌ ముగిసినా, హ్యాట్రిక్‌ కారణంగా ఆంథొని చరిత్రలో నిలిచిపోయాడు. 

సంచలన ప్రదర్శన తర్వాత అతనికి మరో అవకాశం రాకపోవడం మరో విశేషం. చరిత్రలో ఇలాంటి ఎన్నో విశేషాలు ప్రస్తుత తరం క్రికెట్‌ అభిమానులకు తెలీవు.  

 

 

Advertisement

Related News By Category

Related News By Tags

Advertisement
 
Advertisement

Photos

View all
photo 1

తిరుమల శ్రీవారిని దర్శించుకున్న డైరెక్టర్ అనిల్ రావిపూడి (ఫొటోలు)
photo 2

ప్రియుడితో ఎంగేజ్‌మెంట్‌ చేసుకున్న ఆదిపురుష్ హీరోయిన్ సిస్టర్‌ (ఫొటోలు)
photo 3

2025 ఏడాది మధుర క్షణాలను షేర్‌ చేసిన సూర్యకుమార్‌ సతీమణి (ఫోటోలు)
photo 4

కూతురితో కలిసి పోర్చుగల్ ట్రిప్ వేసిన ప్రణీత (ఫొటోలు)
photo 5

జెట్లీ మూవీ టీజర్‌ లాంఛ్ ఈవెంట్‌ (ఫొటోలు)

Video

View all
Big Update On Upcoming Telugu Movies In 2026 1
Video_icon

2026..! రచ్చ లేపే సినిమాలు ఇవే..!
Ganja Batch Hulchul In Minister Kollu Ravindra Constituency 2
Video_icon

మంత్రి కొల్లు రవీంద్ర ఇలాకాలో గంజాయి బ్యాచ్ వీరంగం
Who Is Stopping India From Becoming A Superpower 3
Video_icon

రాజ్యాంగం అదృశ్యం కానుందా..? అసలు దేశంలో ఏం జరుగుతుంది..!
Jogulamba Gadwal CI Tanguturi Srinu Comments About Murder Cases 4
Video_icon

గొంతులో మందు పోసి పిసికి కిరాతకంగా.. గద్వాల్ హత్య కేసులో బిగ్ ట్విస్ట్
Drunken Man Hulchul With Snake In Hyderabad Video Goes Viral 5
Video_icon

చేతిలో పాముతో తాగుబోతు హుల్చుల్
Advertisement
 