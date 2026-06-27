 శతక్కొట్టిన డకెట్‌.. కివీస్‌కు ధీటుగా బదులిస్తున్న ఇంగ్లండ్‌ | Duckett and Stokes haul England back into third Test | Sakshi
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శతక్కొట్టిన డకెట్‌.. కివీస్‌కు ధీటుగా బదులిస్తున్న ఇంగ్లండ్‌

Jun 27 2026 12:47 PM | Updated on Jun 27 2026 12:59 PM

Duckett and Stokes haul England back into third Test

నాటింగ్హమ్‌లో జరుగుతున్న నిర్ణయాత్మక మూడో టెస్టులో ఇంగ్లండ్‌ అద్భుతంగా పుంజుకుంది. తొలి రోజు 317/0తో బలంగా కనిపించిన న్యూజిలాండ్‌ను రెండో రోజు ఇంగ్లండ్‌ బౌలర్లు అనూహ్యంగా పుంజుకొని 438 పరుగులకు ఆలౌట్‌ చేశారు. 

అనంతరం బ్యాటింగ్‌లోనూ దూకుడు చూపిన ఇంగ్లండ్‌ రెండో రోజు ఆట ముగిసే సమయానికి 2 వికెట్ల నష్టానికి 223 పరుగులు చేసింది. కివీస్‌ తొలి ఇన్నింగ్స్‌ స్కోర్‌కు ఇంకా 215 పరుగులు వెనుకబడి ఉంది.

స్టోక్స్‌ అద్భుత స్పెల్‌
రెండో రోజు తొలి సెషన్‌లో వికెట్‌ కోసం ఇబ్బంది పడిన ఇంగ్లండ్‌కు కెప్టెన్‌ బెన్‌ స్టోక్స్‌ బ్రేక్‌ ఇచ్చాడు. ఎనిమిది ఓవర్లలో మూడు కీలక వికెట్లు తీసి మ్యాచ్‌ను మలుపుతిప్పాడు. మొత్తంగా 4 వికెట్లతో మెరిశాడు. మిగతా బౌలర్లలో షోయబ్‌ బషీర్‌, జోఫ్రా ఆర్చర్ తలో రెండు.. రూట్‌, అట్కిన్సన్‌ చెరో వికెట్‌ తీశారు. 361/4 స్కోర్‌ వద్ద రెండో రోజు ఆట ప్రారంభించిన కివీస్‌ చివరి ఆరు వికెట్లను కేవలం 77 పరుగుల వ్యవధిలో కోల్పోయింది.

డకెట్‌ దూకుడు
అతి భారీ స్కోర్‌ చేయకుండా న్యూజిలాండ్‌ను కట్టడి చేసిన ఆనందంలో ఉన్న ఇంగ్లండ్‌కు ఆరంభంలోనే ఎదురుదెబ్బ తగిలింది. ఓపెనర్‌ ఎమిలియో గే డకౌట్‌గా వెనుదిరిగాడు. ఈ దశలో బెన్‌ డకెట్‌, జేకబ్‌ బేతెల్‌ ఇన్నింగ్స్‌ను చక్కదిద్దారు. డకెట్‌ 113 పరుగులతో అద్భుత సెంచరీ సాధించగా, బేతెల్‌ 74 పరుగులతో అజేయంగా నిలిచాడు. వీరిద్దరూ రెండో వికెట్‌కు 179 పరుగుల భాగస్వామ్యం నెలకొల్పి ఇంగ్లండ్‌ను పటిష్ట స్థితిలో నిలిపారు. బేతెల్‌కు జతగా జో రూట్‌ 21 పరుగులతో క్రీజులో ఉన్నాడు.

డకెట్‌కు ఊరటనిచ్చిన సెంచరీ
గత 14 టెస్టు ఇన్నింగ్స్‌లుగా అర్ధసెంచరీ కూడా చేయలేకపోయిన డకెట్‌కు ఈ శతకం ఎంతో ప్రత్యేకం. గతేడాది జూన్‌ తర్వాత ఇదే అతని తొలి టెస్టు సెంచరీ. కేవలం 88 బంతుల్లోనే శతకం పూర్తి చేసిన డకెట్‌కు ఇది టెస్టుల్లో సంయుక్తంగా అత్యంత వేగవంతమైన సెంచరీ కూడా.

స్కోర్‌ వివరాలు..
న్యూజిలాండ్‌ తొలి ఇన్నింగ్స్‌: 438 ఆలౌట్‌ (డెవాన్‌ కాన్వే 157, టామ్‌ లాథమ్‌ 151)
ఇంగ్లండ్‌ తొలి ఇన్నింగ్స్‌: 223/2 (బెన్‌ డకెట్‌ 113, జాకబ్‌ బెతెల్‌ 74*, జో రూట్‌ 21*)
ఇంగ్లండ్‌ ఇంకా 215 పరుగులు వెనుకబడి ఉంది.

కాగా, 3 మ్యాచ్‌ల ఈ సిరీస్‌లో ఇంగ్లండ్‌ తొలి టెస్ట్‌ గెలవగా.. న్యూజిలాండ్‌ రెండో టెస్ట్‌ గెలిచింది. ఈ మ్యాచ్‌ గెలిచిన జట్టు సిరీస్‌ కైవసం​ చేసుకుంటుంది.
 

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