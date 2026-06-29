సౌతాఫ్రికా హృదయం ముక్కలు

ఫిఫా ప్రపంచకప్-2026 టోర్నీలో సౌతాఫ్రికా ప్రయాణం ముగిసిపోయింది. రౌండ్ 32లో భాగంగా ఉత్కంఠభరితంగా సాగిన మ్యాచ్లో కెనడాను సౌతాఫ్రికా నిలువరించలేకపోయింది. ఫలితంగా కెనడా చేతిలో 1-0తో ఓటమి పాలైంది.
ఈ క్రమంలో కెనడా రౌండ్ 16కు దూసుకువెళ్లగా.. సౌతాఫ్రికా టోర్నీ నుంచి నిష్క్రమించింది. లాస్ ఏంజెలెస్ వేదికగా జరిగిన మ్యాచ్లో ఇంజూరీ టైమ్లో కెనడా మిడ్ఫీల్డర్ స్టీఫెన్ ఉస్తాకియో అద్భుత రీతిలో గోల్ కొట్టాడు. దీంతో కెనడా 1-0తో విజయం సాధించగా.. సౌతాఫ్రికా హృదయం ముక్కలైంది.
తొలిసారి..
ఇక కెనడా రౌండ్ 16 మ్యాచ్లో భాగంగా నెదర్లాండ్స్ లేదంటే మోరాకోతో తలపడనుంది. కాగా ఆతిథ్య దేశమైన కెనడా గ్రూప్ దశలో అంతగా ఆకట్టుకోలేకపోయింది. గ్రూప్-బిలో భాగంగా బోస్నియాతో మ్యాచ్ను 1-1తో డ్రా చేసుకున్న కెనడా.. ఖతార్పై 6-0తో విజయం సాధించింది. అయితే, ఆఖరి మ్యాచ్లో భాగంగా స్విట్జర్లాండ్ చేతిలో 2-1తో ఓడిపోయింది.
అయితే, బోస్నియా, ఖతార్ పేలవ ప్రదర్శన కారణంగా గ్రూప్-బిలో రెండో స్థానంలో నిలిచిన కెనడా.. నాకౌట్కు అర్హత సాధించింది. ఇక నాకౌట్ మ్యాచ్లో సౌతాఫ్రికాను ఎలిమినేట్ చేసి మరో ముందడుగు వేసింది. కాగా కెనడా నాకౌట్ మ్యాచ్లో విజయం సాధించడం ఇదే తొలిసారి కావడం విశేషం.