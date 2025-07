ఇంగ్లండ్‌తో రెండో టెస్టులో టీమిండియా కెప్టెన్‌ శుబ్‌మన్‌ గిల్‌ (Shubman Gill) అద్భుత ఇన్నింగ్స్‌తో దుమ్ములేపాడు. ఎడ్జ్‌బాస్టన్‌లో తొలి రోజు బాదిన శతకాన్ని ప్రిన్స్‌.. రెండో రోజు ఆట సందర్భంగా దానిని డబుల్‌ సెంచరీ (Double Century)గా మలిచాడు. మొత్తంగా 387 బంతులు ఎదుర్కొన్న గిల్‌.. 30 ఫోర్లు, మూడు సిక్సర్ల సాయంతో 269 పరుగులు సాధించాడు. తద్వారా రికార్డుల మోత మోగించాడు.

ఎడ్జ్‌బాస్టన్‌లో అ‍త్యధిక వ్యక్తిగత స్కోరు సాధించిన భారత కెప్టెన్‌, ఆటగాడిగా గిల్‌ చరిత్రకెక్కాడు. ఈ నేపథ్యంలో గిల్‌పై ప్రశంసల వర్షం కురుస్తోంది. భారత టెస్టు క్రికెట్‌లో ప్రిన్స్‌ శకం మొదలైందంటూ అభిమానులు, మాజీ క్రికెటర్లు అతడిని ఆకాశానికెత్తుతున్నారు. మరోవైపు.. గిల్‌ తన ద్విశతకాన్ని ట్రిపుల్‌ సెంచరీగా మలిస్తే ఇంకా బాగుండేదంటూ కాస్త నిరాశకు లోనవుతున్నారు.

.@ShubmanGill rewrites the record books in England! 👑📚



✅ First Asian captain to score a double century in SENA

✅ First visiting captain to score 200 in England since 2003

✅ Only the third Indian to score a double century in England!#ENGvIND 👉 2nd TEST, Day 2 | LIVE NOW… pic.twitter.com/VoVrRQT8VT

