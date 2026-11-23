source: X
వెల్లింగ్టన్ వేదికగా న్యూజిలాండ్తో జరిగిన తొలి టెస్ట్ మ్యాచ్లో టీమిండియా రికార్డు స్కోర్ సాధించిన విషయం తెలిసిందే. ఈ మ్యాచ్లో తొలి ఇన్నింగ్స్లో భారత్ ఏకంగా 720 పరుగులు (9 వికెట్ల నష్టానికి) చేసి ఇన్నింగ్స్ను డిక్లేర్ చేసింది. ఈ క్రమంలో టెస్ట్ల్లో తమ అత్యధిక ఇన్నింగ్స్ స్కోర్ను నమోదు చేయడంతో పాటు న్యూజిలాండ్ గడ్డపై ఓ టెస్ట్ ఇన్నింగ్స్లో అత్యధిక స్కోరు సాధించిన జట్టుగా రికార్డు నెలకొల్పింది.
ఈ నేపథ్యంలో వివిధ దేశాల్లో ఓ టెస్ట్ ఇన్నింగ్స్లో నమోదైన అత్యధిక స్కోర్ల వివరాలను వరుస క్రమంలో చూద్దాం.
శ్రీలంకలో - 952/6 డిక్లేర్డ్
టెస్ట్ క్రికెట్ చరిత్రలోనే అత్యధిక ఇన్నింగ్స్ స్కోరు శ్రీలంక పేరిట ఉంది. 1997 ఆగస్టులో భారత్తో కొలంబోలో జరిగిన తొలి టెస్టులో ఆ జట్టు 271 ఓవర్లు ఆడి 952/6 స్కోరు వద్ద ఇన్నింగ్స్ను డిక్లేర్ చేసింది. సనత్ జయసూర్య 578 బంతుల్లో 340 పరుగులతో అద్భుత ఇన్నింగ్స్ ఆడగా.. రోషన్ మహానామ 225 పరుగులు చేశాడు. ఈ మ్యాచ్ డ్రాగా ముగిసింది.
ఇంగ్లండ్లో - 903/7 డిక్లేర్డ్
1938 ఆగస్టులో జరిగిన యాషెస్ సిరీస్ ఐదో టెస్టులో ఆస్ట్రేలియాపై ఇంగ్లండ్ 903/7 స్కోరు వద్ద ఇన్నింగ్స్ను డిక్లేర్ చేసింది. లియోనార్డ్ హటన్ 847 బంతుల్లో 364 పరుగులు చేసి అప్పట్లో టెస్టుల్లో అత్యధిక వ్యక్తిగత స్కోరు రికార్డు నెలకొల్పాడు. మారిస్ లేలాండ్ 187 పరుగులు చేయగా.. జో హార్డ్స్టాఫ్ 169 పరుగులతో నాటౌట్గా నిలిచాడు. ఈ మ్యాచ్లో ఇంగ్లండ్ ఇన్నింగ్స్ 579 పరుగుల భారీ తేడాతో గెలిచింది.
వెస్టిండీస్లో - 849 పరుగులు
1930 ఏప్రిల్లో సబీనా పార్క్లో జరిగిన నాలుగో టెస్టులో ఇంగ్లండ్ 849 పరుగులు చేసింది. ఆండీ శాండ్హమ్ 640 బంతుల్లో 325 పరుగులతో అద్భుతంగా రాణించాడు. లెస్ అమెస్ 149, జార్జ్ గన్ 85 పరుగులు చేశారు. ఈ టైమ్లెస్ టెస్టు డ్రాగా ముగిసింది.
పాకిస్తాన్లో - 823/7 డిక్లేర్డ్
2024 అక్టోబర్లో ముల్తాన్లో జరిగిన తొలి టెస్టులో పాకిస్తాన్పై ఇంగ్లండ్ 823/7 స్కోరు వద్ద డిక్లేర్ చేసింది. హ్యారీ బ్రూక్ 322 బంతుల్లో 317 పరుగులతో విధ్వంసకర ఇన్నింగ్స్ ఆడగా.. జో రూట్ 262 పరుగులు చేశాడు. వీరిద్దరూ నాలుగో వికెట్కు 454 పరుగుల భాగస్వామ్యం నెలకొల్పారు. ఈ మ్యాచ్లో ఇంగ్లండ్ ఇన్నింగ్స్ 47 పరుగుల తేడాతో విజయం సాధించింది.
భారత్లో - 760/7 డిక్లేర్డ్
2009 నవంబర్లో అహ్మదాబాద్లో జరిగిన తొలి టెస్టులో శ్రీలంక 760/7 స్కోరు వద్ద ఇన్నింగ్స్ను డిక్లేర్ చేసింది. మహేల జయవర్ధనే 435 బంతుల్లో 275 పరుగులతో టాప్ స్కోరర్గా నిలిచాడు. తిలకరత్నే దిల్షాన్ 112, ప్రసన్న జయవర్ధనే 154 పరుగులు చేశారు. భారత్ కూడా ధీటుగా ఆడటంతో మ్యాచ్ డ్రాగా ముగిసింది.
ఆస్ట్రేలియాలో - 735/6 డిక్లేర్డ్
2003 అక్టోబర్లో జింబాబ్వేతో పెర్త్లో జరిగిన తొలి టెస్టులో ఆస్ట్రేలియా 735/6 స్కోరు వద్ద డిక్లేర్ చేసింది. మాథ్యూ హేడెన్ 437 బంతుల్లో 380 పరుగులతో చెలరేగాడు. అతడి ఇన్నింగ్స్లో 38 ఫోర్లు, 11 సిక్సర్లు ఉన్నాయి. ఆడమ్ గిల్క్రిస్ట్ 113 పరుగులతో నాటౌట్గా నిలిచాడు. ఆస్ట్రేలియా ఇన్నింగ్స్ 175 పరుగుల తేడాతో గెలిచింది.
బంగ్లాదేశ్లో - 730/6 డిక్లేర్డ్
2014 జనవరిలో మీర్పూర్లో జరిగిన తొలి టెస్టులో శ్రీలంక 730/6 స్కోరు వద్ద డిక్లేర్ చేసింది. మహేల జయవర్ధనే 272 బంతుల్లో అజేయంగా 203 పరుగులు చేశాడు. కౌశల్ సిల్వ 139, కిథురువన్ వితానగే 103 పరుగులతో నాటౌట్గా నిలిచారు. ఈ మ్యాచ్లో శ్రీలంక ఇన్నింగ్స్ 248 పరుగుల భారీ తేడాతో విజయం సాధించింది.
న్యూజిలాండ్లో - 720/9 డిక్లేర్డ్
2026లో న్యూజిలాండ్తో జరిగిన తొలి టెస్టులో భారత్ 720/9 స్కోరు వద్ద ఇన్నింగ్స్ను డిక్లేర్ చేసింది. కేఎల్ రాహుల్ 136, రిషభ్ పంత్ 128 పరుగులతో రాణించారు. ఈ స్కోరుతో న్యూజిలాండ్ గడ్డపై ఓ టెస్టు ఇన్నింగ్స్లో అత్యధిక పరుగులు చేసిన జట్టుగా నిలిచింది. అంతే కాకుండా న్యూజిలాండ్పై టెస్టుల్లో అత్యధిక స్కోరు రికార్డును కూడా బద్దలుకొట్టింది. ఈ రికార్డు వెస్టిండీస్ (660/5 డిక్లేర్డ్) పేరిట ఉండేది.
జింబాబ్వేలో - 713/3 డిక్లేర్డ్
2004 మేలో బులవాయోలో జరిగిన రెండో టెస్టులో శ్రీలంక 713/3 స్కోరు వద్ద ఇన్నింగ్స్ను డిక్లేర్ చేసింది. కుమార సంగక్కర 365 బంతుల్లో 270 పరుగులు చేయగా.. మార్వన్ అటపట్టు 249 పరుగులు సాధించాడు. ఈ మ్యాచ్లో శ్రీలంక ఇన్నింగ్స్ 254 పరుగుల తేడాతో ఘన విజయం సాధించింది.
యూఏఈలో - 690 పరుగులు
2014 నవంబర్లో షార్జాలో పాకిస్తాన్తో జరిగిన మూడో టెస్టులో న్యూజిలాండ్ 690 పరుగులు చేసింది. బ్రెండన్ మెకల్లమ్ 202 పరుగులతో చెలరేగగా.. కేన్ విలియమ్సన్ 192 పరుగులు చేసి డబుల్ సెంచరీని మిస్ చేసుకున్నాడు. ఈ మ్యాచ్లో న్యూజిలాండ్ ఇన్నింగ్స్ 80 పరుగుల తేడాతో గెలిచి మూడు టెస్టుల సిరీస్ను 1-1తో సమం చేసింది.
సౌతాఫ్రికాలో - 658/9 డిక్లేర్డ్
2003 డిసెంబర్లో డర్బన్లో జరిగిన రెండో టెస్టులో వెస్టిండీస్పై సౌతాఫ్రికా 658/9 స్కోరు వద్ద డిక్లేర్ చేసింది. జాక్వెస్ కలిస్ 177, హెర్షెల్ గిబ్స్ 142, గ్యారీ కిర్స్టన్ 137 పరుగులతో రాణించారు. వర్షం, సమయం పరిమితుల కారణంగా ఈ మ్యాచ్ డ్రాగా ముగిసింది.
ఐర్లాండ్లో - 490/8 డిక్లేర్డ్
2026లో బెల్ఫాస్ట్లో ఐర్లాండ్తో జరిగిన ఏకైక టెస్టులో న్యూజిలాండ్ 490/8 స్కోరు వద్ద డిక్లేర్ చేసింది. టామ్ బ్లండెల్ 292 బంతుల్లో 186 పరుగులు చేయగా.. రచిన్ రవీంద్ర 121, డీన్ ఫాక్స్క్రాఫ్ట్ 98 పరుగులు సాధించారు. ఈ మ్యాచ్లో న్యూజిలాండ్ ఇన్నింగ్స్ 79 పరుగుల తేడాతో విజయం సాధించింది.
ఇదీ చదవండి: ఫామ్లోకి భువీ.. వరుసగా రెండుసార్లు..!