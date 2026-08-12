 136 ఏళ్ల రికార్డు బద్దలు కొట్టిన ఫ్లింటాఫ్‌ తనయుడు | Andrew Flintoff Son Rocky Breaks 136 Year Old Cricket Record | Sakshi
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136 ఏళ్ల రికార్డు బద్దలు కొట్టిన ఫ్లింటాఫ్‌ తనయుడు

Aug 12 2026 6:37 PM | Updated on Aug 12 2026 6:46 PM

Andrew Flintoff Son Rocky Breaks 136 Year Old Cricket Record

ఇంగ్లండ్ మాజీ ఆల్‌రౌండర్ ఆండ్రూ ఫ్లింటాఫ్ తనయుడు రాకీ ఫ్లింటాఫ్ క్రికెట్ ప్రపంచంలో తనకంటూ ప్రత్యేక గుర్తింపు తెచ్చుకుంటున్నాడు. కేవలం 18 ఏళ్ల వయసులోనే అద్భుతమైన ఇన్నింగ్స్ ఆడిన రాకీ.. ఏకంగా 136 ఏళ్లుగా చెక్కుచెదరకుండా ఉన్న రికార్డును బద్దలు కొట్టాడు.

లాంకాషైర్ తరఫున ఇంగ్లండ్ దేశవాళీ వన్డే కప్‌లో ఆడుతున్న రాకీ.. సోమర్సెట్‌తో జరిగిన మ్యాచ్‌లో కేవలం 65 బంతుల్లోనే సెంచరీ బాదాడు.

136 ఏళ్ల రికార్డు బద్దలు
ఈ మ్యాచ్‌లో తొలుత బ్యాటింగ్ చేసిన లాంకాషైర్‌కు ఓపెనర్లు 83 పరుగుల భాగస్వామ్యంతో మంచి ఆరంభాన్ని ఇచ్చారు.

ఐదో స్థానంలో బ్యాటింగ్‌కు వచ్చిన రాకీ ఫ్లింటాఫ్ మ్యాచ్ స్వరూపాన్నే మార్చేశాడు. సోమర్సెట్ బౌలర్లపై బౌండరీలతో విరుచుకుపడ్డాడు. ఈ క్రమంలో కేవలం 65 బంతుల్లోనే సెంచరీ పూర్తి చేశాడు. తద్వారా లాంకాషైర్ తరఫున లిస్ట్-ఏ క్రికెట్‌లో సెంచరీ చేసిన అత్యంత పిన్న వయస్కుడిగా చరిత్ర సృష్టించాడు.

1890లో ఆర్చీ మెక్‌లారెన్ 18 సంవత్సరాల 256 రోజుల వయసులో లాంకాషైర్ తరఫున లిస్ట్-ఏ సెంచరీ చేయగా... ఇప్పుడు రాకీ 18 సంవత్సరాల 126 రోజుల వయసులోనే ఈ ఘనత సాధించాడు.

తండ్రి బాటలో కొడుకు
క్రికెట్ కుటుంబం నుంచి వచ్చిన రాకీపై సహజంగానే భారీ అంచనాలు ఉన్నాయి. అతని తండ్రి ఆండ్రూ ఫ్లింటాఫ్ ఇంగ్లండ్ క్రికెట్‌లో దిగ్గజ ఆల్‌రౌండర్లలో ఒకడిగా గుర్తింపు పొందాడు.

ఆండ్రూ ఫ్లింటాఫ్ మార్గదర్శకత్వంలోనే రాకీ ఇంగ్లండ్ లయన్స్ జట్టులో ఎదిగాడు. ఇప్పుడు దేశవాళీ క్రికెట్‌లో తన ప్రతిభతో అందరి దృష్టిని ఆకర్షిస్తున్నాడు.

ఇటీవల దక్షిణాఫ్రికా అండర్-19 జట్టుతో జరిగిన యూత్ వన్డే సిరీస్‌లోనూ రాకీ అదరగొట్టాడు. మూడు ఇన్నింగ్స్‌ల్లో 163 పరుగులు చేసి సిరీస్‌లో రెండో అత్యధిక పరుగులు చేసిన బ్యాటర్‌గా నిలిచాడు.

2025లో భారత్ అండర్-19 జట్టుతో జరిగిన ఐదు మ్యాచ్‌ల యూత్ వన్డే సిరీస్‌లోనూ రాకీ ఒక సెంచరీ, ఒక అర్ధసెంచరీ సాధించాడు.

ఇంగ్లండ్ సీనియర్ జట్టులోకి తీసుకురావాలా..?
18 ఏళ్ల వయసులోనే 50 ఓవర్ల క్రికెట్‌లో రాకీ నిలకడగా పరుగులు సాధిస్తున్నాడు.  అతని దూకుడు, టెక్నిక్ ఆకట్టుకుంటున్నాయి. అయితే వెంటనే సీనియర్ జట్టులోకి తీసుకోవడం కంటే మరికొన్ని సిరీస్‌ల్లో పరీక్షించడం సరైన నిర్ణయం కావచ్చు.

ఇంగ్లండ్ వన్డే టాపార్డర్‌లో ఇప్పటికే అనుభవజ్ఞులైన ఆటగాళ్లు ఉన్నారు. జో రూట్, హ్యారీ బ్రూక్ వంటి ఆటగాళ్లు కీలక స్థానాల్లో ఉన్నారు. 2027 వన్డే ప్రపంచకప్ తర్వాత రూట్ ఈ ఫార్మాట్‌కు దూరమయ్యే అవకాశం ఉండటంతో భవిష్యత్ జట్టును ఇప్పటి నుంచే సిద్ధం చేయాల్సిన అవసరం ఉంది. ఈ నేపథ్యంలో రాకీ ఫ్లింటాఫ్ ఇంగ్లండ్‌కు మంచి భవిష్యత్ ఆప్షన్‌గా మారొచ్చు.

జోస్ బట్లర్, విల్ జాక్స్ వంటి దూకుడు ఆటగాళ్లతో కలిసి మిడిల్ ఆర్డర్‌లో రాకీకి అవకాశం ఇస్తే.. ఇంగ్లండ్‌కు మరో పవర్‌ఫుల్ బ్యాటింగ్ ఆప్షన్ దొరికే అవకాశం ఉంది.
 

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