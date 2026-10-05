వెస్టిండీస్పై వన్డే సిరీస్ను 2-1 తేడాతో సొంతం చేసుకున్న టీమిండియా రేపటి నుంచి ఐదు మ్యాచ్ల టీ20 సిరీస్ ఆడనుంది. కాగా తొలి టీ20 మ్యాచ్కు లక్నోలోని ఎక్నా క్రికెట్ స్టేడియం వేదిక కానుంది. సొంతగడ్డపై టీ20 సిరీస్ ఆడుతుండడంతో టీమిండియా ఫెవరెట్గా కనిపిస్తున్నప్పటికీ, వెస్టిండీస్ను తక్కువ అంచనా వేయలేం. రెండుసార్లు టీ20 చాంపియన్స్ అయిన వెస్టిండీస్ టీ20 క్రికెట్లో బలమైన జట్టుగా పరిగణించవచ్చు.
బౌలింగ్ పెద్దన్నగా అర్ష్దీప్
తుది జట్టులో ఒకటి రెండు మార్పులు మినహా ఆసియా గేమ్స్కు ఆడిన జట్టే దాదాపు విండీస్తో బరిలోకి దిగనుంది. అయితే ఆసియా గేమ్స్లో టీమిండియా బౌలింగ్ దళానికి నాయకత్వం వహించిన జస్ప్రీత్ బుమ్రాకు విండీస్తో సిరీస్కు విశ్రాంతినిచ్చారు. దీంతో ఆసియా గేమ్స్తో పాటు జపాన్తో మ్యాచ్కు దూరమైన అర్ష్దీప్ సింగ్ సిరీస్కు ఫ్రంట్లైన్ బౌలర్గా వ్యవహరించనున్నాడు.
రవి బిష్ణోయ్పై వేటు
అతడికి ప్రిన్స్ యాదవ్ లేదా మయాంక్ యాదవ్లలో ఒకరు బాధ్యత పంచుకోనున్నారు. ఇక విండీస్తో వన్డే సిరీస్లో ఆడిన కుల్దీప్ ఆసియా గేమ్స్లో పాల్గొనలేదు. కానీ విండీస్తో టీ20 సిరీస్కు ఎంపికైన కుల్దీప్ ఆడడం ఖాయం కావడంతో ఆసియా గేమ్స్లో విఫలమైన రవి బిష్ణోయ్పై వేట పడనుంది. ఇక ఆల్రౌండర్లుగా శివమ్ దూబే, అక్షర్ పటేల్, నమన్ ధీర్ కొనసాగే అవకాశముంది. దీంతో నితీశ్కుమార్ రెడ్డి బెంచ్కే పరిమితం కానున్నాడు.
బ్యాటింగ్ విభాగానికి వస్తే అభిషేక్ శర్మ, సంజూ శాంసన్ మరోసారి ఓపెనర్లుగా వచ్చే అవకాశముంది. ఆసియా గేమ్స్లో పేలవ ప్రదర్శన కనబరిచినప్పటికీ సంజూ శాంసన్కు మరో అవకాశం దక్కనుంది. వైభవ్ సూర్యవంశీ ఆడుతాడని ప్రచారం జరిగినప్పటికీ, తాజాగా గంభీర్ వ్యాఖ్యలతో అతడు బెంచ్కు పరిమితమయ్యే అవకాశముంది. ఇక వన్డౌన్లో ఇషాన్ కిషన్, కెప్టెన్ శ్రేయస్, వైస్ కెప్టెన్ తిలక్ వర్మ నాలుగు, ఐదు స్థానాల్లో బ్యాటింగ్కు రానున్నారు. ఆల్రౌండర్ శివమ్ దూబే ఆరో స్థానంలో ఆడనున్నాడు.
గంభీర్ వ్యాఖ్యలు వైరల్..
విండీస్తో తొలి టీ20కి ముందు భారత హెడ్కోచ్ గౌతమ్ గంభీర్ వైభవ్ సూర్యవంశీని ఆడించడంపై స్పందించాడు. 'వైభవ్ సూర్యవంశీకి అవకాశం కల్పించడం కష్టమవుతోంది. అతను ఫామ్లో ఉన్న మాట వాస్తవమే. కానీ, జట్టులోకి ఎందుకు తీసుకోవడం లేదనేది అతనికి అర్థమయ్యేలా చెప్పాను. కొన్నిసార్లు అత్యుత్తమ ప్రదర్శన చేసే ఆటగాడైనా సరే.. అవకాశాల కోసం ఎదురు చూడాల్సి వస్తుంది.
ఒకవేళ వైభవ్ను ఆడిస్తే.. అభిషేక్, సంజూ శాంసన్లలో ఎవర్ని తప్పించాలనేది కష్టమవుతుంది. గత కొంతకాలంగా మెరుగ్గా రాణిస్తున్న ఈ కాంబినేషన్ను ఉన్నట్టుండి మార్చలేం. రెండు, మూడు వైఫల్యాలకే .. సీనియర్ ఆటగాళ్లను పక్కనపెట్టి కుర్రాళ్లను ఆడించడం సరికాదు. పాపులర్ అయ్యే నిర్ణయాలు తీసుకోవడం సరైన నిర్ణయమే. కానీ సరైన నిర్ణయం తీసుకోవడం చాలా కష్టమైన పని. సంజూ-అభిషేక్ జోడీని కొనసాగించి మేం మంచి నిర్ణయమే తీసుకున్నామని అనిపిస్తోంది.'అని గంభీర్ చెప్పుకొచ్చాడు.
తొలి టీ20 భారత తుది జట్టు అంచనా:
అభిషేక్ శర్మ, సంజూ శాంసన్, ఇషాన్ కిషన్, శ్రేయస్ అయ్యర్, శివమ్ దూబే, తిలక్ వర్మ, అక్షర్ పటేల్, నమన్ ధీర్, కుల్దీప్ యాదవ్, అర్ష్దీప్ సింగ్, ప్రిన్స్ యాదవ్/మయాంక్ యాదవ్
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